Источник: Судьба руководства ХК «Динамо» (Москва) будет решена 15—16 апреля

С 2017 года в КХЛ выступало ООО «Хоккейный клуб «Динамо» (Москва) (структура общества «Динамо»), гендиректором которого в сезоне-2018/19 был Валерий Шанцев.

В январе РИА Новости сообщало со ссылкой на свой источник, что с сезона-2019/20 в КХЛ, как ожидается, под брендом московского «Динамо» может выступать другая организация, президентом которой может стать Аркадий Ротенберг, а генеральным менеджером — Андрей Сафронов. При этом представитель Ротенберга в ответ на запрос РИА Новости опроверг информацию о покупке прав на использование бренда «Динамо».