Главный тренер «Северстали» Разин продлил контракт с клубом КХЛ

Новое соглашение специалиста рассчитано до конца следующего сезона. Продление контракта было также представлено роликом в микроблоге клуба в Twitter, в котором Разин предстал в образе героя Арнольда Шварценеггера из американского фильма 1985 года «Коммандо».

Разин возглавил «Северсталь» в ноябре 2018 года, сменив на тренерском посту команды Александра Гулявцева. Под его руководством «сталевары» финишировали на 10-м месте в таблице Западной конференции, оставшись за бортом плей-офф КХЛ, но при этом команда в начале 2019 года выдала серию из семи побед кряду, которая завершилась 23 января поражением от московского «Спартака» (3:4).