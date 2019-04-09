Путин предложил Швеции поучаствовать в играх КХЛ

«Блестящая шведская сборная по хоккею, она, конечно, радует и своих болельщиков, и наших. И объединяет, кстати говоря, спорт объединяет наши страны в гуманитарном плане. Было бы хорошо, господин премьер-министр, если бы один из ваших клубов принял бы участие в играх Континентальной хоккейной лиги. Но это так, вне рамок нашего сегодняшнего обсуждения», — сказал Путин, обращаясь к премьер-министру Швеции Стефану Левену.