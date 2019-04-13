Хартли: Смотрю телешоу с Анисимовым, чтобы узнать новые правила игры

«Авангард» в субботу в Москве со счетом 2:5 уступил столичному ЦСКА в первом матче финала Кубка Гагарина. Во втором периоде арбитры не засчитали гол форварда омичей Андрея Стася, объявив, что он был забит ногой.
«Неудачно начали, не так хорошо владели шайбой. Хотели вернуться, но не удалось. Нас заставили платить за ошибки. Действия арбитров не хочу комментировать, лучше с ними поговорю на льду. Я верю в справедливость игры в хоккей. Не мне решать, справедливо ли правило о том, что нам нельзя комментировать работу арбитров. Я каждый раз жду новый выпуск программы “Судейская” с Алексеем Анисимовым, чтобы узнать новые правила хоккея. Это очень занимательно телешоу», — сказал Хартли журналистам.
«Мы выйдем на войну во втором матче, все будем биться. Да, наш вратарь Игорь Бобков не сыграл лучший матч сегодня, но где бы мы были без него сейчас», — отметил канадский специалист.