КХЛ объяснила, как СКА удалось сохранить права на Гусева и Гаврикова

Источник: Спорт РИА Новости

В субботу СКА объявил о расторжении контрактов с Гусевым и Гавриковым, хоккеисты отправятся соответственно в клубы «Вегас» и «Коламбус» из НХЛ. Права на игроков в КХЛ будут закреплены за петербургским клубом. В марте челябинский «Трактор» не смог отпустить форварда Виталия Кравцова в клуб НХЛ «Рейнджерс», не желая терять права на игрока.

«СКА расторг контракты с Гавриковым и Гусевым. В КХЛ игроки будут находиться в статусе «закреплен за клубом» на основании сделанного и принятого квалификационного предложения 12 апреля. В соответствии с правовым регламентом КХЛ в период с 1 по 30 апреля клубы могут делать своим игрокам в возрасте до 29 лет, у которых заканчиваются контракты, квалификационные предложения. Принимая его, игроки приобретают статус «Игрок, закрепленный за клубом», — сообщается в релизе КХЛ.

«Данный статус присваивается игроку до момента регистрации в КХЛ подписанного контракта или получения Лигой от клуба письменного уведомления об отказе игрока заключить контракт. Таким образом, СКА имея действующие контракты, которые заканчиваются 30 апреля, сделал игрокам квалификационные предложения. Игроки эти предложения приняли, тем самым за клубом закрепляются права на игроков. Клуб расторг с игроками их действующие контракты по соглашению сторон», — отмечает пресс-служба КХЛ.