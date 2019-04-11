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16:46 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Никита Гусев покинул СКА и в ближайшее время перейдет в «Вегас»

Как стало известно «СЭ», Никита Гусев покинул расположение СКА и в ближайшее время присоединится к «Вегасу», за который сыграет в плей-офф.

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Источник: РИА "Новости"

Контракт со СКА будет расторгнут.

В прошедшем сезоне 26-летний форвард дошел со своей командой до финала Западной конференции Кубка Гагагрина, где уступил московскому ЦСКА 3−4.

В регулярном чемпионате на счету Гусева 82 очка (17+65), в плей-офф — 19 (9+10).

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