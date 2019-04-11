Шумакова гнобили и хотели отправить в армию. Теперь он сделает все, чтобы оставить ЦСКА без кубка

Источник: Sport24

Еще никогда в истории КХЛ финалисты не были так близки. И речь даже не о месте дислокации, хотя ситуация и вправду уникальная. Из-за давшей трещины «Арены Омск» сибирский клуб переехал в Подмосковье, став ближайшим соседом ЦСКА. Чтобы доехать от домашней площадки одного финалиста до домашней площадки другого, нужно потратить меньше часа. 33 км — рекордно близкое расстояние между командами, добравшимися до главной серии сезона.

Но сближают, как и разъединяют, все-таки не расстояния, а личности и истории, связанными с ними. И таких историй у «Авангарда» с ЦСКА вагон и маленькая тележка. Здесь вам и Игорь Никитин, отдавший много лет омскому клубу, а теперь стоящий во главе «армейцев». И друзья-одногодки Калинин с Пивцакиным, оказавшиеся по разные стороны баррикад. А каково Александру Попову быть живой легендой «Авангарда» и играть против него в финале? Но все же есть игрок, который стоит особняком даже на их фоне.

Имя ему Сергей Шумаков. Нынче лучший снайпер не только «Авангарда», а всего розыгрыша Кубка Гагарина. За этот плей-офф он уже наколотил десяток шайб: пять чемпионам из Казани, две «Барысу», чьи игроки обвиняли форварда в симуляциях, и еще три отправил в ворота неподражаемого Юхи Метсолы. Что-то нам подсказывает, что на этом Сергей и не подумает останавливаться. Впереди у него встреча с организаций, которая чуть было не похоронила его карьеру.

Для Шумакова предстоящий финал будет уже вторым в карьере. Правда, год назад он сыграл против «Ак Барса» один-единственный матч. Уже после первой игры в Казани ведущий нападающий москвичей вдруг выпал из состава и больше в него не возвращался. Даже в момент, когда стало очевидно: организованному и работоспособному ЦСКА критически недостает креатива в атаке, который мог дать Шумаков. Но Никитин был непреклонен.

Рано или поздно все тайное становится явным. Еще по ходу финала в СМИ проникла информация о том, что Шумаков наказан за нарушение дисциплины. Всплыли даже подробности той ночи. Сергей слишком громко вел себя в отеле после отбоя, что стало для главного тренера ЦСКА поводом применить жесткие санкции. Занятно то, что на Шумакова, снявшего номер люкс, сам того не подозревая, пожаловался… одноклубник Джефф Плэтт.

С тех пор в отношениях между Никитиным и Шумаковым появилась точка невозврата. Хотя трещины пошли гораздо раньше. Главный тренер ЦСКА без особой теплоты отзывался об одном из лучших своих бомбардиров, порой позволяя себе легкую публичную критику. Что творилось за закрытыми дверьми московской «казармы» история умалчивает, но поговаривают, что общение между тренером и игроком было напряженным задолго до истории в казанском отеле.

Собственно, то, что Никитин тогда наказал одного Шумакова, весьма показательно. Несмотря на то, что номер был записан на Сергея, с ним гудели в номере и другие хоккеисты ЦСКА. Все они, включая Кирилла Капризова и Михаила Григоренко, примут участие в финале с «Авангардом».

Тогда Никитин закрыл глаза на их статус соучастников, выбрав одного козла отпущения. Если бы рулевой «армейцев» был более принципиален и последователен, ЦСКА бы лишился почти всей атакующей мощи, а значит и каких-либо шансов на кубок.

Какие только стадии не пережили ЦСКА и Шумаков за те несколько месяцев. Никитин, отстранивший хоккеиста от финала, готов был работать с ним дальше. Тем более, история знает такие примеры. Предшественник Никитина на посту главного тренера «армейцев» Дмитрий Квартальнов тоже отлучал Дмитрия Кугрышева от плей-офф, после чего, как ни в чем не бывало, продолжал ему доверять. Однако Шумаков решил показать своенравность и устроил забастовку.

Шумаков метался от одного агента к другому, пытаясь найти рычаги, способные повлиять на ЦСКА. Сергей хотел добиться обмена, но в московском клубе были настроены иначе. Игроку предоставляли время для индивидуальных тренировок, но атмосфера в воздухе стояла самая что ни на есть враждебная. Поговаривали, что Шумакову даже угрожали службой в армии где-нибудь на Дальнем Востоке. 26-летний челябинец еще находился в призывном возрасте, а значит, не было ничего невозможного.

Если бы не переговорческие способности агента Шумакова, у которого в ЦСКА есть еще ряд клиентом, история со службой в армии вполне могла найти свое продолжение. Сергей был в шаге от того, чтобы похоронить свою карьеру на взлете, но вместо этого его отпустили в НХЛ. Взять штурмом сильнейшую лигу мира он так и не смог, зато получил относительную свободу. Относительную — потому что на территории КХЛ права на игрока до сих пор принадлежали клубу, с которым у Шумакова был открытый конфликт.

Продав права на Шумакова в «Авангард», ЦСКА проявил неслыханное для себя милосердие. По сути, московский клуб дважды за год пошел на уступки форварду, который совсем недавно пытался выкручивать его руководству руки. Зная суровые нравы «армейцев» и позицию их генерального спонсора «Роснефти», это выглядит настоящей благотворительностью. Впрочем, все это можно объяснить тем, что ЦСКА просто-навсего не воспринимал «Авангард» как реального соперника в борьбе за Кубок Гагарина.