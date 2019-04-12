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14:34 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Главный тренер «Северстали» Разин продлил контракт с клубом КХЛ

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Главный тренер «Северстали» Андрей Разин продлил контракт с клубом, сообщается на официальном сайте череповецкой команды КХЛ.

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Новое соглашение специалиста рассчитано до конца следующего сезона. Продление контракта было также представлено роликом в микроблоге клуба в Twitter, в котором Разин предстал в образе героя Арнольда Шварценеггера из американского фильма 1985 года «Коммандо».

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Разин возглавил «Северсталь» в ноябре 2018 года, сменив на тренерском посту команды Александра Гулявцева. Под его руководством «сталевары» финишировали на 10-м месте в таблице Западной конференции, оставшись за бортом плей-офф КХЛ, но при этом команда в начале 2019 года выдала серию из семи побед кряду, которая завершилась 23 января поражением от московского «Спартака» (3:4).

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