«В Финляндии делал и 88 сейвов за матч». Интервью с лучшим вратарём КХЛ
Этот приз Юхе Метсоле ещё не дали, но кому, если не ему?
Этот приз Юхе Метсоле ещё не дали, но кому, если не ему?
«Салават Юлаев» вылетел из Кубка Гагарина, проиграв в финале конференции «Авангарду» со счётом 2−4, но я до сих пор нахожусь под впечатлением от игры уфимцев, особенно вратаря Юхи Метсолы. Мы связались с финским голкипером и попросили рассказать о его 69 сейвах в шестом матче, неожиданном успехе «Салавата» в
— Вы точно человек? Играли вы так, как будто прилетели с другой планеты.
— (Смеётся). Я чувствовал себя хорошо и уверенно в этом
— Понимаете, что после шестого матча влюбили в себя всех хоккейных болельщиков?
— (Смеётся). Не знаю, не знаю. Это здорово, мне нравится.
— Что чувствовали во время матча?
— Во время игры просто фокусируешься на ней, ни о чём больше не думаешь. Я всегда фокусируюсь только на следующем броске. Можно делать что угодно перед матчем или после него, а во время надо держать концентрацию.
— Иногда вас выхватывала камера, и вы смеялись после своих сейвов. В
— Хоккей — это весело, надо веселиться. Это же хоккей, а не
— 69 сейвов — ваш личный рекорд?
— Кажется, ещё когда я играл в Финляндии, у нас был длинный матч в
— Как считаете, шестой матч с «Авангардом» был лучшим в вашей карьере?
— Тяжело сказать. Есть хорошие матчи, есть плохие, это только одна игра. Она была бы великолепной, если бы мы выиграли, но теперь уже неважно. Поражение это поражение, и неважно, сколько бросков ты отразил — один или 100.
— Насколько сильно не хватало Панина и Бурдасова?
— Это наши
— Боль от поражения уже прошла?
— Да, конечно. Мы хотели победить и были близки к этому, тяжёлое поражение. Я на самом деле думал, что мы сможем обыграть «Авангард» и выйти в финал. Это хоккей, такое случается, сейчас уже ничего не поделаешь. Вся команда отдалась без остатка, нет смысла гадать, что было бы, если. Мы оставили всё на льду.
— Чего не хватило «Салавату», что нужно команде, чтобы выиграть Кубок в следующем году?
— Сейчас тяжело говорить. У нас хорошая команда, и был шанс на победу. Не знаю, нужно ли нам
— В Финской лиге вы четыре раза становились серебряным призёром, дважды проигрывали финал в седьмых матчах. Сейчас — поражение в полуфинале. Это совпадение, что вы всегда останавливаетесь в шаге от победы?
— Да, я много раз был близок к победе, но в этом году не так близко, потому что проиграли не в финале. Возможно, в следующем году получится? Каждый сезон — это новый шанс.
— Хоть немного подсластило пилюлю то, что вас признали лучшим вратарём финалов конференций, и, вероятно, признают лучшим вратарём сезона?
— Я об этом и не думаю. Когда приехал в Уфу, то сразу всем сказал, что приехал, потому что хочу победить. Это моя единственная цель, и мне всё равно, пропущу я семь голов в матче или сделаю «сухарь», главное — победа команды. Мне 30 лет, победа — единственное, что меня волнует. Я хочу выиграть Кубок.
— Что можете сказать о команде, в
— Не могу сказать, что мы
— Кто вас больше всего впечатлил в команде?
— Я горжусь каждым, у нас великолепная команда. Каждый сделал всё, что мог. У нас был Хартикайнен, который набрал более 20 очков, его звено здорово играло. Да любого можно назвать — Жарков, Кадейкин, это ребята более оборонительного плана, они проделали отличную работу в меньшинстве.
— Во втором раунде вы обыграли «Автомобилист» и вашего бывшего тренера. Что вам после серии сказал Мартемьянов?
— Он не говорит на английском, а я на русском, так что особо ничего. Сказал, что это была хорошая серия и я здорово сыграл, ничего особенного. Он классный тренер и человек, очень мне нравится.
— Что можете сказать о Цулыгине, этот сезон был для него дебютным в роли главного тренера в КХЛ.
— Он молодец, на самом деле слушает игроков и хочет, чтобы все чувствовали себя комфортно и уверенно в команде и раздевалке. Он мне нравится, хороший тренер, надеюсь, он останется. Первый год всегда сложный, он проделал великолепную работу, думаю, в следующем году у него получится ещё лучше.
— Чья идея была не ехать на Дальний Восток в концовке сезона? («Салават» отправился на выезд во Владивосток, Хабаровск и Китай без лидеров. — Прим. «Чемпионата»).
— Тренер сказал, что если нам требуется отдых перед
— В финале Востока «Авангард» был свежее?
— Возможно, в последнем матче. Мы тоже не были уставшими, хотя серия была тяжёлой, много силовой борьбы, овертаймов.
— Сейчас в Уфе ходит слух, что перед
— Это неправда. Игроки играют, а тренеры тренируют, но в конечном итоге на льду всё делают игроки. Но всё было не так, как в этом слухе. Тренеры делали свою работу, игроки — свою.
— Насколько велика роль Цулыгина в результате команды в этом сезоне?
— Если команда хорошо играет, значит, тренер всё делает правильно,
— В «Амуре» вы работали с несколькими русскими тренерами. Скажите, насколько русский стиль работы у Цулыгина? Может, у него есть
— Да, пожалуй, в нём есть
— Это доверие — одна из причин успеха «Салавата»?
— Конечно, здесь всем нравится, все чувствуют себя комфортно. В свободное время мы можем делать всё, что хотим, это помогает психологически. Ты идёшь на арену работать, а в остальное время ты можешь расслабиться, отвлечься от хоккея. Так ты сохраняешь свежесть и энергию.
— Какие ваши прогнозы на финал Кубка Гагарина?
— Даже не представляю, обе команды могут победить. Ни за кого болеть не буду, мне всё равно, кто выиграть. Уверен, серия будет очень плотной, как и должно быть в финале. Надеюсь, всё дойдёт до седьмой игры.
— В сборной Финляндии вас никогда серьёзно не рассматривали. Как думаете, сейчас у вас будет шанс сыграть на чемпионате мира, и хотите ли вы этого?
— Я уже говорил с главным тренером сборной Финляндии, но пока не знаю, хватит ли у меня сил на сборную. Пока не было времени подумать об этом, не знаю, поеду или нет. Скорее всего, приму решение на следующей неделе.