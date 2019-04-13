ЦСКА победил «Авангард» в первом матче финала плей-офф КХЛ
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Московский ЦСКА одержал победу над омским «Авангардом» в первом матче финальной серии
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Московский ЦСКА одержал победу над омским «Авангардом» в первом матче финальной серии
Встреча, прошедшая в субботу в Москве, завершилась со счетом 5:2 (2:0, 1:1, 2:1) в пользу ЦСКА. Шайбы у победителей забросили Андрей Светлаков (3-я минута), Алексей Марченко (9) и Михаил Григоренко (31, 48, 60). В составе омичей отличился Сергей Шумаков (34) и Виктор Стольберг (55).
Второй матч серии до четырех побед состоится в понедельник в Москве.
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|Игорь Никитин
|Боб Хартли
|Илья Сорокин
|Игорь Бобков(Иван Налимов, Иван Налимов)
|02:00
|Андрей Светлаков
|08:05
|Алексей Марченко(Антон Слепышев, Михаил Григоренко)
|09:17
|Никита Нестеров
|09:17
|Денис Зернов
|11:42
|Алексей Емелин
|30:56
|Михаил Григоренко(Линден Вей, Илья Сорокин)
|33:18
|Артем Блажиевский
|33:27
|Сергей Шумаков(Коди Фрэнсон, Тэйлор Бек)
|34:03
|Алексей Емелин
|44:14
|Максим Шалунов
|47:19
|Михаил Григоренко(Линден Вей)
|50:09
|Линден Вей
|53:14
|Антон Слепышев
|54:56
|Виктор Столберг(Денис Зернов, Илья Михеев)
|56:21
|Евгений Медведев
|59:29
|Михаил Григоренко
|10
|Штрафное время
|8
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|2
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Сергей Беляев(Россия, Воскресенск)
|Главный судья
|Максим Сидоренко(Беларусь, Минск)