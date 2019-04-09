СКА в третий раз стал бронзовым призером чемпионата России по хоккею

Во вторник СКА проиграл ЦСКА в седьмом матче полуфинала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) со счетом 1:3 и уступил в серии (3−4), завершив выступление в Кубке Гагарина текущего сезона.
Петербургский клуб набрал больше очков в регулярном чемпионате КХЛ, чем уфимский «Салават Юлаев», который проиграл омскому «Авангарду» в финале Восточной конференции (2−4). Таким образом, согласно регламенту, СКА стал обладателем бронзовых медалей чемпионата России. Золото и серебро достанутся победителю и проигравшему в финале плей-офф КХЛ, в котором встретятся ЦСКА и «Авангард».
Эта бронза стала третьей для СКА в рамках чемпионатов России (2013, 2018, 2019). Кроме того, петербургский клуб завоевывал титул чемпиона страны (2016/17), а также становился серебряным призером (2014/15). Самой титулованной командой национальных первенств России по хоккею является московское «Динамо», которое шесть раз побеждало в чемпионатах (1993, 1995, 2000, 2005, 2012, 2013).