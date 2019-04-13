Департамент судейства КХЛ объяснил незасчитанный гол «Авангарда»
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Департамент судейства КХЛ дал разъяснение по незасчитанному голу омского «Авангарда» в первом матче финала
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Департамент судейства КХЛ дал разъяснение по незасчитанному голу омского «Авангарда» в первом матче финала
Во втором периоде субботнего матча «Авангард» при счете 2:0 в пользу ЦСКА забросил шайбу, которая была отменена арбитрами после видеопросмотра.
«На 25-й минуте матча, после взятия ворот, произведенного гостями, судья видеоповторов инициировал просмотр на предмет: “шайба направлена в ворота любой частью тела атакующего хоккеиста”. В результате видеопросмотра определено: шайба направлена в ворота ногой. Взятие ворот не засчитывается», — говорится на сайте лиги.
|Игорь Никитин
|Боб Хартли
|Илья Сорокин
|Игорь Бобков(Иван Налимов, Иван Налимов)
|02:00
|Андрей Светлаков
|08:05
|Алексей Марченко(Антон Слепышев, Михаил Григоренко)
|09:17
|Никита Нестеров
|09:17
|Денис Зернов
|11:42
|Алексей Емелин
|30:56
|Михаил Григоренко(Линден Вей, Илья Сорокин)
|33:18
|Артем Блажиевский
|33:27
|Сергей Шумаков(Коди Фрэнсон, Тэйлор Бек)
|34:03
|Алексей Емелин
|44:14
|Максим Шалунов
|47:19
|Михаил Григоренко(Линден Вей)
|50:09
|Линден Вей
|53:14
|Антон Слепышев
|54:56
|Виктор Столберг(Денис Зернов, Илья Михеев)
|56:21
|Евгений Медведев
|59:29
|Михаил Григоренко
|10
|Штрафное время
|8
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|2
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Сергей Беляев(Россия, Воскресенск)
|Главный судья
|Максим Сидоренко(Беларусь, Минск)