СМИ сообщило об уходе канадских форвардов «Барыса» Кормье и Фрэттина в казанский «Ак Барс»
Канадские форварды «Барыса» Патрис Кормье и Мэтт Фрэттин продолжат карьеру в «Ак Барсе», сообщает «БИЗНЕС Online».
Канадские форварды «Барыса» Патрис Кормье и Мэтт Фрэттин продолжат карьеру в «Ак Барсе», сообщает «БИЗНЕС Online».
Отмечается, что в казанском клубе грядут серьезные изменения в связи с уходом главного тренера Зинэтулы Билялетдинова.
«Также, по нашим данным, на замену Ландеру и Секачу должны прийти два канадца из “Барыса” — Мэттью Фреттин и Патрис Кормье. Оба были лидерами астанчан и играли в одной тройке, они должны быстро сыграться с Джастином Азеведо (тоже канадцем)», — пишет СМИ.
Напомним, 30 апреля у Кормье и Фрэттина закончатся контракты с «Барысом». Кормье в 56 матчах «регулярки» и