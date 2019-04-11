Гендиректор «Салавата Юлаева» подтвердил, что хоккеист Бурдасов планирует уехать в НХЛ

Источник: РИА "Новости"

Ранее по ходу сезона Бурдасов высказывал намерение по окончании текущего чемпионата КХЛ перейти в один из клубов НХЛ.

«Знаем о желании игрока [Бурдасова] попробовать себя в НХЛ, у него действительно заканчивается контракт», — сказал Курносов.

Спортивный директор клуба Василий Чижов предпочел не говорить о комплектации команды, сообщив только, что ведутся переговоры. «Решение по контрактам игроков будет приниматься коллегиально, все в стадии переговоров», — сказал он.

Он также добавил, что клуб не проявлял интереса к игрокам «Ак Барса» Федору Малыхину и Рафаэлю Батыршину, а также к защитнику «Авангарда» Евгению Медведеву, о чем сообщали некоторые СМИ. «Для нас это новость, никого не рассматриваем», — сказал он.