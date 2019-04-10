Чемпионы мира, лучший вратарь Казахстана и «некомандный» Доус. Как «Барыс» терял лидеров

Источник: РИА "Новости"

В последнем сезоне «Барысу» удалось избежать серьезных потрясений, но ранее были моменты, которые можно охарактеризовать как скандал. И каждая ситуация затрагивала лидера команды.

1. Константин Глазачев

Российский форвард в дебютном сезоне КХЛ набрал 55 очков и обратил на себя внимание топовых клубов. Заинтересованы были в Глазачеве и в сборной Казахстана — обсуждался вариант, при котором хоккеист принимает гражданство и помогает отечественной национальной команде.

Сам игрок с Казахстаном карьеру не связывал и надеялся, что его заметят и пригласят в сборную России. Но реализовать себя после «Барыса» не сумел, выдав с отечественным клубом лучший этап в карьере в КХЛ. Поиграл Глазачев в минском «Динамо» и в составе еще восьми участников Лиги за девять сезонов, но настоящим лидером нигде не стал.

2. Лукаш Кашпар и Иржи Новотны

Чешские игроки пришли в «Барыс» с определенным заокеанским опытом и в статусе чемпионов мира. В третьем сезоне КХЛ каждый из игроков набрал больше 40 очков, а клуб из Казахстана уверенно квалифицировался в плей-офф. Правда, поход за Кубком Гагарина был недолгим — уже в стартовом раунде отечественная команда была разбита казанским «Ак Барсом» со счетом 4:0.

Был триллер для «Барыса» и в плей-офф четвертого сезона турнира: столичный клуб выигрывал в серии у магнитогорского «Металлурга» со счетом 3:1, но пройти дальше не смог. По итогам сезона контракты с чешским дуэтом не были продлены, ведь «Барыс» начал выстраивать команду под трио Брэндон Боченски — Дастин Бойд — Найджел Доус.

Что касается Кашпара с Новотны, то Лукаш поиграл еще в КХЛ, а затем вернулся на родину. Иржи же перебрался в пражский «Лев»: вместе с чешской командой центрфорвард выходил в финал Кубка Гагарина, но проиграл «Металлургу» из Магнитогорска. Сейчас он выступает в чемпионате Швейцарии.

3. Виталий Еремеев

Опытнейший голкипер в «Барыс» приехал в 35-летнем возрасте, отыграв большую часть карьеры в московском «Динамо». Четыре сезона подряд один из сильнейших вратарей в истории отечественного хоккея делил позицию с конкурентами по составу, но затем его отправили «на пенсию».

В сезоне 2014/2015 Еремеев был в заявке клуба, но ни одной минуты за «Барыс» не сыграл. Позицию первого номера отдали Яну Лацо из Словакии, а казахстанский ветеран ушел «на второй план». Полноценных проводов самого известного вратаря казахстанского хоккея не было, но Виталий Михайлович остается звездой и незаслуженно забыт.

4. Найджел Доус

Второй бомбардир в истории столичного клуба провел в «Барысе» семь сезонов. С «девяткой» были связаны главные победы и неудачи команды. Доус даже принял казахстанское гражданство и стал лидером в национальной сборной. Но этого оказалось мало. После провальной концовки в десятом сезоне ударный форвард начал искать другое место для продолжения карьеры, а прежнее руководство «Барыса» назвало его некомандным игроком.

Так совпало, что в Екатеринбурге начали строить новый «Автомобилист» — Доус поехал в новый для себя клуб в КХЛ. Его хотели удержать в «Барысе», но не могли или не хотели удовлетворять финансовые потребности хоккеиста. Найджел прошел отличную «регулярку» с российской командой, но в плей-офф был переигран «Салаватом Юлаевым». Отрицательные эмоции и травмы помешали Доусу приехать на ЧМ-2019.

5. Линден Вей

27-летний канадец — еще один не состоявшийся игрок сборной Казахстана. Вей в дебютном сезоне в КХЛ набрал 52 очка и должен стать новым лидером «Барыса». Но сначала канадец отказался от паспорта, а потом оказался в составе финалистов нынешнего Кубка Гагарина. Вей, возможно, главный провал менеджмента казахстанского клуба.

За два сезона в Лиге канадец не только набрал уже более 100 очков, но может стать обладателем Кубка Гагарина. В ЦСКА Вей не затерялся, но и лидером не стал — он третий бомбардир в регулярном сезоне и второй по передачам. Кто больше потерял — игрок или клуб? Вей выводит москвичей в финал плей-офф, а «Барыс» ушел на межсезонье.