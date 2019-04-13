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20:25 (мск), источник: Sport24

Хоккеисты ЦСКА — «суперкони». Они раздавили «Авангард» за 8 минут, не дав Омску ни шанса на спасание

Первая серия финала КХЛ осталась за Москвой и не обошлась без судейского скандала.

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Источник: РИА "Новости"

Три дня между седьмым матчем противостояния СКА-ЦСКА и первой игрой Кубка Гагарина у болельщиков и журналистов ушли на то, чтобы определиться, кто же из участников главной серии сезона является ее фаворитом.

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Букмекеры не сомневаются в чемпионстве московских армейцев, коэффициент на них неприлично мал — 1,35, на «Авангард» дают 3,25. Трудно было сказать, на чем основывается такая уверенность в триумфе ЦСКА, кроме того, что столичный клуб много лет идет к главному трофею КХЛ и, вроде как, должен наконец его взять.

А вот практически все статистические показатели говорили в пользу «Авангарда». Омичи в плей-офф больше забивают, их большинство — страшный сон любого соперника, а количество бросков в каждом матче — кошмар для вратарей. Добавьте сюда превосходство команды Хартли по времени, проводимому в атаке, и количеству силовых приемов, и вам тут же захочется рискнуть и поставить на завоевание Кубка Гагарина «ястребами». Но, справедливости ради, стоит признать — с обороной уровня армейской «Авангард» этой весной еще не сталкивался. Взламывать ее сибирякам предстояло при участии третьего бомбардира розыгрыша Кубка Гагарина Тэйлора Бека — вторую половину серии с уфимцами канадец пропустил, но к финалу вернулся в строй.

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Трибуны «ЦСКА-арены» на первую игру финала заряжала рок-легенда Ольга Кормухина, которая сначала исполнила «Moscow calling», а затем и гимн России. Сами фанаты встретили армейцев баннером «Суперконь против ястреба». «Суперкони» порадовали своих поклонников уже на второй минуте — Чудинов обрезался, пытаясь вывести шайбу из своей зоны, а Светлаков идеально стрельнул над плечом Бобкова.

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Пропустив, «Авангард» занялся своим любимым делом: обосновался у ворот Сорокина, пытаясь найти как можно больше возможностей для бросков. Но ЦСКА — не «Салават», обороняться на протяжении большей части матчей в планы армейцев не входило. Вскоре два супершанса подряд было у Попова — омич, отказавшийся перед сезоном от возвращения в родной клуб ради завоевания Кубка Гагарина, упустил возможность доказать, что с выбором он не ошибся. Но, зачехлив ветерана ЦСКА, Бобков только отсрочил второй гол — Слепышев задергал у борта одного из соперников, отдал поперечный пас на Григоренко, а тот сделал скидку на Марченко. Через мгновение случился второй за вечер безупречный бросок. 2:0 к девятой минуте — к началу первой игры «ястребы» оказались не готовы.

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Аналогичное впечатление осталось и от 20 стартовых минут в целом. Нет, у Омска периодически возникали голевые шансы — мог сокращать отставание гостей Фисенко, из отличной позиции проверял на прочность щитки Сорокина Манукян. Но ЦСКА атаковал опаснее, бросал больше и мог снимать многие вопросы уже к первому перерыву. Разница в две заброшенные шайбы выглядела не худшим результатом для «Авангарда», как бы не неприятен был счет на табло сами омичам.

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Первое, что сделали судьи во время предматчевой раскатки — отрепетировали фразу «Внимание, идет видеопросмотр игрового момента».

Репетировали не зря. На второй минуте периода номер два Коди Франсон бросил от синей линии, шайба залетела в ворота Сорокина. «Авангард» отпраздновал гол, команды стали готовиться к вбрасыванию, но судьи все-таки отправились на видеопросмотр. На повторе оказалось, что в полете шайба задела ногу форварда омичей Андрея Стася. В итоге гол отменили с формулировкой «Шайба направлена в ворота коньком, гола нет».

Стоит признать — правила ИИХФ, по которым работают арбитры КХЛ, в данном случае просто ужасны. Стась не делал движения ногой в сторону ворот, а скорее уворачивался от шайбы, но по букве действующего в нашей лиге закона, если она задела конек или ногу, гол засчитывать нельзя.

Через 6 минут ЦСКА забил по всем правилам и в классическом для самого себя в этот вечер стиле. Кажется, на тренировках перед финалом армейцы работали исключительно над завершением атак — Григоренко, по примеру Светлакова и Марченко, бросил без шансов для Бобкова.

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Чтобы забросить «законную» шайбу «Авангарду» потребовалось большинство. Страшное оружие «ястребов» сработало всего за 9 секунд. Бек выдержал паузу и создал Шумакову идеальные условия для того, чтобы тот мог передать привет бывшей команде. До конца периода счет мог измениться и в пользу хозяев, и в пользу гостей, но в итоге все остались при своих.

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Последняя возможность зацепиться за этот матч появилась у «Авангарда» на 5-й минуте третьего периода, когда в штрафной бокс отправился Максим Шалунов. Но в следующие две минуты ближе к голу были армейцы. ЦСКА вообще, по большому счету, не дал сопернику не одного реального шанса на спасение — очень многое решили 8 стартовых минут этой игры, за которые Омск пропустил дважды. В оставшееся время болельщики увидели еще 3 гола, несколько минут открытого хоккея и хет-трик Григоренко. 5:2 — команда Никитина повела в финале, а Хартли нужно придумывать что-то новое к понедельнику. Сибирякам образца субботы этих «суперконей» не обыграть.

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Артем Гаев

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ЦСКА обыграл СКА в первом матче серии
ЦСКА
5:2
2:0, 1:1, 2:1
Авангард
Хоккей, КХЛ, Финал13.04.2019, 17:00 (МСК UTC+3)"ЦСКА Арена"
Главные тренеры
Игорь НикитинБоб Хартли
Вратари
Илья СорокинИгорь Бобков(Иван Налимов, Иван Налимов)
1-й период
02:00Андрей Светлаков
08:05Алексей Марченко(Антон Слепышев, Михаил Григоренко)
09:17Никита Нестеров
09:17Денис Зернов
11:42Алексей Емелин
2-й период
30:56Михаил Григоренко(Линден Вей, Илья Сорокин)
33:18Артем Блажиевский
33:27Сергей Шумаков(Коди Фрэнсон, Тэйлор Бек)
34:03Алексей Емелин
3-й период
44:14Максим Шалунов
47:19Михаил Григоренко(Линден Вей)
50:09Линден Вей
53:14Антон Слепышев
54:56Виктор Столберг(Денис Зернов, Илья Михеев)
56:21Евгений Медведев
59:29Михаил Григоренко
Статистика
10Штрафное время8
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве2
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяСергей Беляев(Россия, Воскресенск)
Главный судьяМаксим Сидоренко(Беларусь, Минск)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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