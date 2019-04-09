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16:55 (мск), источник: Р-Спорт

Форсберг: Шведский истеблишмент не заинтересован в выступлении клубов в КХЛ

С. -ПЕТЕРБУРГ, 9 апр — РИА Новости, Тарас Барабаш. Вице-президент шведской хоккейной ассоциации Петер Форсберг заявил РИА Новости, что на данный момент у шведских спортивных чиновников нет никакого интереса в появлении шведского клуба в КХЛ.

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Ранее президент России Владимир Путин на пленарном заседании Арктического форума предложил Швеции поучаствовать в играх Континентальной хоккейной лиги.

«Может ли шведский клуб сыграть в КХЛ? На данный момент нет. Этот вопрос уже обсуждался прежде, пару лет назад. Шведский хоккейный истеблишмент, шведская хоккейная лига и спортивная федерация не заинтересованы в том, чтобы иметь шведский клуб в КХЛ, совершенно. Сейчас я не могу представить себе это, нет», — сказал Форсберг по телефону.

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