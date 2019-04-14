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10:53 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Такой «Авангард» от ЦСКА ничто не спасет. Для перелома команде Хартли надо меняться в корне

Корреспондент «СЭ» подводит итоги первого матча финала Кубка Гагарина ЦСКА — «Авангард».

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Михаил ЗИСЛИС

Такой «Авангард» — который мы увидели в первом матче финала — ничто не спасет. Резкая оценка произошедшего субботним вечером может показаться слишком радикальной и поспешной. Сыгран всего один матч. Но куда по горячим следам деться от горьковатого послевкусия? Игра прошла почти под полным контролем армейцев.

От финала ждешь другого, тем более что «ястребы» в отчаянных сражениях Восточной конференции на предыдущих стадиях смотрелись очень солидно. Особенно в первых матчах.

На этот раз приезжая команда полностью разочаровала. Часть коллег быстро сориентировалась и вспомнила события трехлетней давности. Тогда в стартовом матче финала ЦСКА еще более убедительно растерзал «Магнитку», но серию в итоге проиграл. Поверить в то, что сейчас «ястребы» полностью повторят тот сценарий, очень сложно.

В 2016 году Дмитрий Квартальнов делал ставку на скорость, грубую физическую силу и обилие единоборств. Как только «Металлург» адаптировался к сопернику и сознательно снижал темп игры за счет контроля шайбы, то ситуация изменилась. Уральцев тогда тренировал Илья Воробьев. В нынешнем плей-офф именно его СКА совсем недавно бился с ЦСКА на равных за счет тех же самых козырей: хорошая игра в пас, быстрое движение шайбы, неожиданные ходы. Со столь внушительным арсеналом средств выходить даже против мощных московских армейцев совсем не страшно.

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Но разве этим может похвастаться «Авангард»? Нет, его сильные стороны очень похожи на то, что демонстрирует в своих лучших матчах ЦСКА. Высокий прессинг, постоянное давление на игрока с шайбой, большой объем катания. В предыдущей серии против «Салавата» парни Боба Хартли поразили фантастической физической готовностью. За исключением третьей игры они в этом компоненте превосходили соперника.

Сейчас уже ЦСКА визуально был предпочтительнее. Допускаю, что команды в дальнейшем сравняются по «физике». Но этого «Авангарду» все равно будет мало. Вертикальный стиль хорош, если к нему прилагается преимущество в скорости и единоборствах. Армейцы и сами не дураки упростить игру, а в сражениях у бортов с ними лучше не связываться.

Без агрессивного форчека «ястребам» почти нечего предложить. Только большинство. Оно без вопросов заслуживает высшей оценки. В первой игре гости реализовали его дважды, и даже этого оказалось мало, чтобы рассчитывать на успех. А если еще и вратарь Игорь Бобков не тащит, то ловить и вовсе нечего. Он обязательно соберется. Но сравнения с Ильей Сорокиным на данный момент не выдерживает. В отличие от Василия Кошечкина образца 2016 года.

«Авангард» в своем нынешнем виде — если ничего не исправить — финал уже проиграл.

Можно убрать глупые ошибки. Можно добавить в концентрации. Можно более аккуратно действовать при начале собственных атак. Но для перелома в серии нужно поменяться в корне, чтобы удивить соперника. Всегда остается вариант застегнуться на все пуговицы, действовать консервативно и не лететь сломя голову вперед. Однако против ЦСКА он, как показывает время, не работает. Да и Хартли, похоже, органически не переваривает ставку на осторожность.

Взять пример со СКА и сосредоточиться на контроле шайбы уже поздно. Игроки «Авангарда» в основной массе заточены под простые и читаемые решения, чем и занимались большую часть регулярного чемпионата. Проделать перезагрузку на лету очень сложно. Но другой альтернативы не видно. Иначе финал закончится для «ястребов» очень быстро.

Хоккей: ЦСКА обыграли омский «Авангард»
Во время загрузки произошла ошибка.
09:58 (мск)© Ньюстюб
ЦСКА
5:2
2:0, 1:1, 2:1
Авангард
Хоккей, КХЛ, Финал13.04.2019, 17:00 (МСК UTC+3)"ЦСКА Арена", 11040 зрителей
Главные тренеры
Игорь НикитинБоб Хартли
Вратари
Илья СорокинИгорь Бобков(Иван Налимов, Иван Налимов)
1-й период
02:00Андрей Светлаков
08:05Алексей Марченко(Антон Слепышев, Михаил Григоренко)
09:17Никита Нестеров
09:17Денис Зернов
11:42Алексей Емелин
2-й период
30:56Михаил Григоренко(Линден Вей, Илья Сорокин)
33:18Артем Блажиевский
33:27Сергей Шумаков(Коди Фрэнсон, Тэйлор Бек)
34:03Алексей Емелин
3-й период
44:14Максим Шалунов
47:19Михаил Григоренко(Линден Вей)
50:09Линден Вей
53:14Антон Слепышев
54:56Виктор Столберг(Денис Зернов, Илья Михеев)
56:21Евгений Медведев
59:29Михаил Григоренко
Статистика
10Штрафное время8
3Игра в большинстве4
0Голы в большинстве2
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяСергей Беляев(Россия, Воскресенск)
Главный судьяМаксим Сидоренко(Беларусь, Минск)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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