Знарок возвращается в КХЛ. Бывший главный тренер сборной России возглавит «Спартак»

Источник: РИА "Новости"

О предстоящем приходе Знарка в «Спартак» ТАСС сообщил вице-президент и генеральный менеджер клуба Алексей Жамнов. «Осталось урегулировать нюансы соглашения. Когда контракт будет подписан, об этом будет объявлено», — сказал он.

Впервые информация о возможном назначении специалиста появилась в середине марта, тогда Жамнов сообщил ТАСС, что «Спартак» рассматривает четырех кандидатов, в числе которых есть и Знарок.

Учитывая статус тренера, одной из важных деталей при переговорах был финансовый вопрос, успешно решенный клубом. «Спартак» мог опасаться и того, что сделанное им предложение Знарку мог легко перебить петербургский СКА, выбывший во вторник из розыгрыша Кубка Гагарина. Однако в клубе, видимо, решили оставить главным тренером Илью Воробьева, у которого контракт действует еще год.

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Вероятно, стоит ожидать и появления в «Спартаке» Харийса Витолиньша, который всегда работал со Знарком в России. Этот тандем проявил себя в подмосковном ХК МВД, который в 2010 году сенсационно вышел в финал Кубка Гагарина. Знарок и Витолиньш дважды с «Динамо» (2012, 2013) и в 2017 году со СКА выигрывали главный трофей КХЛ. Вместе они работали в сборных Латвии и России, с которой победили на чемпионате мира (2014), выходили в финал турнира в 2015 году, а в 2016 и 2017 годах завоевывали бронзовые медали.

Прошлый год выдался для тандема противоречивым. В феврале национальная команда под их руководством выиграла олимпийское золото Пхёнчхана, а весной они оба лишились работы в сборной и в СКА. После этого каждый из них провел нынешний год по-разному.

Знарок сначала отдыхал, а с ноября работал со сборными России различных возрастов в качестве консультанта Федерации хоккея России (ФХР).

Витолиньш же практику не терял — специалист тренировал швейцарский «Давос» и в начале апреля сохранил с ним место в Швейцарской национальной лиге. После этого успеха наставник, с которым «Давос» хочет заключить новый контракт, выразил желание подумать над тем, будет ли он оставаться в Швейцарии.

«Спартак» перестанет быть середняком

Подписание контракта со Знарком будет означать то, что «Спартак», вероятно, теперь не будет рассматриваться в качестве скромного середняка, для которого выход в плей-офф уже считается успехом. Специалист привык работать с игроками топ-уровня или с близким к нему. Уже утвержденный бюджет красно-белых будет намного выше нынешнего, поскольку он с большой долей вероятности был сверстан с учетом пожеланий нового главного тренера на трансферном рынке.

Клуб продлил контракт только с вратарем Юлиусом Гудачеком. У 15 игроков основного состава соглашения истекают в конце апреля. После прихода Знарка со стороны красно-белых стоит ожидать сильных трансферных ходов.

«Думаю, в случае прихода Знарка хоккей “Спартака” изменится в лучшую сторону. Конечно, приятно, если он возвратится в КХЛ, это хорошо и для лиги, и для клуба. Будем ждать результата», — сказал ТАСС вице-президент клуба, олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский.

В нынешнем сезоне «Спартак» не обошелся без смены главного тренера. В середине октября прошлого года этот пост покинул Вадим Епанчинцев. При нем красно-белые впервые с 2011 года вышли в плей-офф (сезон-2017/18), однако на момент ухода специалиста они рисковали остаться без возможности побороться за Кубок Гагарина.

Как и в прошлом сезоне, Жамнов был вынужден совмещать работу менеджера с тренерской должностью.

Это привело к тому, что «Спартак» дал бой в плей-офф СКА, одержав две победы в шести матчах серии. Однако после окончания сезона Жамнов четко сказал, что тренером в команде он не будет.

Успех «Спартака» зависит не только от Знарка

Болельщики, вероятно, восторженно встретят приход Знарка, так как верят в перемены в команде при нем. Если «Спартак» в следующем сезоне добьется успеха, то поклонники вряд ли будут вспоминать о динамовском прошлом специалиста. Более трезво на ситуацию старается смотреть двукратный олимпийский чемпион, шестикратный чемпион мира и Европы, трехкратный чемпион СССР в составе «Спартака», в свое время возглавлявший клуб в качестве главного тренера Борис Майоров.

«Я приветствую назначение Знарка на этот пост, — сказал Майоров. — “Спартак” в этом сезоне не совсем решил тренерский вопрос, много времени исполнял обязанности сам генеральный менеджер. Знарок — тренер с большим опытом, авторитетом, будем с оптимизмом смотреть в будущее».

«Чтобы вернуться на орбиту сильнейших команд, нужно не только наличие хорошего тренера, должны быть выполнены и другие условия. Не надо делать из Знарка идола, успех команды зависит от многих факторов», — добавил он.

По словам Майорова, клубу также необходимо искать высококлассных игроков.

«Без хороших хоккеистов поднять команду на соответствующий уровень будет очень сложно. Я даже не говорю об уровне ЦСКА и СКА, хотя бы приблизиться к ним. Все хорошие игроки находятся на контрактах в лучших командах, черпать качественные кадры очень трудно, это проблема. В последние годы у “Спартака” были неважные легионеры, которые погоды не делали», — пояснил Майоров.