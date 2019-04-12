ХК «Адмирал» продлил контракт с защитником Александром Угольниковым
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Владивостокский «Адмирал» на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с хоккеистом команды Александром Угольниковым.
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Владивостокский «Адмирал» на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с хоккеистом команды Александром Угольниковым.
30-летний защитник пролонгировал соглашение с дальневосточным клубом еще на сезон — до 30 апреля 2020 года.
Угольников перешел в «Адмирал» из