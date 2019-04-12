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13:52 (мск), источник: Спорт РИА Новости

ХК «Адмирал» продлил контракт с защитником Александром Угольниковым

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Владивостокский «Адмирал» на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с хоккеистом команды Александром Угольниковым.

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30-летний защитник пролонгировал соглашение с дальневосточным клубом еще на сезон — до 30 апреля 2020 года.

Угольников перешел в «Адмирал» из ханты-мансийской «Югры» перед началом нынешнего сезона. На счету защитника 17 очков (8 шайб + 9 передач) в 60 проведенных матчах в регулярном чемпионате КХЛ-2018/19.

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