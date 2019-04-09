Премьер Швеции: Моя команда пока не готова участвовать в чемпионате КХЛ
С. -ПЕТЕРБУРГ, 9 апр — РИА Новости.
С. -ПЕТЕРБУРГ, 9 апр — РИА Новости.
Ранее президент России Владимир Путин на пленарном заседании Арктического форума предложил Швеции поучаствовать в играх Континентальной хоккейной лиги.
«Хоккей на льду. В течение многих лет мы видели прекрасных советских и российских хоккеистов, и хоккейные команды. И моя команда сейчас не будет в состоянии участвовать в чемпионате Континентальной хоккейной лиги, но мы еще посмотрим», — сказал Левен на пленарном заседании форума.
Международный Арктический форум проходит в