Главный тренер «Северстали» Разин продлил контракт с клубом КХЛ
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Главный тренер «Северстали» Андрей Разин продлил контракт с клубом, сообщается на официальном сайте череповецкой команды КХЛ.
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Главный тренер «Северстали» Андрей Разин продлил контракт с клубом, сообщается на официальном сайте череповецкой команды КХЛ.
Новое соглашение специалиста рассчитано до конца следующего сезона. Продление контракта было также представлено роликом в микроблоге клуба в Twitter, в котором Разин предстал в образе героя Арнольда Шварценеггера из американского фильма 1985 года «Коммандо».
Разин возглавил «Северсталь» в ноябре 2018 года, сменив на тренерском посту команды Александра Гулявцева. Под его руководством «сталевары» финишировали на 10-м месте в таблице Западной конференции, оставшись за бортом