Гендиректор «Салавата Юлаева» подтвердил, что хоккеист Бурдасов планирует уехать в НХЛ

Ранее по ходу сезона Бурдасов высказывал намерение по окончании текущего чемпионата КХЛ перейти в один из клубов НХЛ.
«Знаем о желании игрока [Бурдасова] попробовать себя в НХЛ, у него действительно заканчивается контракт», — сказал Курносов.
Спортивный директор клуба Василий Чижов предпочел не говорить о комплектации команды, сообщив только, что ведутся переговоры. «Решение по контрактам игроков будет приниматься коллегиально, все в стадии переговоров», — сказал он.
Он также добавил, что клуб не проявлял интереса к игрокам «Ак Барса» Федору Малыхину и Рафаэлю Батыршину, а также к защитнику «Авангарда» Евгению Медведеву, о чем сообщали некоторые СМИ. «Для нас это новость, никого не рассматриваем», — сказал он.
Нападающий Антон Бурдасов перешел в «Салават Юлаев» из ЦСКА в 2017 году в обмен на форварда Дениса Кокарева и защитника Кирилла Голощапова. В этом регулярном сезоне он забросил 19 шайб и отдал 12 голевых передач за 50 игр, в плей-офф сыграл два матча с «Металлургом», пропустив остальные встречи из-за травмы колена. Бурдасов является чемпионом мира 2011 года среди молодежных команд.