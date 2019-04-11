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14:49 (мск), источник: ТАСС

Гендиректор «Салавата Юлаева» подтвердил, что хоккеист Бурдасов планирует уехать в НХЛ

УФА, 11 апреля. /ТАСС/. Генеральный директор уфимского «Салавата Юлаева» Александр Курносов подтвердил, что нападающий Антон Бурдасов, у которого истекает контракт, хочет уехать в Национальную хоккейную лигу (НХЛ). Об этом Курносов сообщил в четверг журналистам на пресс-конференции.

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Источник: РИА "Новости"

Ранее по ходу сезона Бурдасов высказывал намерение по окончании текущего чемпионата КХЛ перейти в один из клубов НХЛ.

«Знаем о желании игрока [Бурдасова] попробовать себя в НХЛ, у него действительно заканчивается контракт», — сказал Курносов.

Спортивный директор клуба Василий Чижов предпочел не говорить о комплектации команды, сообщив только, что ведутся переговоры. «Решение по контрактам игроков будет приниматься коллегиально, все в стадии переговоров», — сказал он.

Он также добавил, что клуб не проявлял интереса к игрокам «Ак Барса» Федору Малыхину и Рафаэлю Батыршину, а также к защитнику «Авангарда» Евгению Медведеву, о чем сообщали некоторые СМИ. «Для нас это новость, никого не рассматриваем», — сказал он.

Нападающий Антон Бурдасов перешел в «Салават Юлаев» из ЦСКА в 2017 году в обмен на форварда Дениса Кокарева и защитника Кирилла Голощапова. В этом регулярном сезоне он забросил 19 шайб и отдал 12 голевых передач за 50 игр, в плей-офф сыграл два матча с «Металлургом», пропустив остальные встречи из-за травмы колена. Бурдасов является чемпионом мира 2011 года среди молодежных команд.

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