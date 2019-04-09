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16:35 (мск), источник: Р-Спорт

Премьер Швеции: Моя команда пока не готова участвовать в чемпионате КХЛ

С. -ПЕТЕРБУРГ, 9 апр — РИА Новости. Премьер-министр Швеции Стефан Левен, отвечая на предложение президента России Владимира Путина, предложившего шведской команде принять участие в соревнованиях Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сказал, что команда его страны к этому пока не готова.

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Ранее президент России Владимир Путин на пленарном заседании Арктического форума предложил Швеции поучаствовать в играх Континентальной хоккейной лиги.

«Хоккей на льду. В течение многих лет мы видели прекрасных советских и российских хоккеистов, и хоккейные команды. И моя команда сейчас не будет в состоянии участвовать в чемпионате Континентальной хоккейной лиги, но мы еще посмотрим», — сказал Левен на пленарном заседании форума.

Международный Арктический форум проходит в Санкт-Петербурге 9—10 апреля. МИА «Россия сегодня» выступает генеральным информационным партнером форума.

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