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16:27 (мск), источник: ТАСС

Два хоккеиста «Салавата Юлаева» награждены орденами Республики Башкортостан

УФА, 12 апреля. /ТАСС/. Врио главы Башкирии Радий Хабиров наградил финских игроков «Салавата Юлаева» — нападающего Тему Хартикайнена и вратаря Юху Метсолу — орденами за успешную игру в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом в пятницу говорится в распространенном пресс-службой главы республики сообщении.

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Источник: РИА "Новости"

«Салават Юлавев» в полуфинальной серии плей-офф КХЛ проиграл «Авангарду» со счетом 2−4. Метсола был признан лучшим вратарем полуфинальных серий, а Хартикайнен — лучшим нападающим. Всего в плей-офф Метсола провел 17 матчей, в среднем отражая 95,6% бросков при коэффициенте надежности 1,54. На счету Хартикайнена 21 очко (8 шайб + 13 передач) в 17 встречах.

«Радий Хабиров особо отметил двух игроков “Салавата Юлаева”, которые в плей-офф проявили себя ярче всех. Руководитель региона наградил вратаря Юху Метсолу орденом Салавата Юлаева, а нападающего Тему Хартикайнена — орденом “За заслуги перед Республикой Башкортостан”», — говорится в сообщении.

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«Хоккеисты поблагодарили Хабирова за поддержку и вручили ему клюшку Метсолы с автографами всех игроков команды», — добавили в пресс-службе.

Хабиров также поблагодарил главного тренера команды Николая Цулыгина за то, что команда дошла до финала Восточной конференции. «Вы укрепили, объединили коллектив, команда играла, как монолит. Хочу сказать, что мы все наши обязательства выполняем и уверенно смотрим в будущее. Заверяю вас, что мы и дальше будем поддерживать хоккей», — цитирует Хабирова пресс-служба.

В серии первого раунда плей-офф клуб из Уфы победил в серии магнитогорский «Металлург» (4−2), во втором раунде «Салават Юлаев» обыграл екатеринбургский «Автомобилист» (4−1). «Авангард», обыгравший уфимский клуб в полуфинале, в финале Кубка Гагарина сыграет с московским ЦСКА.

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