Хоккеисты ЦСКА — «суперкони». Они раздавили «Авангард» за 8 минут, не дав Омску ни шанса на спасание
Первая серия финала КХЛ осталась за Москвой и не обошлась без судейского скандала.
Первая серия финала КХЛ осталась за Москвой и не обошлась без судейского скандала.
Три дня между седьмым матчем противостояния
Букмекеры не сомневаются в чемпионстве московских армейцев, коэффициент на них неприлично мал — 1,35, на «Авангард» дают 3,25. Трудно было сказать, на чем основывается такая уверенность в триумфе ЦСКА, кроме того, что столичный клуб много лет идет к главному трофею КХЛ и, вроде как, должен наконец его взять.
А вот практически все статистические показатели говорили в пользу «Авангарда». Омичи в
Трибуны «ЦСКА-арены» на первую игру финала заряжала
Пропустив, «Авангард» занялся своим любимым делом: обосновался у ворот Сорокина, пытаясь найти как можно больше возможностей для бросков. Но ЦСКА — не «Салават», обороняться на протяжении большей части матчей в планы армейцев не входило. Вскоре два супершанса подряд было у Попова — омич, отказавшийся перед сезоном от возвращения в родной клуб ради завоевания Кубка Гагарина, упустил возможность доказать, что с выбором он не ошибся. Но, зачехлив ветерана ЦСКА, Бобков только отсрочил второй гол — Слепышев задергал у борта одного из соперников, отдал поперечный пас на Григоренко, а тот сделал скидку на Марченко. Через мгновение случился второй за вечер безупречный бросок. 2:0 к девятой минуте — к началу первой игры «ястребы» оказались не готовы.
Аналогичное впечатление осталось и от 20 стартовых минут в целом. Нет, у Омска периодически возникали голевые шансы — мог сокращать отставание гостей Фисенко, из отличной позиции проверял на прочность щитки Сорокина Манукян. Но ЦСКА атаковал опаснее, бросал больше и мог снимать многие вопросы уже к первому перерыву. Разница в две заброшенные шайбы выглядела не худшим результатом для «Авангарда», как бы не неприятен был счет на табло сами омичам.
Первое, что сделали судьи во время предматчевой раскатки — отрепетировали фразу «Внимание, идет видеопросмотр игрового момента».
Репетировали не зря. На второй минуте периода номер два Коди Франсон бросил от синей линии, шайба залетела в ворота Сорокина. «Авангард» отпраздновал гол, команды стали готовиться к вбрасыванию, но судьи
Стоит признать — правила ИИХФ, по которым работают арбитры КХЛ, в данном случае просто ужасны. Стась не делал движения ногой в сторону ворот, а скорее уворачивался от шайбы, но по букве действующего в нашей лиге закона, если она задела конек или ногу, гол засчитывать нельзя.
Через 6 минут ЦСКА забил по всем правилам и в классическом для самого себя в этот вечер стиле. Кажется, на тренировках перед финалом армейцы работали исключительно над завершением атак — Григоренко, по примеру Светлакова и Марченко, бросил без шансов для Бобкова.
Чтобы забросить «законную» шайбу «Авангарду» потребовалось большинство. Страшное оружие «ястребов» сработало всего за 9 секунд. Бек выдержал паузу и создал Шумакову идеальные условия для того, чтобы тот мог передать привет бывшей команде. До конца периода счет мог измениться и в пользу хозяев, и в пользу гостей, но в итоге все остались при своих.
Последняя возможность зацепиться за этот матч появилась у «Авангарда» на 5-й минуте третьего периода, когда в штрафной бокс отправился Максим Шалунов. Но в следующие две минуты ближе к голу были армейцы. ЦСКА вообще, по большому счету, не дал сопернику не одного реального шанса на спасение — очень многое решили 8 стартовых минут этой игры, за которые Омск пропустил дважды. В оставшееся время болельщики увидели еще 3 гола, несколько минут открытого хоккея и
Артем Гаев
Смотрите также: ЦСКА обыграл СКА в первом матче серии
|Игорь Никитин
|Боб Хартли
|Илья Сорокин
|Игорь Бобков(Иван Налимов, Иван Налимов)
|02:00
|Андрей Светлаков
|08:05
|Алексей Марченко(Антон Слепышев, Михаил Григоренко)
|09:17
|Никита Нестеров
|09:17
|Денис Зернов
|11:42
|Алексей Емелин
|30:56
|Михаил Григоренко(Линден Вей, Илья Сорокин)
|33:18
|Артем Блажиевский
|33:27
|Сергей Шумаков(Коди Фрэнсон, Тэйлор Бек)
|34:03
|Алексей Емелин
|44:14
|Максим Шалунов
|47:19
|Михаил Григоренко(Линден Вей)
|50:09
|Линден Вей
|53:14
|Антон Слепышев
|54:56
|Виктор Столберг(Денис Зернов, Илья Михеев)
|56:21
|Евгений Медведев
|59:29
|Михаил Григоренко
|10
|Штрафное время
|8
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|2
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Сергей Беляев(Россия, Воскресенск)
|Главный судья
|Максим Сидоренко(Беларусь, Минск)