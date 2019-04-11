Магнитогорский «Металлург» продлил контракт с защитником Матушкиным
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Магнитогорский «Металлург» заключил новое соглашение с защитником Максимом Матушкиным, сообщается на официальном сайте хоккейного клуба.
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Магнитогорский «Металлург» заключил новое соглашение с защитником Максимом Матушкиным, сообщается на официальном сайте хоккейного клуба.
Новый контракт с 29-летним игроком рассчитан на два года. Прежнее соглашение действовало до конца апреля.
Матушкин перешел в «Магнитку» в мае прошлого года. В этом сезоне КХЛ он провел 68 игр и набрал 22 очка (6 шайб + 16 передач). Матушкин стал одним из трех хоккеистов «Металлурга» (наряду с нападающими Мэттом Эллисоном и Романом Любимовым), сыгравшим во всех матчах команды в КХЛ-2018/19.