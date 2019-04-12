Квартальнов — новый герой «Ак Барса»? Это будет отличная партия для всех
Дмитрий Вячеславович проведёт в Казани перестройку и подготовит «Ак Барс» для новых больших побед.
Дмитрий Вячеславович проведёт в Казани перестройку и подготовит «Ак Барс» для новых больших побед.
В «Ак Барсе» назревают крупные перемены. Точнее, не назревают, а уже происходят, потому что о самоотводе Зинэтулы Билялетдинова казанский клуб уже объявил официально. Из столицы Татарстана уходит
Теперь «Ак Барс» вряд ли доверится
Квартальнов — не чужой для «Ак Барса» человек. Когда Дмитрий Вячеславович, воспитанник воскресенского хоккея, наигрался в Северной Америке и Европе, то в 2000 году вернулся в Россию именно в казанский клуб. В столице Татарстана за четыре сезона он поработал с такими тренерами, как Владимир Крикунов, Юрий Моисеев, Владимир Плющев и Владимир Вуйтек, и ушёл из «Ак Барса» в «Северсталь» как раз перед назначением в Казань Зинэтулы Билялетдинова. Спустя 15 лет Квартальнов уже в качестве специалиста с именем может сменить Билялетдинова на тренерском мостике казанцев.
«Ак Барс» уже не в первый раз проявляет интерес к персоне Дмитрия Вячеславовича. Два года назад, когда казанцы без шансов проиграли «Магнитке» Илье Воробьёва в финале конференции Востока, в клубе уже могли произойти серьёзные перемены. Тогда казалось, что поражение опытного Билялетдинова от тренера новой волны Воробьёва символично, и Зинэтуле Хайдяровичу пора отойти от активной работы. На смену ему активно сватали другого относительно молодого специалиста Квартальнова, разговоры уже вроде бы даже вошли в финальную стадию и назывался конкретный срок соглашения — три года.
Наверное, если спросить сейчас болельщиков «Ак Барса», кого они больше хотят видеть на тренерском мостике своей команды — Быкова или Квартальнова? — то большинство ответит, что им гораздо ближе вариант с Вячеславом Аркадьевичем. Это подтверждают и промежуточные итоги опроса на «Чемпионате». Понять этот выбор можно, за Быковым ведь на протяжении всей его карьеры тянется шлейф победителя. Но не стоит забывать, что двукратный обладатель Кубка Гагарина с 2015 года не занимается активной тренерской деятельностью, и в этом плане активно погружённый в работу Квартальнов может дать Быкову немаленькую фору. В случае с Быковым нужно ещё иметь в виду вот что: Вячеслав Аркадьевич привык тренировать на том месте, где ему будут выданы некие гарантии результата. Он такой человек, который хочет прийти, увидеть и победить, как это было с тем же СКА в сезоне-2014/15. Быкову нужно стабильное высокое финансирование (с этим в Казани проблем нет), а также сыгранный, высококачественный состав. Этим нынешний «Ак Барс» сейчас похвастать не может: большая часть хоккеистов не имеет контрактов на следующий сезон, да и вообще казанскому клубу нужна перестройка. При таких условиях увидеть Быкова в Казани сейчас практически нереально. Это
А вот Квартальнов для этих целей подходит идеально.
Ведь у Квартальнова нет абсолютно провальных сезонов в тренерской карьере. «Северсталь» на заре КХЛ он превратил из аутсайдера Запада в крепкого середняка конференции. Краткосрочное восхождение «Сибири» на вершину Востока началось именно с Квартальнова, и он же подарил Новосибирску первую победу в серии
Словом, этот тренер любит и умеет работать планомерно, кропотливо, вдумчиво, и при этом результаты его команды, как правило, идут по нарастающей. В «Ак Барсе», где основное событие революции уже произошло, и нужно строить здание новых побед, Квартальнов может почувствовать себя в своей тарелке.
Так что казанцам на данном этапе должно быть интересно сотрудничество с Квартальновым. Но это отличный вариант и для самого наставника. Ведь Дмитрий Вячеславович пока так полностью и не поменял свой статус тренера для маленьких команд на звание
Возможная работа в «Ак Барсе» — отличный новый вызов для Квартальнова. В столице Татарстана, где редко принимают кадровые решения сгоряча, он может развернуться на полную мощность. В Казани ему точно дадут время выстроить новую команду и привести её к большим победам. У «Ак Барса» не будет проблем с финансированием, состав будет набираться для самых высоких целей, да и давление на тренера будет не таким сильным, как в ЦСКА.
У Квартальнова есть все данные, чтобы у него всё получилось в Казани. Фирменная система с пресловутым вертикальным хоккеем, умение поставить игру в обороне. Квартальнов хорошо работает со звёздами, здорово раскрывает молодёжь. Дмитрию Вячеславовичу наверняка будет проще в Казани и в психологическом плане. Здесь от него не будут требовать побед в каждом матче, первого места в регулярке, и есть немаленький шанс, что к
Но кажется, что Дмитрий Вячеславович может стать новым героем для Казани и именно здесь выиграть свой первый трофей в КХЛ.
Лев Лукин