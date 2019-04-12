Хоккеист Кугрышев продлил контракт с «Салаватом Юлаевым»

Ярославский «Локомотив» продлил на два года контракты с защитниками Рушаном Рафиковым (7 шайб, 11 передач в 59 матчах), Никитой Черепановым (2 шайбы, 3 передачи в 58 встречах) и форвардом Артемом Ильенко (3 шайбы, 10 передач в 54 играх).