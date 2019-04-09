Форсберг: Шведский истеблишмент не заинтересован в выступлении клубов в КХЛ

«Может ли шведский клуб сыграть в КХЛ? На данный момент нет. Этот вопрос уже обсуждался прежде, пару лет назад. Шведский хоккейный истеблишмент, шведская хоккейная лига и спортивная федерация не заинтересованы в том, чтобы иметь шведский клуб в КХЛ, совершенно. Сейчас я не могу представить себе это, нет», — сказал Форсберг по телефону.