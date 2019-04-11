Команда легионеров или клуб для кандидатов в сборную? Что ждет «Барыс»

«Барыс» в КХЛ — это клуб контрастов. С одной стороны, базовая команда для национальной сборной. С другой, полторы «пятерки» легионеров и основной вратарь иностранец. Как же так вышло? Команда так и не отошла от принципа формирования состава, как для дебютного сезона.

О вратарях

Вспомните, когда в последний раз вратарь-казахстанец был первым номером в «Барысе»? В сезоне 2011/2012. Им был Виталий Еремеев. После него никому не удавалось выиграть конкуренцию у легионеров. Ари Ахонен, Ян Лацо и Хенрик Карлссон — лидеры вратарского цеха в казахстанском клубе. А ведь были еще Кевин Пулен, Джефф Гласс, Тему Лассила с Домиником Граховиной, которые основными не стали.

Как можно требовать казахстанца в ворота, если кандидаты не проходят в основу сильнейшего клуба? Завершили карьеру Еремеев с Виталием Колесником? и Казахстан начал искать вратаря для сборной «на стороне». Пулен и Граховина должны были пойти по пути Карлссона, но разве они лучше своих воспитанников? Немного «растерялся» с приходом в «Барыс» Сергей Кудрявцев, но он еще молод.

Как молод и Никита Бояркин из «Сарыарки». А ведь это потенциальные первые номера сборной Казахстана. Андрея Скабелка после сезона в КХЛ уточнил, что уделит большое внимание вратарской линии. Можно ожидать, что приедет сильный вратарь-легионер, а в напарники к нему будет определен перспективный казахстанец. В России не боятся экспериментировать и молодежь дает результаты.

Защитники

В оборонительной линии столичной команды есть группы возрастных игроков — Кевину Даллмэну — 38 лет, а Максиму Семенову с Александром Липиным — 35 и 33 соответственно. Другие исполнители моложе, но только Валерию Орехову нет 20. Средний возраст игроков — около 28−30 лет.

C одной стороны, не все критично. С другой, ведущий защитник «Барыса» последних лет — это Даллмэн. Появился Диц, но ему нужен надежный напарник — Даррен, скорее, «полузащитник», которому необходим человек в тылу. Оставшиеся игроки обороны не так изобретательны в атаке, как канадец, и вряд смогут составить ему конкуренцию.

Кто же будет играть в «Барысе» в следующем сезоне? Контракты есть у троих — Дица, Семенова и Кирилла Полохова. Возможно останется воспитанник российской школы хоккея с казахстанским паспортом Алексей Маклюков. Рассчитывают в «Барысе» и на Орехова. С остальными все сложнее. Вряд ли кто-то из них сможет на себя больше, чем он делает сейчас.

За результативную часть в обороне, как и прежде, будут отвечать легионеры. Как это делали и делают Майк Ландин, Кевин Даллмэн и Даррен Диц. Кто следующий? Если уйдет Даллмэн, то «Барыс» обязан будет искать на его место защитник-легионера с потенциалом бомбардира. На внутреннем рынке такого найти практически невозможно.

Нападение

Линия, которая может подвергнуться наименьшим изменениям. Определенный баланс легионеров с казахстанцами тут есть — за результат отвечают не только Андре Петерссон с Брэндоном Боченски, но и Роман Старченко с Никитой Михайлисом. Конечно, желательно, чтобы отечественных исполнителей-голеадоров было больше.

Казахстанец ни разу не обгонял игрока-легионера в командном зачете. Да, побеждали Даллмэн, Найджел Доус или Боченски, но их воспитали за океаном, а не в нашей стране. Сюда они приехали «готовым продуктом». Кто-то скажет, что «Барыс» это клуб, а не сборная, и не надо смотреть на паспорт — каждый делает работу во благо общего результата.

Но в столичном клубе в разные годы играли лучшие отечественные хоккеисты. Николай Антропов, Талгат Жайлауов и Евгений Рымарев — самые маститые исполнители, которые «делали погоду» в отдельных встречах, но на общий результат влияли хоккеисты из-за океана.

Наверное, это вина самих игроков. Тот же Михайлис сделал большой шаг вперед в прошлом сезоне — от перспективного игрока к опасному снайперу. Агрессивен был и Алихан Асетов — «плюс» за сезон. И все? Егор Петухов и Павел Акользин запомнились. Другие «выстреливали» эпизодически, но резервы еще есть. Пора отбирать бомбардирские лавры у лидеров.

На выходе — «Барыс» создавался для легионеров или это базовый клуб сборной Казахстана? За 11 лет в КХЛ у команды должны подрасти свои резервы, но никого не удивит в межсезонье приход еще группы исполнителей из Канады с США. На результате это сказаться может положительно, но сборная проигрывает Южной Кореи и уже давно не была на Олимпиаде.