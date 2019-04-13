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21:23 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Хартли: Смотрю телешоу с Анисимовым, чтобы узнать новые правила игры

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости, Семён Галькевич. Главный тренер омского «Авангарда» Боб Хартли заявил, что всегда ждет новых выпусков телепередачи «Судейская» с главным арбитром КХЛ Алексеем Анисимовым, чтобы узнать новые правила хоккея.

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Источник: РИА "Новости"

«Авангард» в субботу в Москве со счетом 2:5 уступил столичному ЦСКА в первом матче финала Кубка Гагарина. Во втором периоде арбитры не засчитали гол форварда омичей Андрея Стася, объявив, что он был забит ногой.

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«Неудачно начали, не так хорошо владели шайбой. Хотели вернуться, но не удалось. Нас заставили платить за ошибки. Действия арбитров не хочу комментировать, лучше с ними поговорю на льду. Я верю в справедливость игры в хоккей. Не мне решать, справедливо ли правило о том, что нам нельзя комментировать работу арбитров. Я каждый раз жду новый выпуск программы “Судейская” с Алексеем Анисимовым, чтобы узнать новые правила хоккея. Это очень занимательно телешоу», — сказал Хартли журналистам.

«Мы выйдем на войну во втором матче, все будем биться. Да, наш вратарь Игорь Бобков не сыграл лучший матч сегодня, но где бы мы были без него сейчас», — отметил канадский специалист.

ЦСКА
5:2
2:0, 1:1, 2:1
Авангард
Хоккей, КХЛ, Финал13.04.2019, 17:00 (МСК UTC+3)"ЦСКА Арена", 11040 зрителей
Главные тренеры
Игорь НикитинБоб Хартли
Вратари
Илья СорокинИгорь Бобков(Иван Налимов, Иван Налимов)
1-й период
02:00Андрей Светлаков
08:05Алексей Марченко(Антон Слепышев, Михаил Григоренко)
09:17Никита Нестеров
09:17Денис Зернов
11:42Алексей Емелин
2-й период
30:56Михаил Григоренко(Линден Вей, Илья Сорокин)
33:18Артем Блажиевский
33:27Сергей Шумаков(Коди Фрэнсон, Тэйлор Бек)
34:03Алексей Емелин
3-й период
44:14Максим Шалунов
47:19Михаил Григоренко(Линден Вей)
50:09Линден Вей
53:14Антон Слепышев
54:56Виктор Столберг(Денис Зернов, Илья Михеев)
56:21Евгений Медведев
59:29Михаил Григоренко
Статистика
10Штрафное время8
3Игра в большинстве4
0Голы в большинстве2
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяСергей Беляев(Россия, Воскресенск)
Главный судьяМаксим Сидоренко(Беларусь, Минск)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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