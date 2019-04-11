«Спартак» надеется на улучшение результатов с приходом Знарка

В среду источник сообщил РИА Новости , что «Спартак» заключил контракт со Знарком на один год с возможностью продления на такой же срок. В сезоне-2018/19 «красно-белые» вышли в плей-офф с седьмого места в Западной конференции и в первом раунде уступили в серии петербургскому СКА со счетом 2−4.

«Такой специалист, как Знарок, должен быть в КХЛ. Очень приятно, что он вернулся в лигу. У него есть амбиции, он любит выигрывать. Для “Спартака” это здорово. Надеемся, что со Знарком команда выступит лучше, чем в завершившемся сезоне», — сказал Каменский РИА Новости по телефону.