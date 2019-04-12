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16:40 (мск), источник: Чемпионат.com

Квартальнов — новый герой «Ак Барса»? Это будет отличная партия для всех

Дмитрий Вячеславович проведёт в Казани перестройку и подготовит «Ак Барс» для новых больших побед.

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В «Ак Барсе» назревают крупные перемены. Точнее, не назревают, а уже происходят, потому что о самоотводе Зинэтулы Билялетдинова казанский клуб уже объявил официально. Из столицы Татарстана уходит человек-эпоха, тренер, определявший лицо и фирменный стиль «Ак Барса» на протяжении рекордного для российского хоккея времени. Это сравнимо с уходом Алекса Фергюссона из «Манчестера Юнайтеда» или Арсена Венгера из «Арсенала» в мировом футболе. И теперь в любом случае у казанского клуба всё будет по-другому, потому что второго Билялетдинова в нашем хоккее не найти. Слишком уж весомая и самодостаточная фигура, чтобы иметь близнецов в своём ремесле.

Теперь «Ак Барс» вряд ли доверится кому-то из помощников Зинэтулы Хайдяровича или человеку из системы клуба, и по информации «Чемпионата» на пост главного тренера сейчас претендуют другие маститые специалисты. В очередной раз, когда серьёзный клуб остался без тренера, всплыла фамилия Вячеслава Быкова. Но главным кандидатом всё-таки является Дмитрий Квартальнов, о чьём уходе из «Локомотива» ещё не было объявлено официально, но по нашей информации это дело решённое.

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Квартальнов был в «Ак Барсе» до Билялетдинова. Сейчас круг замкнётся?

Квартальнов — не чужой для «Ак Барса» человек. Когда Дмитрий Вячеславович, воспитанник воскресенского хоккея, наигрался в Северной Америке и Европе, то в 2000 году вернулся в Россию именно в казанский клуб. В столице Татарстана за четыре сезона он поработал с такими тренерами, как Владимир Крикунов, Юрий Моисеев, Владимир Плющев и Владимир Вуйтек, и ушёл из «Ак Барса» в «Северсталь» как раз перед назначением в Казань Зинэтулы Билялетдинова. Спустя 15 лет Квартальнов уже в качестве специалиста с именем может сменить Билялетдинова на тренерском мостике казанцев.

«Ак Барс» уже не в первый раз проявляет интерес к персоне Дмитрия Вячеславовича. Два года назад, когда казанцы без шансов проиграли «Магнитке» Илье Воробьёва в финале конференции Востока, в клубе уже могли произойти серьёзные перемены. Тогда казалось, что поражение опытного Билялетдинова от тренера новой волны Воробьёва символично, и Зинэтуле Хайдяровичу пора отойти от активной работы. На смену ему активно сватали другого относительно молодого специалиста Квартальнова, разговоры уже вроде бы даже вошли в финальную стадию и назывался конкретный срок соглашения — три года.

Но в последний момент всё переигралось, Билялетдинов остался в «Ак Барсе» и выиграл свой третий Кубок Гагарина, а Квартальнов подался в Ярославль, где переквалифицировался в тренера по подготовке молодёжи. Думается, что эта отсрочка начала отношений между Квартальновым и «Ак Барсом» двухлетней давности пошла на пользу и клубу, и тренеру, но сейчас им уже стоит попробовать пожить вместе.
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Сейчас «Ак Барсу» нужен не Быков, а Квартальнов

