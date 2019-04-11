«В Финляндии делал и 88 сейвов за матч». Интервью с лучшим вратарём КХЛ

Источник: РИА "Новости"

«Салават Юлаев» вылетел из Кубка Гагарина, проиграв в финале конференции «Авангарду» со счётом 2−4, но я до сих пор нахожусь под впечатлением от игры уфимцев, особенно вратаря Юхи Метсолы. Мы связались с финским голкипером и попросили рассказать о его 69 сейвах в шестом матче, неожиданном успехе «Салавата» в плей-офф и том, насколько велика заслуга Николая Цулыгина.

«Хоккей — это весело, а не что-то серьёзное, надо веселиться»

— Вы точно человек? Играли вы так, как будто прилетели с другой планеты.

— (Смеётся). Я чувствовал себя хорошо и уверенно в этом плей-офф. С хоккейной точки зрения играть было сплошным удовольствием. Если наслаждаешься игрой, обычно играешь хорошо, а я наслаждался. Была великолепная атмосфера на каждом матче, как дома, так и в гостях. Это подстёгивает тебя играть хорошо.



— Понимаете, что после шестого матча влюбили в себя всех хоккейных болельщиков?

— (Смеётся). Не знаю, не знаю. Это здорово, мне нравится.

— Что чувствовали во время матча?

— Во время игры просто фокусируешься на ней, ни о чём больше не думаешь. Я всегда фокусируюсь только на следующем броске. Можно делать что угодно перед матчем или после него, а во время надо держать концентрацию.



— Иногда вас выхватывала камера, и вы смеялись после своих сейвов. В таком-то матче!

— Хоккей — это весело, надо веселиться. Это же хоккей, а не что-то очень серьёзное, надо получать удовольствие и веселиться, можно и посмеяться.

— 69 сейвов — ваш личный рекорд?

— Кажется, ещё когда я играл в Финляндии, у нас был длинный матч в плей-офф, и я сделал около 88 сейвов. Но я не уверен, это было очень давно, году в 2013-м.



— Как считаете, шестой матч с «Авангардом» был лучшим в вашей карьере?

— Тяжело сказать. Есть хорошие матчи, есть плохие, это только одна игра. Она была бы великолепной, если бы мы выиграли, но теперь уже неважно. Поражение это поражение, и неважно, сколько бросков ты отразил — один или 100.



— Насколько сильно не хватало Панина и Бурдасова?

— Это наши топ-игроки, лидеры. Они были нужны нам, но не думаю, что их отсутствие стало решающим фактором. Не бывает так, что всё решает один игрок, только усилия всей команды. Возможно, они бы помогли нам, но теперь уже не узнать. Нам, конечно, не повезло, что они получили травмы, но так бывает в плей-офф. Уверен, у «Авангарда» тоже были травмы.



— Боль от поражения уже прошла?

— Да, конечно. Мы хотели победить и были близки к этому, тяжёлое поражение. Я на самом деле думал, что мы сможем обыграть «Авангард» и выйти в финал. Это хоккей, такое случается, сейчас уже ничего не поделаешь. Вся команда отдалась без остатка, нет смысла гадать, что было бы, если. Мы оставили всё на льду.

«Приехал в Уфу, потому что хочу победить. Мне 30 и у меня одна цель — кубок»

— Чего не хватило «Салавату», что нужно команде, чтобы выиграть Кубок в следующем году?

— Сейчас тяжело говорить. У нас хорошая команда, и был шанс на победу. Не знаю, нужно ли нам что-то ещё. Если каждый выложится чуть больше, у нас будет отличный шанс, чтобы сделать следующий шаг в новом сезоне. Посмотрим.



— В Финской лиге вы четыре раза становились серебряным призёром, дважды проигрывали финал в седьмых матчах. Сейчас — поражение в полуфинале. Это совпадение, что вы всегда останавливаетесь в шаге от победы?

— Да, я много раз был близок к победе, но в этом году не так близко, потому что проиграли не в финале. Возможно, в следующем году получится? Каждый сезон — это новый шанс.



— Хоть немного подсластило пилюлю то, что вас признали лучшим вратарём финалов конференций, и, вероятно, признают лучшим вратарём сезона?

— Я об этом и не думаю. Когда приехал в Уфу, то сразу всем сказал, что приехал, потому что хочу победить. Это моя единственная цель, и мне всё равно, пропущу я семь голов в матче или сделаю «сухарь», главное — победа команды. Мне 30 лет, победа — единственное, что меня волнует. Я хочу выиграть Кубок.

