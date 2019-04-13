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19:24 (мск), источник: Спорт РИА Новости

ЦСКА победил «Авангард» в первом матче финала плей-офф КХЛ

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Московский ЦСКА одержал победу над омским «Авангардом» в первом матче финальной серии плей-офф КХЛ.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча, прошедшая в субботу в Москве, завершилась со счетом 5:2 (2:0, 1:1, 2:1) в пользу ЦСКА. Шайбы у победителей забросили Андрей Светлаков (3-я минута), Алексей Марченко (9) и Михаил Григоренко (31, 48, 60). В составе омичей отличился Сергей Шумаков (34) и Виктор Стольберг (55).

Второй матч серии до четырех побед состоится в понедельник в Москве.

Смотрите также: ЦСКА обыграл СКА в первом матче серии

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ЦСКА обыграл СКА в первом матче серии
ЦСКА
5:2
2:0, 1:1, 2:1
Авангард
Хоккей, КХЛ, Финал13.04.2019, 17:00 (МСК UTC+3)"ЦСКА Арена"
Главные тренеры
Игорь НикитинБоб Хартли
Вратари
Илья СорокинИгорь Бобков(Иван Налимов, Иван Налимов)
1-й период
02:00Андрей Светлаков
08:05Алексей Марченко(Антон Слепышев, Михаил Григоренко)
09:17Никита Нестеров
09:17Денис Зернов
11:42Алексей Емелин
2-й период
30:56Михаил Григоренко(Линден Вей, Илья Сорокин)
33:18Артем Блажиевский
33:27Сергей Шумаков(Коди Фрэнсон, Тэйлор Бек)
34:03Алексей Емелин
3-й период
44:14Максим Шалунов
47:19Михаил Григоренко(Линден Вей)
50:09Линден Вей
53:14Антон Слепышев
54:56Виктор Столберг(Денис Зернов, Илья Михеев)
56:21Евгений Медведев
59:29Михаил Григоренко
Статистика
10Штрафное время8
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве2
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяСергей Беляев(Россия, Воскресенск)
Главный судьяМаксим Сидоренко(Беларусь, Минск)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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