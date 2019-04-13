ЦСКА победил «Авангард» в первом матче финала плей-офф КХЛ

Встреча, прошедшая в субботу в Москве, завершилась со счетом 5:2 (2:0, 1:1, 2:1) в пользу ЦСКА. Шайбы у победителей забросили Андрей Светлаков (3-я минута), Алексей Марченко (9) и Михаил Григоренко (31, 48, 60). В составе омичей отличился Сергей Шумаков (34) и Виктор Стольберг (55).