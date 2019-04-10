Три молодых фаворита для Андрея Скабелки. Кто может пополнить «Барыс» перед сезоном в КХЛ

Источник: РИА "Новости"

В прошлом сезоне «Барыс» привлекал в основной состав защитников Валерия Орехова с Кириллом Полоховым. Если 74-й номер еще получит шанс прогрессировать в первой команде, то Полохов уже достиг 21-летнего возраста и в лимит не проходит. Кто его заменит? Есть в этой гонке три фаворита.

С большой долей вероятности «лимитчиком» станет защитник. Например, 20-летний Самат Данияр. Молодой игрок привлекался в состав «Барыса», но пока ни одной минуты на льду не провел. Почему шанс должен получить именно Самат? Это один из лидеров «Снежных Барсов» и молодежной сборной Казахстана.

По своей статистике в командах системы «Барыса» Самат превосходит того же Орехова, но игровую практику получает пока только Валерий. Возможно, в межсезонье один из лучших молодых игроков системы столичного клуба получит свой шанс — в фарм-клубе ему уже тесно.

Есть в «Снежных Барсах» два форварда, которые в сезоне набрали более 60 очков. Речь идет о 19-летних нападающих — Саяне Данияре и Артуре Гатиятове. При правильном подходе к игрокам и работоспособности молодых казахстанцев — это будущий фундамент для обновленного «Барыса».

Если год назад Гатиятов всего пять очков уступил в командном зачете россиянину Сергею Мельникову, то в прошедшем обновил личный рекорд и набрал 67 очков (24+43). Это четвертый результат в «регулярке» МХЛ. По передачам Артур и вовсе третий в Лиге.

Теперь молодому игроку нужно доказать, что он хочет играть в «Барысе». С такой же задачей должен справиться и Саян Данияр. В МХЛ форвард набрал 64 очка (19+45) и стал шестым среди бомбардиров. Среди ассистентов казахстанец занял второе место — двух игроков «Снежных Барсов» в этой номинации опередил только Антон Васильев из питерского «Динамо».

Каждый из этих игроков, или все трое, могут в межсезонье оказаться в «Барысе». Прогресс в результатах позволяет им рассчитывать, как минимум, на внимание к себе. Смогут ли они пробиться в главную команду? Скабелка, как показалось, готов доверять, так почему бы не попробовать поиграть с молодыми казахстанцами в составе? Но и сами игроки должны понимать, что это только аванс, который нужно отрабатывать не только в каждой встрече, но и на тренировках.