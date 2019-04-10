Метсола, Нестеров и Хартикайнен — лучшие игроки полуфинальных серий КХЛ

Метсола признан лучшим вратарем полуфинальной стадии плей-офф. Финский голкипер в шести проведенных матчах серии против омского «Авангарда» отразил 265 из 280 бросков (96,64%), что является лучшим показателем для всех вратарей, участвовавших в финалах конференций. В том числе в шестом матче серии Метсола совершил 69 «сэйвов». Максимальный безголевой отрезок у финна составил 161 минуту 40 секунд — его личный рекорд в КХЛ и лучший показатель в нынешнем розыгрыше Кубка Гагарина.
Нестеров стал лучшим защитником финалов конференций. В семи матчах серии против петербургского СКА он отметился двумя результативными передачами при общем показателе полезности «+4» (лучший среди защитников). На его счету также семь заблокированных бросков соперников.
Хартикайнен был признан лучшим форвардом полуфинальных серий. Финский нападающий набрал 7 очков (2 шайбы + 5 передач) в матчах против «Авангарда» при показателе полезности «+3». Хартикайнен отличался набранными очками в пяти из шести игр серии.