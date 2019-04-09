Трио из «Торпедо» или усиление из Канады? Как будет обновляться «Барыс» перед новым сезоном КХЛ

Источник: РИА "Новости"

Для начала присмотримся к российской высшей лиге, где играют «Торпедо» с «Сарыаркой». На двоих казахстанские клубы заявили на турнир 13 отечественных игроков. В усть-каменогорской команде играют два защитника и четыре нападающих, а у карагандинцев — вратарь, два защитника и четыре форварда.

Тройка из «Торпедо»

Очередного пришествия в «Барыс» можно ожидать от опытных исполнителей — 30-летнего Евгения Рымарева с 33-летним Александром Шином. Добавим к ним еще 24-летнего Аркадия Шестакова — и вот вам тройка в атаке. Казахстанцы были одними из самых результативных в «Торпедо», но в плей-офф с командой не вышли.

Будут ли игроки интересны для Скабелки? Рымарев с Шестаковым могут проявить себя уже в сборной, а Шин — если пройдет какой-нибудь дополнительный отбор. Казахстанских защитников, имеющих постоянную игровую практику, в «Торпедо» нет.

«Сарыарка» и ее варианты

Во-первых, это 21-летний вратарь Никита Бояркин, вызванный в сборную. Во-вторых, 28-летний Леонид Метальников. Защитник уже пробовал себя в «Барысе», но провел только четыре встречи. Сейчас бывший капитан «Торпедо» — ведущий игрок в составе карагандинцев. В среднем в ВХЛ он набирает более 20 очков.

Есть ли интересные игроки в атаке? Приглашение в сборную получил только 20-летний форвард Александр Борисевич. Возможно, что к нему присоединятся еще двое нападающих — 25-летний Дмитрий Желнеровский и 24-летний Владислав Никулин. Для этого им нужно убедить Скабелку, что они лучше конкурентов — паспорта Казахстана у них есть.

Чемпионат Казахстана

Вызван в национальную команду ударный дуэт из «Бейбарыса» — 30-летний Иван Кучин (лучший бомбардир отечественного турнира) и 24-летний Антон Некряч (один из сильнейших снайперов). Среди защитников привлекает внимание 31-летний Артемий Лакиза из «Номада» — четыре гола и 40 передач в 68 играх. Выбор, возможно, небольшой, но тут нужно быть аккуратным в вопросах гражданства.

Игроки из-за океана

Американское направление в Казахстане интересуют только как вариант для приглашения недорогих легионеров. В такой ситуации незамеченными проходят результаты молодых казахстанцев, которые неплохо выступают в различных студенческих лигах.

Например, 18-летний форвард Михаил Фролов во втором сезоне в Канаде набрал 79 очков (42+37). В США с 50 баллами (25+25) сезон может завершить 20-летний Темирлан Скиндиров. Его ровесник Ян Калиновски тоже выступает в Соединенных Штатах: в 44 встречах набрал 42 очка (16+26). На перспективу подобрать кого-нибудь можно.

Европа

Выбор от 35-летнего Вадима Краснослободцева (в Венгрии его заявляют как казахстанца) до 24-летнего Артема Антипова. Есть и другие исполнители, но они, как Антипов, или родились в Казахстане, или когда-то были заиграны за молодежные составы сборной страны. Вряд ли тут «Барыс» будет искать усиление.

Итог

Есть три варианта развития событий в «Барысе». Первый — без переподписаний. Столичная команда серьезно перетрясет состав, отказавшись от услуг игроков, которые не проявили себя. Будут приглашены недорогие легионеры из низших лиг США и Канады.

Второй — с подписанием. Практически со всеми продлят соглашения. Возможно, пригласят нового вратаря. Будет только точечное усиление. Третий — внутренние резервы. Вариант похож на второй, но на проблемные позиции будут приглашены исполнители из чемпионата Казахстана или системы «Барыса». Новичков-легионеров не будет. Исключение могут сделать только для вратаря.