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12:31 (мск), источник: Vesti.kz

СМИ сообщило об уходе канадских форвардов «Барыса» Кормье и Фрэттина в казанский «Ак Барс»

Канадские форварды «Барыса» Патрис Кормье и Мэтт Фрэттин продолжат карьеру в «Ак Барсе», сообщает «БИЗНЕС Online».

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Отмечается, что в казанском клубе грядут серьезные изменения в связи с уходом главного тренера Зинэтулы Билялетдинова.

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«Также, по нашим данным, на замену Ландеру и Секачу должны прийти два канадца из “Барыса” — Мэттью Фреттин и Патрис Кормье. Оба были лидерами астанчан и играли в одной тройке, они должны быстро сыграться с Джастином Азеведо (тоже канадцем)», — пишет СМИ.

Напомним, 30 апреля у Кормье и Фрэттина закончатся контракты с «Барысом». Кормье в 56 матчах «регулярки» и плей-офф прошедшего сезона набрал 40 (18+22) очков. Фрэттин же провел в «Барысе» два сезона и суммарно отыграл за казахстанский клуб 106 матчей, набрав 79 (37 + 42) очков.

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