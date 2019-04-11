КХЛ представила награды чемпионата сезона-2018/19

Награды выполнены ювелирной студией Владимира Майзеля, который является автором многих трофеев КХЛ, в том числе и Кубка Гагарина.

«Для того, чтобы изготовить такое количество медалей, два фрезерных центра работают круглые сутки. А в целом заказ КХЛ мы исполняем в течение примерно трех месяцев. Труд наших мастеров вполне можно сравнить с работой хоккеистов, которые выкладываются полностью для достижения цели», — заявил Майзель.

Основным материалом для производства медалей стали латунные сплавы, покрытые нанокерамикой и обработанные золотом и никелем. Вес каждой медали — 365 г, толщина — 10 мм. Всего в этом году изготовлено 220 медалей — 55 золотых, 55 серебряных и 110 бронзовых.

Согласно регламенту КХЛ, золотые медали получит обладатель Кубка Гагарина, серебряные — финалист, а два комплекта бронзовых наград будут вручены командам, уступившим в финалах конференций. Обладатели бронзы уже известны — это «Салават Юлаев» и СКА. В финале турнира встретятся ЦСКА и омский «Авангард», копии Кубка Гагарина получат победители.