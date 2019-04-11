Он мечтал об НХЛ, но остался в России на 4 года. Почему лидер «Автомобилиста» отказал «Айлендерс»

Источник: Спорт-Экспресс

Подписал договор с «Автомобилистом», а через день позвонили из «Айлендерс» и сказали «ждем»

— Всем казалось, что вы после этого сезона уедете в Северную Америку, но сейчас у вас действующее соглашение с «Автомобилистом». Вы «Айлендерс» предупредили?

— В сезоне мы неоднократно встречались с представителями клуба, разговаривали на различные тему, и я как-то поинтересовался, а поймут ли меня, если останусь в КХЛ? Мне сказали, что все нормально, в клубе понимают, что есть семья, два ребенка. Да и потом у меня еще будет возможность отправиться за океан.

— То есть четырехлетнее соглашение с «Автомобилистом» не означает, что вы остаетесь навсегда?

— Нет-нет. Мы и с клубом договорились, что через два года вернемся к разговору об отъезде. А там уж все будет зависеть от «Айлендерс». Если я буду нужен, если на меня будут рассчитывать, то поеду.

— Но через четыре года вы будете свободным агентом и можете выбирать клуб.

— Не думаю, что это будет красиво по отношению к «Айлендерс». Они меня драфтовали, они на меня рассчитывают, так что если через два сезона я буду им нужен, то отправлюсь именно туда.

— Вы же могли уехать уже в этом сезоне?

— Мог. Тут странная ситуация получилась. Говорю, мы с «Айлендерс» поддерживали связь на протяжении всего чемпионата. Но в последние два месяца они ничего не говорили. Новый контракт с «Автомобилистом» я подписал сразу после заключительного матча с «Салаватом Юлаевым». И через день раздается звонок из Северной Америки. Мол, готов ли вылететь в ближайшие часы, билеты будут забронированы, мы тебя ждем.

— Ох.

— Ну да, я говорю, так у меня уже контракт с «Автомобилистом». Вы же молчали, не говорили, что есть такой вариант.

— А они что?

— Говорят думали, что «Автомобилист» долго будет играть в плей-офф и именно потому не беспокоили. Удивились, что я их не спросил, интересовались, можно ли все переиграть. А как тут переиграешь? Это было бы нечестно по отношению к «Автомобилисту».

Собирался в НХЛ, но родился второй ребенок

— Если бы не контракт, то поехали бы?

— Я расскажу сначала. В прошлом году я ездил в гости к «Айлендерс». Как раз сделал операцию и мы с женой отправились за океан. Мне все показывали, рассказывали, я каждый вечер говорил жене, что все, мы обязательно переедем. Все, уже решено. Но тогда мы не знали, что у нас будет второй ребенок. Но увиденное в Нью-Йорке произвело на меня большое впечатление. Показывали стадион, раздевалку, тренажерный зал. Там, кстати, несколько парней занимались, тот же Николай Кулемин. Вернувшись домой я был настроен на отъезд. Но через какое-то время жена сказала, что ждет второго ребенка и ситуация немного изменилась.

— Понятно.

— Для комфортного проживания с двумя детьми, один из которых только недавно родился, нужно было снимать дом. Мы особо английский не знаем, нам бы было очень непросто. Не забывайте и о том, что меня могли бы отправить в АХЛ, а это было бы очень тяжело для семьи. Я много думал на эту тему, переживал. И понял, что пока нужно остаться. Есть и финансовый аспект.

— У вас до этого был невысокий контракт.

— Мы переподписывали его, сумма становилась чуть больше. Но сейчас у меня в «Автомобилисте» замечательные условия, есть возможность создать финансовую подушку, чтобы потом не беспокоится ни о чем. И во время сезона я принял решение, что мне надо еще поиграть в России.

— Так что с отъездом в этом сезоне?

— Если бы «Айлендерс» сказал об этом заранее, до подписания контракта, то я бы поехал. Один, без семьи, но точно бы отправился за океан. Проверил бы себя на таком уровне, может быть, сыграл в плей-офф. Я был готов, но мне ничего не предлагали.

— Вы готовы к НХЛ?

— Да, мне кажется, что готов. Впрочем, что сейчас об этом говорить? Решение принято.

— Забивать вы стали меньше, но ваш хоккей стал умней.

— Русский менталитет, когда стараешься отдать пас даже когда есть позиция для броска. Мне и Найджел Доус неоднократно говорил:"Ну зачем ты отдаешь, когда можешь бросать?

Доус крут всем

— В чем вы стали лучше?

— В этом сезоне я стал играть в меньшинстве. Мне очень нравится. Теперь среди нападающих я провожу чуть ли не больше всех времени на площадке. Да, трудно, приходится бросаться под шайбу, но я очень доволен.

— Больно же бросаться по шайбу.

