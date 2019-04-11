Никита Гусев покинул СКА и в ближайшее время перейдет в «Вегас»
Как стало известно «СЭ», Никита Гусев покинул расположение СКА и в ближайшее время присоединится к «Вегасу», за который сыграет в
Как стало известно «СЭ», Никита Гусев покинул расположение СКА и в ближайшее время присоединится к «Вегасу», за который сыграет в
Контракт со СКА будет расторгнут.
В прошедшем сезоне 26-летний форвард дошел со своей командой до финала Западной конференции Кубка Гагагрина, где уступил московскому ЦСКА 3−4.
В регулярном чемпионате на счету Гусева 82 очка (17+65), в