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16:13 (мск), источник: Р-Спорт

ХК «Сибирь» продлил контракт с Комаровым на два года

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Новосибирская «Сибирь» на своем официальном сайте объявила о продлении контракта с хоккеистом команды Виктором Комаровым.

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Источник: Р-Спорт

Как отмечается, 25-летний форвард пролонгировал соглашение с «Сибирью» еще на два сезона — до 30 апреля 2021 года.

Комаров перешел в «Сибирь» перед началом нынешнего сезона и провел за команду 33 матча в регулярном чемпионате КХЛ, набрав в них 18 очков (8 шайб + 10 передач). Ранее в КХЛ нападающий играл за тольяттинскую «Ладу» (2015−2017) и московский «Спартак» (2017−2018).

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