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11:46 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Источник: Судьба руководства ХК «Динамо» (Москва) будет решена 15—16 апреля

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Заседание совета директоров московского «Динамо», по итогам которого ожидаются изменения в руководстве хоккейного клуба, состоится 15 или 16 апреля, сообщил РИА Новости источник, близкий к ситуации.

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Источник: Спорт РИА Новости

«Динамо» в сезоне-2018/19 дошло до полуфинала Западной конференции КХЛ, где со счетом 1−4 в серии уступило ЦСКА.

С 2017 года в КХЛ выступало ООО «Хоккейный клуб «Динамо» (Москва) (структура общества «Динамо»), гендиректором которого в сезоне-2018/19 был Валерий Шанцев.

В январе РИА Новости сообщало со ссылкой на свой источник, что с сезона-2019/20 в КХЛ, как ожидается, под брендом московского «Динамо» может выступать другая организация, президентом которой может стать Аркадий Ротенберг, а генеральным менеджером — Андрей Сафронов. При этом представитель Ротенберга в ответ на запрос РИА Новости опроверг информацию о покупке прав на использование бренда «Динамо».

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