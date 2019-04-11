Зинэтула Билялетдинов покинул пост главного тренера ХК «Ак Барс»

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«С момента прихода в “Ак Барс” в 2004 году я понимал, что это моя команда, за 14 лет, проведенных в Казани, республика, город, клуб, команда и наши замечательные болельщики стали для меня родными, — сказал 64-летний Билялетдинов. — Я всегда буду помнить успехи, которых нам удалось добиться вместе, самое первое чемпионство 2006 года, победу в Кубке европейских чемпионов, а затем два Кубка Гагарина, завоеванных с разницей в год, и, конечно, наш третий кубок — результат прошлого сезона. “Ак Барс” дал мне возможность выиграть все эти трофеи вместе с прекрасной командой, перед замечательными казанскими трибунами, именно из Казани меня пригласили в сборную России, здесь же меня поддержали в сложный период карьеры».

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«Но сейчас я понимаю, что пришло время что-то изменить. Я с 18 лет в хоккейной раздевалке, последние 22 года — на тренерской скамье. Посоветовавшись со своей семьей, важными в моей жизни людьми, клубом, я принял решение о завершении работы на посту главного тренера “Ак Барса”. Я благодарен всем, кто работал со мной в течение этих 14 лет, каждому игроку, каждому болельщику, приходившему на трибуны, эта команда навсегда останется в моем сердце», — добавил специалист.

В сезоне-2018/19 «Ак Барс» под руководством Билялетдинова занял пятое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, а в первом раунде плей-офф в серии до четырех побед уступил омскому «Авангарду» (0−4).

Билялетдинов возглавлял «Ак Барс» в период с 2004 по 2011 год, а также с 2014-го по 2019-й. 64-летний специалист трижды приводил казанскую команду к победе в Кубке Гагарина (2009, 2010, 2018). Помимо этого, тренер приводил «Ак Барс» к победе в чемпионате России 2006 года и в Кубке европейских чемпионов — 2007.