Наверное, если спросить сейчас болельщиков «Ак Барса», кого они больше хотят видеть на тренерском мостике своей команды — Быкова или Квартальнова? — то большинство ответит, что им гораздо ближе вариант с Вячеславом Аркадьевичем. Это подтверждают и промежуточные итоги опроса на «Чемпионате». Понять этот выбор можно, за Быковым ведь на протяжении всей его карьеры тянется шлейф победителя. Но не стоит забывать, что двукратный обладатель Кубка Гагарина с 2015 года не занимается активной тренерской деятельностью, и в этом плане активно погружённый в работу Квартальнов может дать Быкову немаленькую фору. В случае с Быковым нужно ещё иметь в виду вот что: Вячеслав Аркадьевич привык тренировать на том месте, где ему будут выданы некие гарантии результата. Он такой человек, который хочет прийти, увидеть и победить, как это было с тем же СКА в сезоне-2014/15. Быкову нужно стабильное высокое финансирование (с этим в Казани проблем нет), а также сыгранный, высококачественный состав. Этим нынешний «Ак Барс» сейчас похвастать не может: большая часть хоккеистов не имеет контрактов на следующий сезон, да и вообще казанскому клубу нужна перестройка. При таких условиях увидеть Быкова в Казани сейчас практически нереально. Это тренер-финишёр, который приходит на всё готовое и доводит дело до нужного результата, но никак не строитель и воспитатель.

А вот Квартальнов для этих целей подходит идеально.

Дмитрий Вячеславович сможет за пару-тройку лет создать коллектив, готовый принести «Ак Барсу» четвёртый Кубок Гагарина, и при этом промежуточный результат казанцев вряд ли будет плачевным.

Ведь у Квартальнова нет абсолютно провальных сезонов в тренерской карьере. «Северсталь» на заре КХЛ он превратил из аутсайдера Запада в крепкого середняка конференции. Краткосрочное восхождение «Сибири» на вершину Востока началось именно с Квартальнова, и он же подарил Новосибирску первую победу в серии плей-офф в КХЛ. ЦСКА доверился Дмитрию Вячеславовичу в свой первый богатый год, и тот сразу же поднял «армейцев» на недосягаемый (по крайней мере в регулярке) уровень. Наконец, в Ярославле Квартальнов не только держал «Локомотив» на стабильно высоком уровне ТОП-4 Запада, но и заиграл за полтора сезона в основной команде какое-то немыслимое количество воспитанников.

Словом, этот тренер любит и умеет работать планомерно, кропотливо, вдумчиво, и при этом результаты его команды, как правило, идут по нарастающей. В «Ак Барсе», где основное событие революции уже произошло, и нужно строить здание новых побед, Квартальнов может почувствовать себя в своей тарелке.

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Новый и лучший вызов для тренера

Так что казанцам на данном этапе должно быть интересно сотрудничество с Квартальновым. Но это отличный вариант и для самого наставника. Ведь Дмитрий Вячеславович пока так полностью и не поменял свой статус тренера для маленьких команд на звание топ-специалиста. «Северсталь» и «Сибирь» в своё время он сумел вывести на новый уровень, но в больших клубах, где тренера оценивают исключительно по победам, он ещё ничего не добился. Да, в «Локомотиве», где особенная система комплектования команды, ему было очень тяжело бодаться с «армейскими» грандами, но в ЦСКА за три сезона он свой потенциал так и не реализовал.

Возможная работа в «Ак Барсе» — отличный новый вызов для Квартальнова. В столице Татарстана, где редко принимают кадровые решения сгоряча, он может развернуться на полную мощность. В Казани ему точно дадут время выстроить новую команду и привести её к большим победам. У «Ак Барса» не будет проблем с финансированием, состав будет набираться для самых высоких целей, да и давление на тренера будет не таким сильным, как в ЦСКА.

У Квартальнова есть все данные, чтобы у него всё получилось в Казани. Фирменная система с пресловутым вертикальным хоккеем, умение поставить игру в обороне. Квартальнов хорошо работает со звёздами, здорово раскрывает молодёжь. Дмитрию Вячеславовичу наверняка будет проще в Казани и в психологическом плане. Здесь от него не будут требовать побед в каждом матче, первого места в регулярке, и есть немаленький шанс, что к плей-офф он не выгорит эмоционально, как это с ним из года в год происходило в период работы в ЦСКА.

Было бы слишком высокопарно говорить, что Квартальнов и «Ак Барс» созданы друг для друга. Нет, этот тезис всё-таки ещё нужно доказать.

Но кажется, что Дмитрий Вячеславович может стать новым героем для Казани и именно здесь выиграть свой первый трофей в КХЛ.

Лев Лукин

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