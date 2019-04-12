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18:30 (мск), источник: Vesti.kz

«Барыс» нашел замену «уходящим» в «Ак Барс» канадцам

35-нападающий Мартен Сен-Пьер может вернуться в столичный «Барыс». Его контракт с китайским клубом «Куньлунь Ред Старс» истекает в конце апреля, а в команде Андрея Скабелки освобождаются вакансии. Подробнее — в материале корреспондента Vesti.kz.

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Нападающий Сен-Пьер прибыл в Казахстан в сезоне 2015/2016 в статусе неплохого распасовщика: в АХЛ он отдавал более 30 передач за сезон, а в «Медвешчаке» остановился на результате 23 голевых паса (плюс 10 голов). В «Барысе» Сен-Пьер лидером не стал, но более 20 очков за турнир гарантировано обеспечивал.

Нужен ли такой игрок Скабелке? Если «Барыс» покинут Мэтт Фрэттин с Патрисом Кормье, то можно будет обратить внимание на Сен-Пьера. Во-первых, ему не нужно время на адаптацию. Во-вторых, он хоть и не такой результативный, как Фрэттин с Кормье, но у него казахстанский паспорт. Небольшой, но плюс.

Мартен может сыграть в центре атаки, как Кормье, или с левого края — Фрэттин мог сыграть на обоих флангах. Неплохой вариант, если пригласить его на место Кормье, но Фрэттина он полноценно заменить не сможет. Как не потянет он роль и Кертиса Волка — если их не переподпишут, то, помимо Сен-Пьера, нужно будет приглашать еще несколько легионеров.

Даже с увеличением бюджета столичная команда будет ограничена в расходах и вряд потянет кого-то из признанных исполнителей в КХЛ. Скорее всего, новички будут из АХЛ или Европы. Хоккеисты должны быть не против еще поиграть и в сборной Казахстана. Работу будут начинать с нуля. Скабелка, наверно, уже определился с кем не будет расстанется, но это пока секрет.

Усиление ему нужно практически на каждую позицию, если клуб хочет снова собирать полные трибуны в плей-офф. Если Кормье, Фрэттин и кто-нибудь еще уйдут из «Барыса», то Сен-Пьер может снова оказаться в Казахстане. Если лидеры останутся, то к ним будут подыскивать резерв помоложе. 35-летнему Мартену уже некуда прогрессировать, и на его место можно найти игрока перспективнее.

Так что Сен-Пьер — вариант на случай, если никого не найдут. Вряд ли он станет усилением в составе, но со своей ролью «запасного» справится успешно. Но пригласят ли его? Скорее да, чем нет. Правда, вне «Барыса» он был не так позитивен в атаке, но выступал за аутсайдеров лиги — «Кунулунь» и «Адмирал». Возможно возвращение в Казахстан пойдет на пользу «93-му» номеру.

Напомним, 12-й сезон Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) начнется 1 сентября. Казахстанский клуб «Барыс» может начать регулярный чемпионат домашними играми в Алматы. Помимо опытных игроков состав столичной команды могут пополнить молодые казахстанские таланты.

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