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16:52 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Хоккеист Кугрышев продлил контракт с «Салаватом Юлаевым»

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Уфимский «Салават Юлаев» продлил на два сезона контракт с форвардом Дмитрием Кугрышевым, сообщается на сайте КХЛ.

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В нынешнем сезоне 29-летний нападающий набрал 39 очков (17 шайб+22 передачи) в 75 матчах.

Ярославский «Локомотив» продлил на два года контракты с защитниками Рушаном Рафиковым (7 шайб, 11 передач в 59 матчах), Никитой Черепановым (2 шайбы, 3 передачи в 58 встречах) и форвардом Артемом Ильенко (3 шайбы, 10 передач в 54 играх).

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