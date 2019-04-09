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15:55 (мск), источник: Р-Спорт

Путин предложил Швеции поучаствовать в играх КХЛ

С. -ПЕТЕРБУРГ, 9 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин на пленарном заседании Арктического форума предложил Швеции поучаствовать в играх Континентальной хоккейной лиги.

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Источник: РИА "Новости"

«Блестящая шведская сборная по хоккею, она, конечно, радует и своих болельщиков, и наших. И объединяет, кстати говоря, спорт объединяет наши страны в гуманитарном плане. Было бы хорошо, господин премьер-министр, если бы один из ваших клубов принял бы участие в играх Континентальной хоккейной лиги. Но это так, вне рамок нашего сегодняшнего обсуждения», — сказал Путин, обращаясь к премьер-министру Швеции Стефану Левену.

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Международный арктический форум «Арктика — территория диалога» является одной из ключевых площадок для обсуждения проблем и перспектив Арктического региона на мировом уровне. Он объединяет усилия органов государственной власти, международных организаций, представителей научных и бизнес-сообществ России и зарубежных стран для заинтересованной дискуссии и обстоятельного обмена мнениями по актуальным проблемам устойчивого роста Арктического региона.

МИА «Россия сегодня» выступает генеральным информационным партнером форума.

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