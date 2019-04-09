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21:50 (мск), источник: ТАСС

ЦСКА победил СКА и вышел в финал Кубка Гагарина, где сыграет с «Авангардом»

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. ЦСКА обыграл петербургский СКА со счетом 3:1 в седьмом матче полуфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча, на которой присутствовало 11 414 зрителей, прошла в Москве.

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Источник: ИТАР-ТАСС

В составе победителей шайбы забросили Линден Вей (26-я минута), Антон Слепышев (28) и Михаил Григоренко (60). У СКА отличился Сергей Плотников (31).

На матче присутствовали премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, вице-премьер РФ Ольга Голодец, министр обороны Сергей Шойгу и министр спорта Павел Колобков.

Во время загрузки произошла ошибка.

Счет в серии стал 4−3 в пользу ЦСКА. В финале плей-офф КХЛ столичные армейцы сыграют с омским «Авангардом», который в своем полуфинале в шести матчах победил уфимский «Салават Юлаев» (4−2). Игры финальной серии Кубка Гагарина запланированы на 13, 15, 17, 19, а также на 21, 23 и 25 апреля, если потребуется.

ЦСКА
3:1
0:0, 2:1, 1:0
СКА
Хоккей, КХЛ, Финалы конференций9.04.2019, 19:30 (МСК UTC+3)"ЦСКА Арена", 11414 зрителей
Главные тренеры
Игорь НикитинИлья Воробьев
Вратари
Илья СорокинИгорь Шестеркин(Игорь Шестеркин)
1-й период
08:34Максим Шалунов
18:59Максим Карпов
2-й период
23:54Командный штраф
25:17Линден Вей
27:54Антон Слепышев
30:18Сергей Плотников(Никита Гусев, Артем Зуб)
3-й период
41:47Сергей Плотников
59:58Михаил Григоренко
Статистика
2Штрафное время6
3Игра в большинстве1
1Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяКонстантин Оленин(Россия, Москва)
Главный судьяРоман Гофман(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
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  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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