— Один раз в Нижнем Новгороде пробило щиток. Попало в ногу, было больно, но я посмотрел — щиток цел. Прихожу в раздевалку, снимаю коньки, а в коньке кровь. Наложили швы я даже пропустил какое-то время.

— Летом вы переживали, что не можете забить.

— Да это вы переживали, а не я. Меня совершенно не заботило то, что я на выставочных турнирах не мог поразить ворота. Прекрасно понимал, что в сезоне все наладится. Так оно и случилось.

— Чем крут Найджел Доус?

— Всем. Я теперь прекрасно понимаю, почему у него каждый сезон такая статистика. Бросок уникальный. Летит туда, куда надо и хотя со стороны никакой хитрости, получается гол. После иных бросков на тренировке я подъезжал к Якубу Коваржу и спрашивал, как это могло залететь? Он пожимал плечами. Все видишь, все понятно, но голкипер ничего не может сделать.

— После ваших бросков шайба тоже хорошо летит.

— Да, летит-то хорошо, только не туда. А у Найджела — в цель.

В плей-офф не хватило опыта

— «Автомобилисту» не хватило опыта, чтобы пройти «Салават Юлаев»?

— Думаю, что именно его. Вспомните, как те же уфимцы год назад сыграли с «Трактором»? Уступили ему, но в этом сезоне они прошли два круга. «Автомобилист» впервые в истории прошел первый круг, в следующем сезоне надеемся выступить лучше.

— Ваш четырехлетний контракт как раз и говорит о том, что клуб из Екатеринбурга становится серьезной силой.

— Отчасти, да. Сейчас, конечно, поменяется несколько игроков, но костяк будет сохранен.

— В серии с «Салаватом Юлаевым» вас переиграл Юха Метсола.

— Он сыграл здорово, никто не спорит. Но вообще вся уфимская команда выглядела здорово, а мы свои шансы упустили. Например, в первом матче я мог забивать, переломить серию, но свой момент не использовал.

— Андрей Мартемьянов весь сезон говорил, что его главная задача — заставить вас привыкнуть к победам. Чтобы вы принимали их спокойно, как будто так и должно быть.

— Да невозможно совсем не радоваться победам. Мы ради них играем, за победы платят премии. Как мы не будем радоваться?

— Надо просто спокойней относиться.

— Но у нас и не было такого, что мы праздновали какую-то победу долго.

— Чем вас удивил главный тренер в этом сезоне?

— Особо ничем. Мы с ним были знакомы, но не работали вместе. Больше всего мне нравилось, что между нами не было никакой стены. Тренеры хорошо чувствовали команду. Были даже такие моменты, когда тренировки просто отменяли, ведь календарь тяжелый, а некоторые ребята проводили все матчи.

— Вам от Мартемьянова доставалось?

— Пару раз меня во время матчей сажали. Но опять же, все было по справедливости. Я действительно в каких-то моментах действовал неудачно. После матча мне предъявляли претензии, но мы разбирались и все налаживалось. Не было никакой напряженности.

Старший сын не любит ходить на хоккей, но заставляет играть в него дома

— Во время сезона стало известно, что Якуб Коварж рискует завершить карьеру из-за проблем со здоровьем. Переживали?

— Не за спортивный результат, а за человека. Там и правда была тяжелая ситуация и мы желали Якубутолько здоровья. Хотелось, чтобы он восстановился, чтобы вернулся в обычную жизнь. Про результаты клуба в тот момент никто не думал.

— Круто, что Коварж остался в Екатеринбурге.

— Это главная трансферная удача весны. Коварж, на мой взгляд, один из сильнейших вратарей КХЛ.

— Сейчас у вас дома шумно. Двое детей.

— И нет лучшего отдыха, чем провести время с ними. Когда мы проиграли «Салавату Юлаеву», то настроение было паршивое. И три дня я провел дома, с семьей, выходил только в магазин за продуктами. Зарядился энергией, про все плохое забыл. А там уже и вызов из олимпийской сборной пришел.

— Семья ходит на хоккей?

— Сейчас-то нет, но я очень любил, когда старший приходил на стадион. Видел его на трибунах и сразу становился дисциплинированней на льду. Понимал, ради кого я играю. Но он не очень любит ходить на хоккей.

— Почему?

— Думаю, что просто хоккей смотреть ему скучно, а более старшие дети с ним не играют и ему обидно. Говорит, что посмотрит по телевизору. Ждет меня дома, когда я прихожу, то он уже с клюшкой, заставляет меня играть с ним. И как бы ты ни устал, еще и с ним играешь.

— Я вижу это в инстаграме и, кажется, что он посильней вас.

— Хотя я выкладываюсь на сто процентов. Ну что тут спорить, он парень опытный, мне тяжело.

— За эти два года постараетесь подучить английский?