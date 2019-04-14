Такой «Авангард» от ЦСКА ничто не спасет. Для перелома команде Хартли надо меняться в корне

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Михаил ЗИСЛИС

Такой «Авангард» — который мы увидели в первом матче финала — ничто не спасет. Резкая оценка произошедшего субботним вечером может показаться слишком радикальной и поспешной. Сыгран всего один матч. Но куда по горячим следам деться от горьковатого послевкусия? Игра прошла почти под полным контролем армейцев.

От финала ждешь другого, тем более что «ястребы» в отчаянных сражениях Восточной конференции на предыдущих стадиях смотрелись очень солидно. Особенно в первых матчах.

На этот раз приезжая команда полностью разочаровала. Часть коллег быстро сориентировалась и вспомнила события трехлетней давности. Тогда в стартовом матче финала ЦСКА еще более убедительно растерзал «Магнитку», но серию в итоге проиграл. Поверить в то, что сейчас «ястребы» полностью повторят тот сценарий, очень сложно.

В 2016 году Дмитрий Квартальнов делал ставку на скорость, грубую физическую силу и обилие единоборств. Как только «Металлург» адаптировался к сопернику и сознательно снижал темп игры за счет контроля шайбы, то ситуация изменилась. Уральцев тогда тренировал Илья Воробьев. В нынешнем плей-офф именно его СКА совсем недавно бился с ЦСКА на равных за счет тех же самых козырей: хорошая игра в пас, быстрое движение шайбы, неожиданные ходы. Со столь внушительным арсеналом средств выходить даже против мощных московских армейцев совсем не страшно.

Но разве этим может похвастаться «Авангард»? Нет, его сильные стороны очень похожи на то, что демонстрирует в своих лучших матчах ЦСКА. Высокий прессинг, постоянное давление на игрока с шайбой, большой объем катания. В предыдущей серии против «Салавата» парни Боба Хартли поразили фантастической физической готовностью. За исключением третьей игры они в этом компоненте превосходили соперника.

Сейчас уже ЦСКА визуально был предпочтительнее. Допускаю, что команды в дальнейшем сравняются по «физике». Но этого «Авангарду» все равно будет мало. Вертикальный стиль хорош, если к нему прилагается преимущество в скорости и единоборствах. Армейцы и сами не дураки упростить игру, а в сражениях у бортов с ними лучше не связываться.

Без агрессивного форчека «ястребам» почти нечего предложить. Только большинство. Оно без вопросов заслуживает высшей оценки. В первой игре гости реализовали его дважды, и даже этого оказалось мало, чтобы рассчитывать на успех. А если еще и вратарь Игорь Бобков не тащит, то ловить и вовсе нечего. Он обязательно соберется. Но сравнения с Ильей Сорокиным на данный момент не выдерживает. В отличие от Василия Кошечкина образца 2016 года.

«Авангард» в своем нынешнем виде — если ничего не исправить — финал уже проиграл.

Можно убрать глупые ошибки. Можно добавить в концентрации. Можно более аккуратно действовать при начале собственных атак. Но для перелома в серии нужно поменяться в корне, чтобы удивить соперника. Всегда остается вариант застегнуться на все пуговицы, действовать консервативно и не лететь сломя голову вперед. Однако против ЦСКА он, как показывает время, не работает. Да и Хартли, похоже, органически не переваривает ставку на осторожность.