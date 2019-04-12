ХК «Адмирал» продлил контракт с защитником Александром Угольниковым

30-летний защитник пролонгировал соглашение с дальневосточным клубом еще на сезон — до 30 апреля 2020 года.

Угольников перешел в «Адмирал» из ханты-мансийской «Югры» перед началом нынешнего сезона. На счету защитника 17 очков (8 шайб + 9 передач) в 60 проведенных матчах в регулярном чемпионате КХЛ-2018/19.