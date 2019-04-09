Путин предложил Швеции поучаствовать в играх КХЛ
С. -ПЕТЕРБУРГ, 9 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин на пленарном заседании Арктического форума предложил Швеции поучаствовать в играх Континентальной хоккейной лиги.
С. -ПЕТЕРБУРГ, 9 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин на пленарном заседании Арктического форума предложил Швеции поучаствовать в играх Континентальной хоккейной лиги.
«Блестящая шведская сборная по хоккею, она, конечно, радует и своих болельщиков, и наших. И объединяет, кстати говоря, спорт объединяет наши страны в гуманитарном плане. Было бы хорошо, господин
Международный арктический форум «Арктика — территория диалога» является одной из ключевых площадок для обсуждения проблем и перспектив Арктического региона на мировом уровне. Он объединяет усилия органов государственной власти, международных организаций, представителей научных и
МИА «Россия сегодня» выступает генеральным информационным партнером форума.