Хартли: Смотрю телешоу с Анисимовым, чтобы узнать новые правила игры

«Неудачно начали, не так хорошо владели шайбой. Хотели вернуться, но не удалось. Нас заставили платить за ошибки. Действия арбитров не хочу комментировать, лучше с ними поговорю на льду. Я верю в справедливость игры в хоккей. Не мне решать, справедливо ли правило о том, что нам нельзя комментировать работу арбитров. Я каждый раз жду новый выпуск программы “Судейская” с Алексеем Анисимовым, чтобы узнать новые правила хоккея. Это очень занимательно телешоу», — сказал Хартли журналистам.