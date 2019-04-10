Агент Дацюка не исключил, что хоккеист вернется в НХЛ

«Дацюк однозначно продолжит карьеру, заканчивать он не собирается, у него есть варианты в КХЛ и НХЛ, — сказал Мильштейн. — Уверен, что для такого хоккеиста найдется место во многих клубах. Мы должны с ним скоро встретиться и обсудить все моменты, но он сам должен определиться, где хочет продолжить карьеру».