ХК «Сибирь» продлил контракт с Комаровым на два года

Как отмечается, 25-летний форвард пролонгировал соглашение с «Сибирью» еще на два сезона — до 30 апреля 2021 года.

Комаров перешел в «Сибирь» перед началом нынешнего сезона и провел за команду 33 матча в регулярном чемпионате КХЛ, набрав в них 18 очков (8 шайб + 10 передач). Ранее в КХЛ нападающий играл за тольяттинскую «Ладу» (2015−2017) и московский «Спартак» (2017−2018).