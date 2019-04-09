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22:10 (мск), источник: ТАСС

СКА в третий раз стал бронзовым призером чемпионата России по хоккею

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Хоккеисты петербургского СКА стали обладателями бронзовых медалей чемпионата России сезона-2018/19.

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Источник: ИТАР-ТАСС

Во вторник СКА проиграл ЦСКА в седьмом матче полуфинала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) со счетом 1:3 и уступил в серии (3−4), завершив выступление в Кубке Гагарина текущего сезона.

Петербургский клуб набрал больше очков в регулярном чемпионате КХЛ, чем уфимский «Салават Юлаев», который проиграл омскому «Авангарду» в финале Восточной конференции (2−4). Таким образом, согласно регламенту, СКА стал обладателем бронзовых медалей чемпионата России. Золото и серебро достанутся победителю и проигравшему в финале плей-офф КХЛ, в котором встретятся ЦСКА и «Авангард».

Эта бронза стала третьей для СКА в рамках чемпионатов России (2013, 2018, 2019). Кроме того, петербургский клуб завоевывал титул чемпиона страны (2016/17), а также становился серебряным призером (2014/15). Самой титулованной командой национальных первенств России по хоккею является московское «Динамо», которое шесть раз побеждало в чемпионатах (1993, 1995, 2000, 2005, 2012, 2013).

ЦСКА
3:1
0:0, 2:1, 1:0
СКА
Хоккей, КХЛ, Финалы конференций9.04.2019, 19:30 (МСК UTC+3)"ЦСКА Арена", 11414 зрителей
Главные тренеры
Игорь НикитинИлья Воробьев
Вратари
Илья СорокинИгорь Шестеркин(Игорь Шестеркин)
1-й период
08:34Максим Шалунов
18:59Максим Карпов
2-й период
23:54Командный штраф
25:17Линден Вей
27:54Антон Слепышев
30:18Сергей Плотников(Никита Гусев, Артем Зуб)
3-й период
41:47Сергей Плотников
59:58Михаил Григоренко
Статистика
2Штрафное время6
3Игра в большинстве1
1Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяКонстантин Оленин(Россия, Москва)
Главный судьяРоман Гофман(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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