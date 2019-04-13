ЦСКА — «Авангард»: битва за историю

Источник: РИА "Новости"

«Победа или смерть»

Эта серия будет уникальной. Причем во многих отношениях. КХЛ на одиннадцатом году своего существования получит нового обладателя Кубка Гагарина. Ранее ни ЦСКА, ни «Авангард» до титула не добирались. Каждый из нынешних претендентов находился от трофея на расстоянии вытянутой руки, но оступался в последний момент и шумно падал лицом в грязь.

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Сейчас их выход в финал нельзя назвать сенсацией, поскольку ни одна команда и близко не подходит под определение «бедный родственник». Оба клуба поигрывают миллиардными бюджетами, как культурист мускулами на конкурсе «Мистер Олимпия». С той лишь разницей, что в ЦСКА огромные средства вливаются уже несколько лет подряд, а «Авангард» брал паузу, вернувшись к роли кутилы только прошлым летом.

Для армейского руководства серия пройдет под девизом «Победа или смерть». Если московскому клубу и теперь не удастся выиграть Кубок Гагарина, то в нем почти наверняка начнутся чистки на всех уровнях. Хоккеистам в худшем случае грозит разговор по душам. Их никто выгонять не будет. Но каждому игроку нельзя уйти в себя. Всем сейчас придется выходить на лед под колоссальным психологическим давлением.

«Ястребы», добравшись до финала «Востока», озвученную перед началом сезона задачу выполнили. Аппетит, как известно, приходит в процессе употребления пищи. Председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов очень амбициозный и одновременно дальновидный человек. После 30 апреля из клуба должны посыпаться очень интересные для болельщиков новости, связанные с новыми приобретениями.

Претензии на четвертого бомбардира КХЛ Дмитрия Кагарлицкого — только вершина айсберга. Но зачем откладывать на завтра то, чего можно добиться сейчас? Кубки на дороге каждый год не валяются. Силы финалистов сопоставимы. Разве что глубина состава у армейцев поинтереснее.

Источник: Спорт-Экспресс

Почти без травм

Звезд первой величины хватает с обеих сторон. Без них любой спектакль обречен на провал. Их наличие еще не гарантия праздника. Год назад обладателем Кубка Гагарина стал «Ак Барс», обыгравший в решающей серии именно ЦСКА. Положа руку на сердце воспоминаний о том противостоянии почти не осталось.

Армейцев измотала эпидемия свинки, и в прямолинейном «бодалове» с минимумом заброшенных шайб им не хватило свежести. Сейчас все должно быть совершенно по-другому. Оба соперника подходят к битве почти в идеальном состоянии. Ни одного человека, неспособного из-за проблем со здоровьем выйти на площадку, на двоих! Понятно, что на такой стадии у большинства игроков есть повреждения. Но даже канадец Тэйлор Бек, пропустивший последние матчи «Авангарда» из-за повреждения колена, должен вернуться в строй.

Еще одним уникальным фактором, украшающим предстоящий финал, является минимальная удаленность двух арен друг от друга. Их разделяют считаные километры и МКАД. Вынужденный переезд «ястребов» из Омска в Балашиху, облегчивший их логистику, пойдет на пользу зрелищной составляющей.

Нынешняя серия обязана стать если не лучшей, то одной из лучших за все время. Командам не придется постоянно менять место своего базирования, думать о чартерах, сменах часовых поясов и сопутствующих сложностях.

«Самолетная война», как было в 2014 году между «Магниткой» и «Левом», невозможна по определению. Зато большее количество времени на восстановление и сон — огромный плюс для хоккеистов под конец утомительного сезона. Наконец, они смогут чаще видеть родных и близких, что помогает привести в норму эмоциональное состояние. В таких условиях игроки могут отбегать все семь матчей, даже если дело дойдет до овертаймов.

«Автобусный» финал — без «автобусов» на льду

«Автобусный» финал для КХЛ должен стать за счастье. Главное, чтобы соперники не парковали автобус у своих ворот. В этом отношении волноваться не приходится. Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли, даже если ему придется вывести на площадку юниоров против олимпийских чемпионов, от своей концепции активного хоккея не откажется. Счастья надо искать у чужих ворот, где закопаны миллионы.

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Агрессивный стиль вынудит армейцев давать симметричный ответ. Отсидеться не получится. Да и какой смысл? Нынешнему ЦСКА вертикальный стиль подходит не меньше, чем сопернику. На атаку надо отвечать атакой. Иностранный тренер еще ни разу не обыгрывал в финале русскоговорящего специалиста. Канадец Майк Кинэн пять лет назад победил финна Кари Ялонена.

Боб Хартли против Игоря Никитина. Чем не интрига, исход которой способен поменять ландшафт КХЛ в ближайшие годы? Мода на канадских тренеров может вернуться. А разве скучен сюжет с участием Сергея Шумакова, скандально покинувшего ЦСКА прошлым летом? Передать сердечный «привет» своим прежним партнерам и главному тренеру для него становится делом всей жизни.

У этой серии есть масса увлекательных подтекстов. С учетом этого фона команды просто не имеют права превратить ее в унылые потуги, объясняемые фразой «Игра на результат». Ждем захватывающего сражения. Мужики, не подведите!

ЦСКА — Авангард