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12:14 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Магнитогорский «Металлург» продлил контракт с защитником Матушкиным

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Магнитогорский «Металлург» заключил новое соглашение с защитником Максимом Матушкиным, сообщается на официальном сайте хоккейного клуба.

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Источник: Спорт РИА Новости

Новый контракт с 29-летним игроком рассчитан на два года. Прежнее соглашение действовало до конца апреля.

Матушкин перешел в «Магнитку» в мае прошлого года. В этом сезоне КХЛ он провел 68 игр и набрал 22 очка (6 шайб + 16 передач). Матушкин стал одним из трех хоккеистов «Металлурга» (наряду с нападающими Мэттом Эллисоном и Романом Любимовым), сыгравшим во всех матчах команды в КХЛ-2018/19.

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