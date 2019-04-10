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19:24 (мск), источник: ТАСС

Агент Дацюка не исключил, что хоккеист вернется в НХЛ

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Форвард петербургского СКА Павел Дацюк может продолжить карьеру в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом ТАСС в среду сообщил агент хоккеиста Дэн Мильштейн.

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Контракт со СКА у 40-летнего Дацюка истекает 30 апреля.

«Дацюк однозначно продолжит карьеру, заканчивать он не собирается, у него есть варианты в КХЛ и НХЛ, — сказал Мильштейн. — Уверен, что для такого хоккеиста найдется место во многих клубах. Мы должны с ним скоро встретиться и обсудить все моменты, но он сам должен определиться, где хочет продолжить карьеру».

Дацюк выступает за СКА с 2016 года, в составе команды он стал обладателем Кубка Гагарина 2017 года. С 2001 по 2016 год Дацюк играл в Национальной хоккейной лиге в составе «Детройта», трижды став обладателем Кубка Стэнли. Он также является олимпийским чемпионом (2018) и чемпионом мира (2012).

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