СКА не нужна никакая перестройка. Питер и без массовой скупки талантов через год будет в лидерах

Источник: Sport24

После финальной сирены седьмого матча финала Запада игроки СКА отправились в раздевалку, и долго оттуда не выходили. Прошло около получаса, а никто из игроков так и не появился перед журналистами. Разбор полетов как-то затянулся. Год назад после вылета от ЦСКА, говорят, в тренерской летали стулья и происходило увольнение Олега Знарка. В этот раз, кажется, обошлось без физической силы, а Воробьев на пресс-конференции появился в невозмутимом виде. Через несколько часов после игры в некоторых СМИ написали, что в Петербурге будет новый главный тренер. Вот только информацию взяли с потолка. Сразу после поражение руководство СКА само не понимало, что делать, рубить с плеча никто не собирался.

Илья Воробьев все-таки остается тренером «армейцев» — увольнять его после седьмого матча было бы странно. Ну, а самое главное, заменить его некем. Так получилось, что несколько именитых тренеров уже работало в СКА и возвращаться туда не намерено. Речь в том числе и о Знарке, у которого есть конфликт с Романом Ротенбергом. Вернись Олег Валерьевич в Северную столицу, мы бы получили бомбу замедленного действия. В среду вечером Жамнов подтвердил, что Знарок будет работать в «Спартаке». И неудивительно, что решение было принято по окончании армейского дерби. В СКА же должны разобрать неудачу нынешнего сезона и выработать стратегию на будущее.

Ротация и травмы

Как не банально это звучит, но клуб вполне мог бы играть в финале, если бы не ротация. Сергей Плотников говорил, что у команды были вопросы после «регулярки», как играть и что делать. И здесь претензия к тренерскому штабу, который за 62 матча не наиграл связки, которые бы здорово работали в плей-офф. Зачем нужно было периодически давать игровое время Кручинину, Ли, Дергачеву, если в Кубке Гагарина они не пригодились. Логичнее было бы тренеру их отпустить еще осенью, но в этом клубе не все решает тренер. Непонятно, как получилось, что в первом звене в финале Запада начинал 21-летний Мальцев, которого только в феврале на постоянной основе подключили к основе. Оказалось, что молодой центрфорвард из фарм-клуба сильнее некоторых новичков, за которых боролись летом. Михаилу было трудно в плей-офф, в четвертом звене он еще справлялся со своими обязанностями, но на большее сил и опыта не хватало. У него истекает контракт 30 апреля, в «Нью-Джерси» сейчас ехать не надо, лучше за пару лет вырасти в СКА в игрока высокого уровня.

По ходу всего плей-офф СКА не хватало стабильности, команда лишь отрезками играла здорово, даже «возила» дома ЦСКА. Повлияли и травмы, но от них никто не застрахован. В концовке приболели Хафизуллин и Прохоркин, оба прибавили при Воробьеве. Дацюк играл через боль, Кетов восстановился к серии с «Локомотивом» после травмы, которую футболисты залечивают полгода (Евгений вернулся через полтора месяца). Травмирован был и Токранов, но его «хрустальность» в принципе никого не должна удивлять. И тут даже ротация не спасала.

Кто уйдет и кто останется

Этот сезон должен стать поучительным для питерских армейцев. Нужно дать еще один шанс Воробьеву, который с более слабой командой (ушли Ковальчук, Войнов, Яковлев, Шипачев, Широков, Коскинен) добился такого же результата, как и Знарок в последний год работы. Следующий сезон будет еще труднее, потому что уедут Гусев, Гавриков, Шестеркин и возможно Прохоркин. Равноценной замены этим хоккеистам в КХЛ не найти, но это не значит, что нужно скупать всех игроков, которые более-менее успешно провели этот сезон. Год назад СКА уже набрал кучу народа, но толка было немного. Зимой ходила слухи об интересе в Петербурге к Кочеткову, но молодого вратаря не стоит выдергивать из «Сочи», в системе СКА полно талантливых голкиперов, которые составят достойную конкуренцию Хелльбергу. Мельничук, Лысенков, Богданов, Аскаров заслуживают шанса в основе.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BwC5HKPBfjQ/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BwC5HKPBfjQ/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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Это был интереснейший сезон, всем спасибо за великолепную поддержку! #hcSKA #TeamXtreme</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/hcska/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Хоккейный клуб СКА</a> (@hcska) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-04-09T18:40:42+00:00">9 Апр 2019 в 11:40 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

На контрактах у армейцев остается шесть защитников. Херсли уже договорился о соглашении с «Мальме» и удерживать шведа не стоит — нынешний плей-офф показал, что он в СКА не нужен. В «регулярке» неплохо себя зарекомендовал Земченок, который вполне подходит на роль игрока третьей пары. В этой ситуации логичнее было бы привлечь еще несколько хоккеистов из ВХЛ и МХЛ. Те же Владислав Семен и Николай Кныжов показали, что способны играть на высоком уровне. Есть еще Егор Рыков, который провел этот сезон в скрытой аренде в «Сочи». У 21-летнего защитника заканчивается контракт, так что формально он может поехать в «Рейнджерс». Но полезнее ему будет набраться опыта в России, в клубе, где ему будут больше доверять. Если и подписывать кого-то из игроков обороны, то надо пытаться вернуть из Америки Киселевича и Яковлева (такова вероятность есть). Сильный защитник точно бы не помешал, но в КХЛ выбирать не из кого.

Контракты на будущий год есть у девяти нападающих. Продлевать соглашение стоит с Якуповым, который после возвращения из Америки начал обретать себя. Сохранить надо и Мальцева. Насчет Карпова есть вопросы, ему не хватает стабильности, характера. Кручинин, Ли команде не пригодились. Будущее Дацюка неясно, но судя по его последнему комментарию, Павел не прочь еще на сезон остаться в СКА. На этом точно будет настаивать Тимченко, а Геннадий Николаевич умеет уговаривать.

Новички

У СКА есть интерес к Локтионову, Кадейкину, Арзамасцеву. Андрей игрок универсальный, но в плей-офф выглядел не лучшим образом. Последние двое провели классный сезон, но им лучше будет остаться в Уфе. В Петербурге опять рискуют пойти по протоптанной дорожке и играться с ротацией весь сезон. Как мы видим, несмотря на уход ключевых игроков, в СКА все равно остается много народу. Тот же Барабанов, Хафизуллин стали лучше играть у Воробьева, почему бы им не дальше прогрессировать? Бывальцев, когда начнет получать больше времени на льду, тоже раскроется. Не помешал бы армейцам классный легионер, а, может, даже двое. Сейчас все больше североамериканцев проявляет интерес к КХЛ. В Северной столице условия для жизни отличные (за скобками оставим дождливую погоду), зарплату дадут большую. Главное, подойти к выбору хоккеистов с умом. Плюс есть молодежь: тройку Марченко — Морозов — Подколзин можно хоть весь чемпионат наигрывать. Пусть поражений в сезоне будет чуть больше, но со второго места в конференции СКА все равно никуда не денется. Пример «Локомотива» показывает, что доверять молодым не так и страшно. Пусть в Ярославле школа и сильнее, но питерцы в последние годы стараются не сильно отставать.