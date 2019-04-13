Хоккеисты ЦСКА — «суперкони». Они раздавили «Авангард» за 8 минут, не дав Омску ни шанса на спасание

Источник: РИА "Новости"

Три дня между седьмым матчем противостояния СКА-ЦСКА и первой игрой Кубка Гагарина у болельщиков и журналистов ушли на то, чтобы определиться, кто же из участников главной серии сезона является ее фаворитом.

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Букмекеры не сомневаются в чемпионстве московских армейцев, коэффициент на них неприлично мал — 1,35, на «Авангард» дают 3,25. Трудно было сказать, на чем основывается такая уверенность в триумфе ЦСКА, кроме того, что столичный клуб много лет идет к главному трофею КХЛ и, вроде как, должен наконец его взять.

А вот практически все статистические показатели говорили в пользу «Авангарда». Омичи в плей-офф больше забивают, их большинство — страшный сон любого соперника, а количество бросков в каждом матче — кошмар для вратарей. Добавьте сюда превосходство команды Хартли по времени, проводимому в атаке, и количеству силовых приемов, и вам тут же захочется рискнуть и поставить на завоевание Кубка Гагарина «ястребами». Но, справедливости ради, стоит признать — с обороной уровня армейской «Авангард» этой весной еще не сталкивался. Взламывать ее сибирякам предстояло при участии третьего бомбардира розыгрыша Кубка Гагарина Тэйлора Бека — вторую половину серии с уфимцами канадец пропустил, но к финалу вернулся в строй.

Трибуны «ЦСКА-арены» на первую игру финала заряжала рок-легенда Ольга Кормухина, которая сначала исполнила «Moscow calling», а затем и гимн России. Сами фанаты встретили армейцев баннером «Суперконь против ястреба». «Суперкони» порадовали своих поклонников уже на второй минуте — Чудинов обрезался, пытаясь вывести шайбу из своей зоны, а Светлаков идеально стрельнул над плечом Бобкова.

<iframe frameborder='0' width='100%' height='322' scrolling='no' src='//video.khl.ru/iframe/feed/start/free_a20c533e3732957574522d911c3a912f_hd/q607041/48de9deb0e7bc40cbbb521ede6c8c61a/4710849863?sr=45&type_id=18&width=100%25&height=100%25&lang=ru' allowfullscreen allow='encrypted-media'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Пропустив, «Авангард» занялся своим любимым делом: обосновался у ворот Сорокина, пытаясь найти как можно больше возможностей для бросков. Но ЦСКА — не «Салават», обороняться на протяжении большей части матчей в планы армейцев не входило. Вскоре два супершанса подряд было у Попова — омич, отказавшийся перед сезоном от возвращения в родной клуб ради завоевания Кубка Гагарина, упустил возможность доказать, что с выбором он не ошибся. Но, зачехлив ветерана ЦСКА, Бобков только отсрочил второй гол — Слепышев задергал у борта одного из соперников, отдал поперечный пас на Григоренко, а тот сделал скидку на Марченко. Через мгновение случился второй за вечер безупречный бросок. 2:0 к девятой минуте — к началу первой игры «ястребы» оказались не готовы.

<iframe frameborder='0' width='100%' height='322' scrolling='no' src='//video.khl.ru/iframe/feed/start/free_37ab0473aaa903aeb3da024f99ae6952_hd/q607061/9c1e10fe6b429ef088a7b0aa3477a33d/4710849907?sr=45&type_id=18&width=100%25&height=100%25&lang=ru' allowfullscreen allow='encrypted-media'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Аналогичное впечатление осталось и от 20 стартовых минут в целом. Нет, у Омска периодически возникали голевые шансы — мог сокращать отставание гостей Фисенко, из отличной позиции проверял на прочность щитки Сорокина Манукян. Но ЦСКА атаковал опаснее, бросал больше и мог снимать многие вопросы уже к первому перерыву. Разница в две заброшенные шайбы выглядела не худшим результатом для «Авангарда», как бы не неприятен был счет на табло сами омичам.

Первое, что сделали судьи во время предматчевой раскатки — отрепетировали фразу «Внимание, идет видеопросмотр игрового момента».

Репетировали не зря. На второй минуте периода номер два Коди Франсон бросил от синей линии, шайба залетела в ворота Сорокина. «Авангард» отпраздновал гол, команды стали готовиться к вбрасыванию, но судьи все-таки отправились на видеопросмотр. На повторе оказалось, что в полете шайба задела ногу форварда омичей Андрея Стася. В итоге гол отменили с формулировкой «Шайба направлена в ворота коньком, гола нет».

Стоит признать — правила ИИХФ, по которым работают арбитры КХЛ, в данном случае просто ужасны. Стась не делал движения ногой в сторону ворот, а скорее уворачивался от шайбы, но по букве действующего в нашей лиге закона, если она задела конек или ногу, гол засчитывать нельзя.

Через 6 минут ЦСКА забил по всем правилам и в классическом для самого себя в этот вечер стиле. Кажется, на тренировках перед финалом армейцы работали исключительно над завершением атак — Григоренко, по примеру Светлакова и Марченко, бросил без шансов для Бобкова.

<iframe frameborder='0' width='100%' height='322' scrolling='no' src='//video.khl.ru/iframe/feed/start/free_5a36c85777c504fbab600fe50695b761_hd/q607109/f08a433e369e61275909e92e45b25c99/4710850044?sr=45&type_id=18&width=100%25&height=100%25&lang=ru' allowfullscreen allow='encrypted-media'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Чтобы забросить «законную» шайбу «Авангарду» потребовалось большинство. Страшное оружие «ястребов» сработало всего за 9 секунд. Бек выдержал паузу и создал Шумакову идеальные условия для того, чтобы тот мог передать привет бывшей команде. До конца периода счет мог измениться и в пользу хозяев, и в пользу гостей, но в итоге все остались при своих.

<iframe frameborder='0' width='100%' height='322' scrolling='no' src='//video.khl.ru/iframe/feed/start/free_34f010981c157925ac902da3cf6d5e80_hd/q607117/143f76cc7ee5be1f360dfe4f8fbe0367/4710850062?sr=45&type_id=18&width=100%25&height=100%25&lang=ru' allowfullscreen allow='encrypted-media'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Последняя возможность зацепиться за этот матч появилась у «Авангарда» на 5-й минуте третьего периода, когда в штрафной бокс отправился Максим Шалунов. Но в следующие две минуты ближе к голу были армейцы. ЦСКА вообще, по большому счету, не дал сопернику не одного реального шанса на спасение — очень многое решили 8 стартовых минут этой игры, за которые Омск пропустил дважды. В оставшееся время болельщики увидели еще 3 гола, несколько минут открытого хоккея и хет-трик Григоренко. 5:2 — команда Никитина повела в финале, а Хартли нужно придумывать что-то новое к понедельнику. Сибирякам образца субботы этих «суперконей» не обыграть.

<iframe frameborder='0' width='100%' height='322' scrolling='no' src='//video.khl.ru/iframe/feed/start/free_072787ba7b1139c84e9d983872bf0fd3_hd/q607145/481ce0dbd9a142539b2f762bebc15706/4710850078?sr=45&type_id=18&width=100%25&height=100%25&lang=ru' allowfullscreen allow='encrypted-media'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Артем Гаев

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