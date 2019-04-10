Мог ли Быков возглавить «Авангард» вместо Хартли? Интервью Сушинского — о финале с ЦСКА

Ставил команде задачу выиграть Кубок Гагарина

— Давления больше будет на ЦСКА, они уже столько лет не могут выиграть Кубок Гагарина. Это можно как-то использовать?

— У нас тоже давление. Нам тоже надо выигрывать.

— У вас задача официальная — финал конференции.

— Это официальная задача. Я ставил команде задачу выиграть Кубок Гагарина. Потому что если ставить какую-то промежуточную задачу, нет смысла выходить на площадку. Нет смысла собирать команду, приглашать хороших игроков и тренеров.

— Не кажется ли вам, что ЦСКА — более удобный для «Авангарда» соперник, чем СКА?

— Не сказал бы. Почему ЦСКА — более удобный? Со СКА игры были бы более открытыми, больше голов было бы. У Никитина система немного похожа на нашу, более просто закрытый хоккей. Они больше на оборону играют. Хотя для меня это удивительно, потому что в сезоне они в атаке играли больше.

— Были споры по Алексею Бондареву летом, брать его или не брать. А он забил «Салавату» победный гол.

— У нас не было никаких споров. Мы взяли его на просмотр, когда тренеры сказали, что мы его подпишем — подписали. Весь сезон он работал, тренировался, каждый день приходил довольный на работу. Он заслужил свое место и бог его вознаградил.

— Символично, что 15 лет назад Бондарев играл в золотой команде «Авангарда». Похожая была там атмосфера?

— Та команда строилась долго. Не один год. А здесь нам удалось построить команду намного быстрее. И сплотить ее. Я вижу, как они живут в раздевалке, вижу их отношение друг к другу, как они тренируются. Это очень приятно.

— Согласны, что Сан Санычу Попову нужнее Кубок Гагарина, у него ведь, возможно, последний год в карьере.

— Сан Санычу, может, и нужнее. Ему тогда надо было переходить в «Авангард», когда его звали.

— А вы его звали?

— Да. Летом. Он сказал, что хочет выиграть кубок.

Случайно встретили Быкова в Копенгагене

— Как вы думаете, финал по наполнению будет похожим на шестой матч с «Салаватом»? Атака на оборону?

— Только один матч у нас такой был — затяжной и с малым количеством голом. Я хотел бы увидеть красивый хоккей.

— С чем связываете то, что на «Востоке» все гораздо зрелищнее, чем на «Западе»?

— Может быть, больше открытого хоккея, больше на атаку играют на «Востоке». Хотя я не хочу сказать, что СКА не играет на атаку. Они тоже здорово играли в атаке. Тот же «Йокерит» тоже. Понятно, что у «Локомотива» задача — в основном оборона. ЦСКА играет сейчас в такой же хоккей.

— Будущее за каким хоккеем? Таким, какой был на старте серии «Авангард» — «Салават», или таким, какой у ЦСКА с «Локомотивом»?

— Будущее есть и у того, и у другого хоккея. Всегда так и было. Есть команды, которые любят играть в атаке, много атакуют, а есть те, которые наоборот — домоседы, играющие много в обороне.

— Ваши переговоры с Хартли в Копенгагене до 5 утра на прошлом ЧМ — он нарисовал все то, что получилось сейчас?

— В принципе — да. И он услышал от нас, что мы хотим увидеть.

— Что не получилось?

— Все получилось пока.

— Вряд ли вы предполагали, что Крис Верстиг убежит отсюда.

— Зато мы заработали денег (права на него были проданы «Векше» — прим. «СЭ»). Верстиг же нам заплатил. И Коди Фрэнсона подписали.

— Ошиблись с Карри Ряме.

— Это не ошибка. Все говорят, что знали, что он снова ляжет операцию. Никто про это ничего не знал. У него травма совсем не такая, какая была в прошлом году. Ряме не ошибка. Если бы он и был — не знаю… Зато появился шанс у Игоря Бобкова.

— Вячеслав Быков в Копенгагене сказал, что благодарит вас за предложение, но отказывается по семейным обстоятельствам. Если б согласился — все могло иначе совсем пойти.

— В Копенгагене мы не разговаривали с Быковым. Ехали напрямую разговаривать с Хартли. Это чистая случайность, что мы встретились с Быковым там. Просто были рядом. Сидели в одной ложе.

Если Бузова будет болеть за ЦСКА, это станет ударом

— Чего вы ждете от финала в плане судейства? Будет ли это влияющим фактором?

— Не хотелось бы, чтобы финал обсуждали как судейский. Хотелось бы, чтобы финал обсуждали со стороны игры.

— К Хартли много вопросов. Он постоянно давит на арбитров. Обращались к нему?

— Не знаю, как он давит. Просто задает вопросы. Нормальный судья спокойно может ответить на вопрос, а не прятаться от ответа. А кто прячется — он пытается докричать до него. И, наверное, получается, что грубо кричит. Я не знаю. Мне сверху не слышно.

— Тэйлор Бек выйдет в первом матче финала?

— Хороший вопрос. Но оставлю без ответа.

— Вам не кажется, что любой русский с травмой Бека бы играл?

— Нет. Не в Беке дело.

— Он же выходил на раскатку.

— Его не поставил Боб.

— Некоторые ваши ребята играют с серьезными травмами.

— У Бека серьезная травма, поэтому его поберегли.

— Вам сейчас тяжелее работать над следующим сезоном? Нет возможности переговоры вести, непонятно, как проявят себя те или иные хоккеисты.

— Я веду переговоры. Успеваю все.

— Были игроки, которые по ходу плей-офф изменили ваше мнение о себе? Условно — вы хотели с ними расстаться, но решили оставить.

— Оставлю в тайне.

— Денис Зернов на точку вернется?

— Сергей Широков получше играет на вбрасываниях. Поэтому и ставят.

— Как будет Омск инсталлирован в этот финал? Будут ли болельщики приезжать?

— Все будет. И фан-зона. И болельщики. У нас до этого была фан-зона на стадионе. Приходило по 2,5 тысячи человек. Все организовывается для Омска. Это самое главное.

— Главная интрига — вы же видели вчера Ольгу Бузову на матче ЦСКА, поддерживающую армейцев? За кого она будет?

— Не знаю. У нее надо спросить, за кого она болеть будет.

— Для вас станет ударом, если она не будет болеть за «Авангард»?