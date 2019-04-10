Текущие события
Хоккей. НХЛ
11.04
Тампа-Бэй Лайтнинг
Коламбус Блю Джэкетс
Хоккей. НХЛ
11.04
Нью-Йорк Айлендерс
Питтсбург Пингвинз
Хоккей. НХЛ
11.04
Виннипег Джетс
Сент-Луис Блюз
Хоккей. НХЛ
11.04
Нэшвилл Предаторз
Даллас Старз
Хоккей. НХЛ
11.04
Сан-Хосе Шаркс
Вегас Голден Найтс
Хоккей. КХЛ
9.04
ЦСКА3
СКА1
Все события
Фоторепортажи
19Елизавета Туктамышева: императрица российского фигурного катания
10«Тоттенхэм» одержал победу над «Манчестер Сити» в ЛЧ
22:03 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Источник: Знарок подписал контракт со «Спартаком»

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Бывший главный тренер сборной России по хоккею Олег Знарок возглавит московский «Спартак», сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

Наверх
22
фотографии
22
фотографии
22
фотографии

Тренер подписал контракт со «Спартаком» на один год с возможностью продления еще на один сезон. В тренерский штаб Знарка в «Спартаке» войдет Харийс Витолиньш, который работал с ним в сборной России.

Читайте также
Витолиньш возьмет время на раздумье по поводу продления контракта с ХК «Давос»

В октябре пост главного тренера «Спартака» покинул Вадим Епанчинцев, до конца сезона командой руководил штаб в составе генерального менеджера Алексея Жамнова, тренеров Игоря Уланова и Максима Соловьева. «Спартак» занял седьмое место в регулярном чемпионате КХЛ, а в первом раунде плей-офф со счетом 2−4 в серии уступил СКА из Санкт-Петербурга.

Знарок, с ноября прошлого года занимающий пост консультанта штаба сборной России, возглавлял национальную команду с 2014 по 2018 год, привел ее к победе на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане, завоевал четыре медали мировых первенств. С 2016 по 2018 год работал главным тренером СКА, с которым выиграл Кубок Гагарина в 2017 году. Знарок возглавлял московское «Динамо» с 2010 по 2014 год, под его руководством клуб дважды выигрывал Кубок Гагарина (в 2012 и 2013 годах). С 2008 по 2010 год он тренировал ХК МВД, который выводил в финал Кубка Гагарина.

Спартак
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыПлей-оффСтатистика
 Свидетель по делу Кокорина и Мамаева рассказал о причине драки
Необычная модель, которая меняет стандарты красоты (фото)
«Мамаев ударил водителя в ответ»: что рассказали свидетели
Россия выиграла первое золото на ЧЕ по тяжелой атлетике
Названа сборная самых дорогих молодых российских футболистов
Без Загитовой, Медведевой: фигуристы РФ нацелены на командный ЧМ
«Аякс» играет с «Ювентусом» в ЛЧ (трансляция)
Елизавета Туктамышева: императрица фигурного катания (фото)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь