Шумакова гнобили и хотели отправить в армию. Теперь он сделает все, чтобы оставить ЦСКА без кубка
Игорь Никитин может поплатиться за то, что год назад оставил Шумакова без финала.
Игорь Никитин может поплатиться за то, что год назад оставил Шумакова без финала.
Еще никогда в истории КХЛ финалисты не были так близки. И речь даже не о месте дислокации, хотя ситуация и вправду уникальная.
Но сближают, как и разъединяют,
Имя ему Сергей Шумаков. Нынче лучший снайпер не только «Авангарда», а всего розыгрыша Кубка Гагарина. За этот
Для Шумакова предстоящий финал будет уже вторым в карьере. Правда, год назад он сыграл против «Ак Барса»
Рано или поздно все тайное становится явным. Еще по ходу финала в СМИ проникла информация о том, что Шумаков наказан за нарушение дисциплины. Всплыли даже подробности той ночи. Сергей слишком громко вел себя в отеле после отбоя, что стало для главного тренера ЦСКА поводом применить жесткие санкции. Занятно то, что на Шумакова, снявшего номер люкс, сам того не подозревая, пожаловался… одноклубник Джефф Плэтт.
С тех пор в отношениях между Никитиным и Шумаковым появилась точка невозврата. Хотя трещины пошли гораздо раньше. Главный тренер ЦСКА без особой теплоты отзывался об одном из лучших своих бомбардиров, порой позволяя себе легкую публичную критику. Что творилось за закрытыми дверьми московской «казармы» история умалчивает, но поговаривают, что общение между тренером и игроком было напряженным задолго до истории в казанском отеле.
Тогда Никитин закрыл глаза на их статус соучастников, выбрав одного козла отпущения. Если бы рулевой «армейцев» был более принципиален и последователен, ЦСКА бы лишился почти всей атакующей мощи, а значит и
Какие только стадии не пережили ЦСКА и Шумаков за те несколько месяцев. Никитин, отстранивший хоккеиста от финала, готов был работать с ним дальше. Тем более, история знает такие примеры. Предшественник Никитина на посту главного тренера «армейцев» Дмитрий Квартальнов тоже отлучал Дмитрия Кугрышева от
Шумаков метался от одного агента к другому, пытаясь найти рычаги, способные повлиять на ЦСКА. Сергей хотел добиться обмена, но в московском клубе были настроены иначе. Игроку предоставляли время для индивидуальных тренировок, но атмосфера в воздухе стояла самая что ни на есть враждебная. Поговаривали, что Шумакову даже угрожали службой в армии
Если бы не переговорческие способности агента Шумакова, у которого в ЦСКА есть еще ряд клиентом, история со службой в армии вполне могла найти свое продолжение. Сергей был в шаге от того, чтобы похоронить свою карьеру на взлете, но вместо этого его отпустили в НХЛ. Взять штурмом сильнейшую лигу мира он так и не смог, зато получил относительную свободу. Относительную — потому что на территории КХЛ права на игрока до сих пор принадлежали клубу, с которым у Шумакова был открытый конфликт.
Продав права на Шумакова в «Авангард», ЦСКА проявил неслыханное для себя милосердие. По сути, московский клуб дважды за год пошел на уступки форварду, который совсем недавно пытался выкручивать его руководству руки. Зная суровые нравы «армейцев» и позицию их генерального спонсора «Роснефти», это выглядит настоящей благотворительностью. Впрочем, все это можно объяснить тем, что ЦСКА
Можно не сомневаться, что ни в СКА, ни в другой клуб Западной конференции ЦСКА Шумакова бы не отпустил. Усиливать конкурентов в борьбе за чемпионство после стольких осечек — форменное самоубийство. Но «армейцы» недооценили то ли «Авангард», то ли самого Шумакова, получив в финале скрытую угрозу. Зная его характер, можно не сомневаться, что Сергей будет рубиться как в последний раз. А в его случае, это не только силовые приемы, но и