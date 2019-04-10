Метсола, Нестеров и Хартикайнен — лучшие игроки полуфинальных серий КХЛ

Метсола признан лучшим вратарем полуфинальной стадии плей-офф. Финский голкипер в шести проведенных матчах серии против омского «Авангарда» отразил 265 из 280 бросков (96,64%), что является лучшим показателем для всех вратарей, участвовавших в финалах конференций. В том числе в шестом матче серии Метсола совершил 69 «сэйвов». Максимальный безголевой отрезок у финна составил 161 минуту 40 секунд — его личный рекорд в КХЛ и лучший показатель в нынешнем розыгрыше Кубка Гагарина.