— Что можете сказать о команде, в плей-офф «Салават» преобразился?

— Не могу сказать, что мы что-то сильно меняли. Плей-офф — то, ради чего мы играем в хоккей, все хотят показывать свою лучшую игру в это время года. Это единственное, что имеет значение. Регулярный сезон ничего не значит, если ты потом вылетаешь в первом раунде. В регулярке могут быть плохие матчи, потому что бывает сложно найти мотивацию на каждую из 62 встреч. В плей-офф такой проблемы нет, ты заряжен на каждый матч. И всё происходит естественно, не надо себя заставлять настраиваться на игры.



— Кто вас больше всего впечатлил в команде?

— Я горжусь каждым, у нас великолепная команда. Каждый сделал всё, что мог. У нас был Хартикайнен, который набрал более 20 очков, его звено здорово играло. Да любого можно назвать — Жарков, Кадейкин, это ребята более оборонительного плана, они проделали отличную работу в меньшинстве.



— Во втором раунде вы обыграли «Автомобилист» и вашего бывшего тренера. Что вам после серии сказал Мартемьянов?

— Он не говорит на английском, а я на русском, так что особо ничего. Сказал, что это была хорошая серия и я здорово сыграл, ничего особенного. Он классный тренер и человек, очень мне нравится.

«В Цулыгине есть что-то от финских тренеров, он доверяет игрокам»

— Что можете сказать о Цулыгине, этот сезон был для него дебютным в роли главного тренера в КХЛ.

— Он молодец, на самом деле слушает игроков и хочет, чтобы все чувствовали себя комфортно и уверенно в команде и раздевалке. Он мне нравится, хороший тренер, надеюсь, он останется. Первый год всегда сложный, он проделал великолепную работу, думаю, в следующем году у него получится ещё лучше.



— Чья идея была не ехать на Дальний Восток в концовке сезона? («Салават» отправился на выезд во Владивосток, Хабаровск и Китай без лидеров. — Прим. «Чемпионата»).

— Тренер сказал, что если нам требуется отдых перед плей-офф, то мы можем не ехать. К тому времени мы были на шестом месте и уже вряд ли бы с него сдвинулись. Думаю, это было правильным решением, на Дальний Восток ездить тяжело, тем более перед плей-офф. И мы сохранили свежесть на первые два раунда.



— В финале Востока «Авангард» был свежее?

— Возможно, в последнем матче. Мы тоже не были уставшими, хотя серия была тяжёлой, много силовой борьбы, овертаймов.

— Сейчас в Уфе ходит слух, что перед плей-офф игроки собрались отдельно от тренеров и договорились, как будут играть, а Цулыгин никакой роли не играл. Это правда?

— Это неправда. Игроки играют, а тренеры тренируют, но в конечном итоге на льду всё делают игроки. Но всё было не так, как в этом слухе. Тренеры делали свою работу, игроки — свою.



— Насколько велика роль Цулыгина в результате команды в этом сезоне?

— Если команда хорошо играет, значит, тренер всё делает правильно, по-другому не бывает. Ему воздаётся по заслугам. Не мне об этом говорить, но мне Цулыгин нравится. Думаю, он отлично поработал с командой. Он в первый год работы вывел команду в финал конференции! Для этого нужен талант. В будущем он станет ещё лучше.

— В «Амуре» вы работали с несколькими русскими тренерами. Скажите, насколько русский стиль работы у Цулыгина? Может, у него есть что-то финское?

— Да, пожалуй, в нём есть что-то от финских тренеров, наверное, он что-то взял у Эркки. Мне нравится, что он доверяет игрокам, ведь мы профессионалы и знаем, что делать, как работать, тренироваться, питаться, спать. Так и должно быть с профессионалами, тренер не должен постоянно проверять, что едят игроки или что делают в свободное время. Я работал с русскими тренерами до этого, они не всегда доверяют игрокам. Не знаю, дело в доверии или чём-то ещё, но они всегда хотят знать, где ты, что ты делаешь. Это немного странно. Но в нашей команде такого нет, мне нравится, как работает и думает Николай.

— Это доверие — одна из причин успеха «Салавата»?

— Конечно, здесь всем нравится, все чувствуют себя комфортно. В свободное время мы можем делать всё, что хотим, это помогает психологически. Ты идёшь на арену работать, а в остальное время ты можешь расслабиться, отвлечься от хоккея. Так ты сохраняешь свежесть и энергию.