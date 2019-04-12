Конец эпохи. Билялетдинов покинул пост главного тренера хоккейного клуба «Ак Барс»

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В своем выступлении, опубликованном пресс-службой «Ак Барса», Билялетдинов дал понять, что решение уйти было принято по его инициативе.

«Я с 18 лет находился в хоккейной раздевалке, последние 22 года — на тренерской скамье. Посоветовавшись со своей семьей, важными в моей жизни людьми, клубом, я принял решение о завершении работы на посту главного тренера “Ак Барса”. Благодарен всем, кто был со мной в течение этих 14 лет, каждому игроку и каждому болельщику, приходившему на трибуны. Эта команда навсегда останется в моем сердце», — сказал 64-летний специалист.

При этом Билялетдинов вспомнил, что именно в «Ак Барсе» его поддержали, пригласив на должность вице-президента и генерального менеджера клуба в марте 2014 года после провала сборной России на Олимпийских играх в Сочи. Наставник на тот момент возглавлял национальную команду.

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От команды звезд к команде-звезде

Билялетдинов сделал себе имя на тренерском поприще еще до того, как пришел в «Ак Барс». В середине 90-х годов он был первым российским специалистом, работавшим в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). В период с 1993 по 1997 годы Билялетдинов являлся помощником главного тренера в «Виннипеге» и застал переезд клуба в Аризону, а также его переименование в «Финикс». Аналогичную должность специалист занимал и в фарм-клубе «Виннипега» — «Спрингфилде».

После возвращения из Северной Америки Билялетдинов семь лет с перерывом на командировку в швейцарский «Лугано» возглавлял «Динамо», которое в 2000 году привел к победе в чемпионате России, а в 1998 и 1999 годах выводил в финал Евролиги. В это же время он работал одним из тренеров национальной команды на Олимпийских играх 1998 и 2002 годов, а также на чемпионате мира 2000 года. После ухода из «Динамо» в 2004 году специалист впервые стал главным тренером сборной, отправившись с ней на Кубок мира, где российские хоккеисты уступили в четвертьфинале американцам.

Однако именно в «Ак Барсе» работу Билялетдинова стали сравнивать с целой эпохой.

Его карьера в Казани началась неудачно. Именитого тренера пригласили в надежде на то, что он приведет команду, в составе которой из-за локаута было немало игроков НХЛ, к победе в чемпионате, сделав подарок к 1000-летию города. Но коллектив звезд сплоченным не стал, закончив сезон поражением от «Локомотива» уже в 1/8 финала плей-офф.

Руководство клуба не уволило Билялетдинова после этой неудачи. Возможно, свою роль сыграло и то, что почти весь сезон-2004/05 он, параллельно работая главным тренером сборной, до чемпионата мира покинул пост наставника национальной команды и на шесть ближайших лет сосредоточился на «Ак Барсе». Как потом признавался сам Билялетдинов, клуб стал для него второй семьей.

В следующем сезоне «Ак Барс» без звезд уровня НХЛ (к ним можно было отнести только вернувшегося из Северной Америки годом ранее Алексея Морозова), но с эффективно действовавшей на льду тройкой в лице Морозова, Даниса Зарипова и Сергея Зиновьева стал чемпионом России. В январе 2007 года казанцы выиграли Кубок европейских чемпионов, а весной снова вышли в финал плей-офф Суперлиги, но теперь уступили магнитогорскому «Металлургу».

Рекорд Знарка побить не удалось

После образования Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Ак Барс», у которого на первых ролях действовали все те же Морозов, Зарипов и защитник Илья Никулин, долгое время являвшиеся символами клуба, два раза подряд выиграл Кубок Гагарина. В конце июня 2011 года Билялетдинов возглавил сборную России, подписав с Федерацией хоккея страны контракт до конца Олимпиады в Сочи.

Решение о его переходе в национальную команду принималось на правительственном уровне, при этом специалисту пришлось работать именно в качестве освобожденного тренера. Такие условия ему были поставлены. Отказать же в просьбе он не мог.

Чемпионат мира в 2012 году сборная России под руководством Билялетдинова провела блестяще, став победителем турнира и выиграв при этом все матчи. Однако два последующих сезона с национальной командой были худшими в карьере специалиста. Сначала произошел разгром в четвертьфинале чемпионата мира 2013 года от американцев (3:8), а потом вылет на этой же стадии на домашней Олимпиаде от финнов (1:3). Можно сказать, эти результаты поставили крест на работе специалиста в сборной.

После возвращения в Казань Билялетдинов довольно быстро залечил раны от неудач в национальной команде. Он смог выстроить новый коллектив, который при нем не блистал в регулярном чемпионате, однако набирал ход в плей-офф. «Ак Барс» выходил в финал дважды — в 2015 году казанцы без шансов проиграли петербургскому СКА (1−4), а через три года одолели московский ЦСКА (4−1). Еще один раз «Ак Барс» останавливался в финале конференции (2016).

Победа в Кубке Гагарина — 2018 позволила Билялетдинову повторить рекорд Олега Знарка по количеству выигранных трофеев (3), причем все три раза он побеждал с одной командой. Однако стать самым титулованным тренером в КХЛ специалисту не удалось — «Ак Барс» этой весной вылетел уже в первом раунде от «Авангарда» (0−4).

По стопам деда

Авторитет Билялетдинова мог позволить ему продолжить работу с командой. Однако, по словам президента «Ак Барса» Наиля Маганова, тренер еще месяц назад обратился к руководству клуба с просьбой об отставке.

«Сначала предложили ему не торопиться с решением, подождать, когда улягутся эмоции и просили продолжить работу с клубом. Сегодня вместе Зинэтулой Хайдяровичем встретились с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым, там он подтвердил свое желание покинуть пост главного тренера “Ак Барса”. Билялетдинов остается в системе клуба на должности почетного президента Академии хоккея “Ак Барс” имени Ю. И. Моисеева», — приводит пресс-служба клуба слова Маганова.

«Рустам Нургалиевич [Минниханов] и клуб с большим уважением относятся к решению тренера, мы искренне благодарим Зинэтулу Хайдяровича за его огромный вклад в становление “Ак Барса”, за завоеванные трофеи, титулы и долгие годы работы на благо хоккея Татарстана. Его имя золотыми буквами навсегда вписано в великую историю “Ак Барса”», — отметил Маганов.

Уход Билялетдинова с поста главного тренера команды может повлиять и на карьеру другой легенды клуба — Даниса Зарипова. Единственный в КХЛ пятикратный обладатель Кубка Гагарина три своих трофея выиграл с Билялетдиновым, его контракт с казанским клубом истекает в конце апреля.

«Я сам увидел новость недавно, был удивлен, все неожиданно, ведь ничего не предвещало, — сказал 38-летний Зарипов. — Что касается того, может ли его уход повлиять на мою судьбу в клубе, то все может быть».

«Не постесняюсь сказать, что Билялетдинов — лучший тренер на данный момент, с грамотным подходом ко всему. Такие специалисты необходимы нашей лиге и командам. Хотелось бы, чтобы он продолжил в каком-либо клубе свою работу, учил нашу молодежь, делился опытом с начинающими специалистами», — добавил хоккеист.

Вероятно, Билялетдинов теперь в полной мере сосредоточится на том, чтобы следить за карьерой своего внука Александра Романова, выступающего в ЦСКА на позиции защитника, как когда-то и его дед. Причем у Романова есть хорошие перспективы, учитывая, что на последнем молодежном чемпионате мира он выиграл бронзовую медаль и стал лучшим защитником турнира.

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