Текущие события
Хоккей. НХЛ
11.04
Тампа-Бэй Лайтнинг
Коламбус Блю Джэкетс
Хоккей. НХЛ
11.04
Нью-Йорк Айлендерс
Питтсбург Пингвинз
Хоккей. НХЛ
11.04
Виннипег Джетс
Сент-Луис Блюз
Хоккей. НХЛ
11.04
Нэшвилл Предаторз
Даллас Старз
Хоккей. НХЛ
11.04
Сан-Хосе Шаркс
Вегас Голден Найтс
Хоккей. КХЛ
9.04
ЦСКА3
СКА1
Все события
Фоторепортажи
20Аделина Сотникова: от олимпийской чемпионки до иконы стиля
8«Ливерпуль» дома обыграл «Порту»
20:56 (мск), источник: Vesti.kz

Три молодых фаворита для Андрея Скабелки. Кто может пополнить «Барыс» перед сезоном в КХЛ

В составе казахстанского клуба «Барыс» открылась одна игровая вакансия — перед следующим сезоном Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) тренерскому штабу во главе с Андреем Скабелкой нужно найти нового «лимитчика». О некоторых кандидатах — в материале корреспондента Vesti.kz.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

В прошлом сезоне «Барыс» привлекал в основной состав защитников Валерия Орехова с Кириллом Полоховым. Если 74-й номер еще получит шанс прогрессировать в первой команде, то Полохов уже достиг 21-летнего возраста и в лимит не проходит. Кто его заменит? Есть в этой гонке три фаворита.

С большой долей вероятности «лимитчиком» станет защитник. Например, 20-летний Самат Данияр. Молодой игрок привлекался в состав «Барыса», но пока ни одной минуты на льду не провел. Почему шанс должен получить именно Самат? Это один из лидеров «Снежных Барсов» и молодежной сборной Казахстана.

По своей статистике в командах системы «Барыса» Самат превосходит того же Орехова, но игровую практику получает пока только Валерий. Возможно, в межсезонье один из лучших молодых игроков системы столичного клуба получит свой шанс — в фарм-клубе ему уже тесно.

Читайте также
Чемпионы мира, лучший вратарь Казахстана и «некомандный» Доус. Как «Барыс» терял лидеров

Есть в «Снежных Барсах» два форварда, которые в сезоне набрали более 60 очков. Речь идет о 19-летних нападающих — Саяне Данияре и Артуре Гатиятове. При правильном подходе к игрокам и работоспособности молодых казахстанцев — это будущий фундамент для обновленного «Барыса».

Если год назад Гатиятов всего пять очков уступил в командном зачете россиянину Сергею Мельникову, то в прошедшем обновил личный рекорд и набрал 67 очков (24+43). Это четвертый результат в «регулярке» МХЛ. По передачам Артур и вовсе третий в Лиге.

Теперь молодому игроку нужно доказать, что он хочет играть в «Барысе». С такой же задачей должен справиться и Саян Данияр. В МХЛ форвард набрал 64 очка (19+45) и стал шестым среди бомбардиров. Среди ассистентов казахстанец занял второе место — двух игроков «Снежных Барсов» в этой номинации опередил только Антон Васильев из питерского «Динамо».

Каждый из этих игроков, или все трое, могут в межсезонье оказаться в «Барысе». Прогресс в результатах позволяет им рассчитывать, как минимум, на внимание к себе. Смогут ли они пробиться в главную команду? Скабелка, как показалось, готов доверять, так почему бы не попробовать поиграть с молодыми казахстанцами в составе? Но и сами игроки должны понимать, что это только аванс, который нужно отрабатывать не только в каждой встрече, но и на тренировках.

Напомним, следующий сезон Континентальной хоккейной лиги стартует 1 сентября. Сентябрьские домашние матчи «Барыс» может провести в Алматы — «Барыс-Арена» будет занята другими спортивными турнирами. Планируется также уменьшить главную ледовую площадку столицы в соответствие с новыми международными стандартами.

Барыс
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыПлей-оффСтатистика
Три молодых фаворита для Андрея Скабелки. Кто может пополнить "Барыс" перед сезоном в КХЛ
«Мамаев ударил водителя в ответ»: что рассказали свидетели
Россия выиграла первое золото на ЧЕ по тяжелой атлетике
Источник: Знарок подписал контракт со «Спартаком»
Названа сборная самых дорогих молодых российских футболистов
Без Загитовой, Медведевой: фигуристы РФ нацелены на командный ЧМ
«Аякс» играет с «Ювентусом» в ЛЧ (трансляция)
Елизавета Туктамышева: императрица фигурного катания (фото)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь