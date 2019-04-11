«Мы готовы перебегать «Авангард». Как ЦСКА готовится к финалу Кубка Гагарина

Источник: Матч ТВ

«Авангард» по дороге к финалу прошел «Ак Барс» (4−0), «Барыс» (4−1) и «Салават Юлаев» (4−2) ЦСКА на старте плей-офф выбил «Витязь» (4−0), а позже — московское «Динамо» (4−1) и СКА (4−3) Финальная серия стартует 13 апреля в Москве.

Армейцы в этом сезоне заработали славу самой непробиваемой команды КХЛ. В регулярном чемпионате они пропустили меньше всех — 75 шайб. И в Кубке Гагарина продолжили в том же духе — сосредоточили свои силы на разрушении атак соперника.

Но на открытой тренировке Игорь Никитин, конечно, не собирался демонстрировать секреты своих знаменитых оборонительных «замков». Армейцы катались на льду отдельными пятерками в нарочито спокойном темпе, без ускорений. Словно демонстрируя истину, что «тренируются пусть те, кто играть не умеет». А дело лидеров — вовремя восстанавливаться и шлифовать мастерство.

По составу звеньев стало понятно, что, как минимум, в стартовой встрече финала тренеры ЦСКА не намерены менять сочетания. Нападающий Кирилл Капризов вновь оказался в одной тройке с Иваном Телегиным и Андреем Светлаковым, как это было и в седьмом матче против СКА.

Не изменилось и ударное звено, в котором остались Михаил Григоренко, Линден Вей и Антон Слепышев.

Резануло глаз отсутствие на льду капитана армейцев Сергея Андронова, а также форварда-ветерана Александра Попова, про которого президент «Авангарда» Максим Сушинский рассказал накануне интересную историю.

Оказалось, что летом «Авангард» хотел вернуть свою легенду (Попов провел за омский клуб 18 сезонов — с 1998 по 2016). Но 38-летний форвард предпочел остаться в ЦСКА, заявив, что хочет выиграть Кубок Гагарина. Что ж, шансы пока «50 на 50».

Сразу после ледовой тренировки, когда игроки дружно крутили педали на велотренажерах, Никитин прояснил, почему на тренировки отсутствовали Андронов и Попов.

— Просто серия была тяжелая, поэтому дали ребятам постарше больше отдыха, — заявил главный тренер ЦСКА. — Но со здоровьем у них все в порядке.

Состав троек на первый матч финала Никитин также обсуждать отказался. Заявив, что об этом сегодня он даже не думал: «У ЦСКА была просто восстановительная тренировка». Даже то, что серию традиционно начнет в воротах Илья Сорокин, и то пока под вопросом.

— Сегодня мы это не обсуждали, — заявил Никитин. — Но у нас есть основной голкипер. И, если ничего не случиться, все пройдет по плану.

Разумеется, Никитина заставили вспомнить, что в прошлом он сражался за «Авангард» в финале, а затем руководил «ястребами», в том числе и в плей-офф.

Открыть видео — Я никак не загадывал, что в финале встречусь именно с «Авангардом», — заявил тренер. — Конечно, Омск для меня не чужой город. Но хоккей убирает все амбиции и затягивает раны. Сейчас наш соперник заслуженно вышел в главный раунд. У него в составе опытные ребята, видна хорошая тренерская работа. Функционально они тоже готовы хорошо. Для Сергея Шумакова это суперпринципиальный матч? Для любого игрока ЦСКА — тоже.

За атаку армейцев и перестановки в звеньях пришлось отчитываться лучшему бомбардиру армейцев и в регулярке, и в плей-офф Михаилу Григоренко.

— После битвы со СКА из семи матчей мы чувствуем себя нормально, — заверил форвард. — Тем более, вчера был выходной, отдохнули с семьями. Думаю, после длинной серии нам сейчас даже проще будет. Готовы ли мы перебегать «Авангард»? В себе я уверен. Думаю, все ребята готовы. Мы весь сезон шли к одной конкретной цели — выиграть Кубок. Об усталости тут речь в принципе идти не может.

— Сил, допустим, хватит. А эмоций? Год назад армейцы говорили, что именно их и не хватило для победы в финале.

— Да, в прошлом году мы на СКА сильно в полуфинале выложились. Сейчас тоже много сил в этой серии оставили. Но на «Авангард» настрой хороший.

— Как вам без Кирилла Капризова играется? Не скучаете?

— Ну, в большинстве-то мы всегда вместе. Было интересное тренерское решение, и оно сработало. Тройка Кирилла забивала голы, моя — тоже.

В особенно необычной ситуации оказался еще один игрок ЦСКА — Сергей Калинин. Форвард перебрался в Москву из Питера только прошлым летом. И сразу угодил в полуфинале на свою бывшую команду. А в финале и вовсе на родной клуб. Калинин родился в Омске и свои первые сезоны в КХЛ провел в «Авангарде».

— Омск и «Авангард» много мне дали, воспитали, заложили фундамент игрока, — соглашается Калинин. — Все это остается в моем сердце. Воспоминаний много — и положительных, и отрицательных. Болельщики там супер, всегда с командой. Но сейчас я буду биться за ЦСКА. Сделаю все, чтобы помочь армейцам выиграть Кубок. Выжму из себя максимум.

— Обидно, что не слетаете в родной город на финал?

— Обязательно сделаю это после окончания сезона.

— Со своим старинным другом, защитником «Авангарда» Никитой Пивцакиным предстоящий финал уже обсудили?

— На пари не забивались. Просто поговорили, как друзья, по-родственному. Матчи точно не делили. На льду в финале друзей не будет.

— От Емелина «подкожной игры» не опасаетесь?

— Это уже вопросы к судьям. Алексей всю жизнь так играет, это его стиль. Мы в ответ тоже сыграем жестко.

— Расскажите для таджикских бабушек, какие приметы есть у хоккеистов в плей-офф, — налетела на Сергея с неожиданным вопросом корреспондент с телеканала «Мир». — Им это очень интересно!

— Могу только про бороду рассказать, — слегка растерялся Калинин. — Ее до конца финала брить не будем. А другие приметы у каждого свои. Их раскрывать на публике не стоит.

— Помните финал 2012 года, когда вы в составе «Авангарда» уступили московскому «Динамо»?

— От него до сих пор горечь. Проиграли сами себе. Надо победу было еще в пятом матче, у себя дома забирать. У всех, кто был тогда в команде, у города, у болельщиков след останется. Мы все помним. Но сейчас мне придется сражаться в финале против «Авангарда». И я к этому готов.