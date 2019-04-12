СМИ сообщило об уходе канадских форвардов «Барыса» Кормье и Фрэттина в казанский «Ак Барс»

Отмечается, что в казанском клубе грядут серьезные изменения в связи с уходом главного тренера Зинэтулы Билялетдинова.

«Также, по нашим данным, на замену Ландеру и Секачу должны прийти два канадца из “Барыса” — Мэттью Фреттин и Патрис Кормье. Оба были лидерами астанчан и играли в одной тройке, они должны быстро сыграться с Джастином Азеведо (тоже канадцем)», — пишет СМИ.