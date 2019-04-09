СКА в третий раз стал бронзовым призером чемпионата России по хоккею

Источник: ИТАР-ТАСС

Во вторник СКА проиграл ЦСКА в седьмом матче полуфинала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) со счетом 1:3 и уступил в серии (3−4), завершив выступление в Кубке Гагарина текущего сезона.

Петербургский клуб набрал больше очков в регулярном чемпионате КХЛ, чем уфимский «Салават Юлаев», который проиграл омскому «Авангарду» в финале Восточной конференции (2−4). Таким образом, согласно регламенту, СКА стал обладателем бронзовых медалей чемпионата России. Золото и серебро достанутся победителю и проигравшему в финале плей-офф КХЛ, в котором встретятся ЦСКА и «Авангард».