Департамент судейства КХЛ объяснил незасчитанный гол «Авангарда»

Во втором периоде субботнего матча «Авангард» при счете 2:0 в пользу ЦСКА забросил шайбу, которая была отменена арбитрами после видеопросмотра.

«На 25-й минуте матча, после взятия ворот, произведенного гостями, судья видеоповторов инициировал просмотр на предмет: “шайба направлена в ворота любой частью тела атакующего хоккеиста”. В результате видеопросмотра определено: шайба направлена в ворота ногой. Взятие ворот не засчитывается», — говорится на сайте лиги.