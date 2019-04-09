Премьер Швеции: Моя команда пока не готова участвовать в чемпионате КХЛ

«Хоккей на льду. В течение многих лет мы видели прекрасных советских и российских хоккеистов, и хоккейные команды. И моя команда сейчас не будет в состоянии участвовать в чемпионате Континентальной хоккейной лиги, но мы еще посмотрим», — сказал Левен на пленарном заседании форума.