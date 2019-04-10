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21:20 (мск), источник: ТАСС

ХК «Спартак» близок к подписанию контракта со Знарком

МОСКВА, 10 апреля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Московский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Спартак» близок к заключению соглашения с тренером Олегом Знарком. Генеральный менеджер красно-белых Алексей Жамнов сообщил ТАСС, что в переговорах осталось урегулировать детали.

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«Осталось урегулировать нюансы соглашения. Когда контракт будет подписан, об этом будет объявлено», — сказал Жамнов.

В середине марта Жамнов сообщил ТАСС, что Знарок, являющийся консультантом штаба сборной России, — один из четырех кандидатов на пост главного тренера команды.

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Источник: Знарок подписал контракт со «Спартаком»
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