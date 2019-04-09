ЦСКА победил СКА и вышел в финал Кубка Гагарина, где сыграет с «Авангардом»

Счет в серии стал 4−3 в пользу ЦСКА. В финале плей-офф КХЛ столичные армейцы сыграют с омским «Авангардом», который в своем полуфинале в шести матчах победил уфимский «Салават Юлаев» (4−2). Игры финальной серии Кубка Гагарина запланированы на 13, 15, 17, 19, а также на 21, 23 и 25 апреля, если потребуется.