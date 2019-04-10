ХК «Спартак» близок к подписанию контракта со Знарком
МОСКВА, 10 апреля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Московский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Спартак» близок к заключению соглашения с тренером Олегом Знарком. Генеральный менеджер
МОСКВА, 10 апреля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Московский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Спартак» близок к заключению соглашения с тренером Олегом Знарком. Генеральный менеджер
«Осталось урегулировать нюансы соглашения. Когда контракт будет подписан, об этом будет объявлено», — сказал Жамнов.
В середине марта Жамнов сообщил ТАСС, что Знарок, являющийся консультантом штаба сборной России, — один из четырех кандидатов на пост главного тренера команды.