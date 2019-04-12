«Вратарь “Авангарда” порою пускает пенки — это проблема Омска»: эксперты — о финале Кубка Гагарина

Источник: Sport24

За сутки до старта финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина хоккейные эксперты делятся своим мнением о том, как сложится противостояние «Авангарда» и ЦСКА.

Александр Кожевников, двукратный олимпийский чемпион:

Источник: РИА "Новости"

«В финал вышли две достойные команды, посмотрим, чем они будут нас удивлять. «Авангард» порадовал своей игрой на Востоке, ЦСКА уже давно стремится к кубку, и мы знаем армейцев как агрессивную команду. Нельзя сказать, что эти две команды не заслуживали выхода в финал.

У Омска успех уже в первый год. Удивило, что Хартли уже в первый год в клубе достиг таких высот, но, если посмотреть его подноготную, то мы увидим, что он во всех клубах сразу выходил в финал и выигрывал! У него сразу есть результат, Хартли — хороший мотиватор.

Во вратарской линии у «Авангарда» есть проблема. Бобков — хороший вратарь, но нестабильный. Он может отстоять очень здорово, вообще без ошибок, а иногда может и пустить пенки. Это сейчас самая проблемная вещь у омичей, много он, конечно, не пропускает, но два поражения от «Салавата» на его совести.

Алексей Бадюков, двукратный обладатель Кубка Гагарина:

Источник: РИА

«Вывеска ЦСКА — «Авангард» привлекает, поскольку нас ждет новый обладатель Кубка Гагарина!

То, что омичи сыграл на одну игру меньше никак не скажется, «Авангард» останется верен себе, будет много бросать и стараться брать все от своих защитников. Франсон, Чудинов и другие будут выводить друг друга на броски. Также у «Авангарда» хорошее большинство.

А ЦСКА будет действовать в своей излюбленной манере. У них четыре равных звена, которые будут стараться играть правильно, строить оборону в средней зоне как они это умеют и быть первыми на подборах после набросов от защитников «Авангарда».

Александр Пашков, олимпийский чемпион:

Источник: РИА "Новости"

«Будет интересно! Встречаются две команды, которые никогда не претендовали так остро на Кубок Гагарина. У них в общем-то похожий стиль и высокая мотивация. Все ведет к тому, что серия получится увлекательной».

Алексей Морозов, серебряный призер Олимпийских игр:

Источник: РИА

«Команды прошли тяжелый путь по своим конференциям. На предыдущей стадии ЦСКА и «Авангард» сыграли отлично, поэтому нас ждет интересный, агрессивный финал с обилием опасных моментов.

Боб Хартли — молодец! В клубе новое руководство, команду собирали в последний момент, но он смог сделать крепкий коллектив. Ребята играют друг за друга, как одна большая семья, он их сплотил, создал в команде хорошую обстановку, поэтому у них есть результат и это заслуга Хартли!.

Сергей Герсонский, экс-главный тренер «Авангарда»:

Источник: РИА

«У команд разный стиль игры. В регулярном чемпионате ЦСКА победил два раза, есть смысл сравнивать “Авангард” того времени и нынешний, потому что в целом команда не изменилась, но сейчас трудно определить, кто в каком функциональном состоянии, а это выйдет на первое место в этой серии. Хорошее функциональное состояние позволит игрокам показывать свои лучшие технико-тактические действия, а выполнение этих действий повлечет за собой качество результата».

Федор Канарейкин, заслуженный тренер России:

Источник: РИА

«Финальная пара естественна и объективна, многие предсказывали такой финал. Думаю, должна получиться достойная серия.

Меня удивило, что Боб Хартли смог всего за один сезон достичь таких высот. Хорошая команда, качественная работа, но это не только тренерский успех, в этом есть большая заслуга всего менеджерского состава, начиная с Крылова и Сушинского. Очень хорошая селекционная работа в клубе, которая велась не только перед сезоном: выиграли Зернова у «Магнитки», вернули воспитанника Семенова, Емелин — очень мощное усиление, также нельзя не отметить хороших легионеров. Все это — заслуга менеджеров, которые нацелены на успех, все структуры клуба работают для достижения цели.