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12:05 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Авангард» подавлен? Что говорили игроки после поражения в финале

Омичи уступили в первом матче финала Кубка Гагарина (2:5).

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Новости Азиатской лиги

Очень жаль, что в Москве пасмурная погода, в субботу был пронизывающий ветер и всякие интересные люди, которые пришли посмотреть на финал, старались скорей пройти на стадион.

Руслан Берников, который год назад завершил карьеру после сезона в корейском клубе, рассказывал новости об Азии.

— Азиатскую хоккейную лигу решили сохранить еще на один сезон, — поделился он важной новостью. — Но у некоторых клубов нет денег. Точно снимутся японцы, не будет одного корейского клуба.

— Из-за чего? — поразился я.

— Из-за денег, — пожал плечами Руслан. — Перелеты там недолгие, но все равно нужен бюджет, а денег нет. Японцы не выдержали, они все мечтают создать свою лигу, но постоянно не получается.

Нормально! Мы зовем их в КХЛ, а у азиатов денег нет. Хотя бюджет требуется совсем маленький. Что же будет, если они отправятся по маршруту Астана — Новосибирск — Омск? Не доедут же. Побираться будут.

— Но к нашим ребятам интерес есть, — рассказывал Берников. — Роман Людучин, видимо, останется в там. Хотят снова видеть Александра Фролова.

— Как они не могут найти денег, если у них все там рядом? — не успокаивался я.

— Просто люди считают деньги, вот и не тратят их особо.

Берников работает тренером в независимой школе и поражается, что никак не может пробиться в профессиональный хоккей даже помощником тренера.

— Звоню знакомым, но все везде занято, везде свои штабы сформированы. Тяжело попасть в обойму, но я стараюсь.

Морозов считает, что Билялетдинов закончил

К управляющему директору МХЛ Алексею Морозову у меня были вопросы по совсем другой теме, и он появился минут за тридцать до начала игры.

— Как же вы отказались от Василия Пономарева, — укорял я его. — Он же помог бы вашим «Крыльям» в турнире.

Морозов удивленно взглянул на меня.

— У Пономарева закончился юниорский контракт, — рассказал он. — Я видел новости про то, что Василий будет выступать за «Динамо», но это неправда. Сейчас он должен принять наше предложение или не принять его.

— И что будет?

— В любом случае права на этого хоккеиста за нами. Если не подпишет контракт, а какой-то клуб захочет видеть его в своих рядах, то будет обмен. Но мы вообще хотим, чтобы он за нас поиграл. Всем же лучше будет.

— А Александр Никишин, который на просмотре в «Сочи»? Он уже уезжает.

— Никишин понравился сочинцам, но мы бы хотели, чтобы год он провел в «Крыльях», хотя там возможны варианты.

Оба игрока талантливы, но в таких случаях мнение родителей имеет большой вес, а они считают своих детей звездами экстра-уровня.

— Вы в Инстаграме разместили видео, посвященное Билялетдинову. Переживаете за него?

— Просто что-то вспомнилось. Мне с Билялетдиновым хорошо работалось, никогда никаких проблем не было, я те времена вспоминаю с радостью.

— Он ведь продолжит карьеру?

— Вряд ли. Зная его, я понимаю, что он ушел с тренерской работы окончательно.

Не исключено, что Алексей Морозов ошибается. Просто он знал другого Билялетдинова.

Глупое правило

Приезжали какие-то гости, я что-то не видел, чтобы на игру шли тренеры КХЛ, но уже привык к такому. Почему-то многие считают, что лучше смотреть по телевизору, а затем удивляются, что их увольняют и легко меняют на других.

Из одной машины вышел Алексей Анисимов, главный арбитр КХЛ. Все вокруг замерли.

— Видели, что в НХЛ-то творится? — говорю. — Там к судьям-то много вопросов, но никто ничего не говорит после матчей.

— А там так принято, — ответил он. — Кроме того, некоторые решения у арбитров за океаном продиктованы духом игры, есть даже специальный пункт по этому поводу. У нас все иначе.

Анисимов бы хотел, чтобы был пункт про «дух игры», тогда бы гол Андрея Стася даже бы не стали просматривать. Но другого выхода у судей не было, а когда на повторе стало ясно, что шайба попала в ногу форварда «Авангарда», то у них не было другого выхода.

— Глупое правило, — согласился после матча Тейлор Бек. — Но мы должны были играть иначе.

Я был уверен, что в микст-зоне одни хоккеисты будут говорить, что еще ничего не потеряно, а другие — все важные матчи еще впереди. И не ошибся. Меня смутило то, что «Авангард», уверенный в себе, так плохо играл.

За два дня до финала у игроков команды из Балашихи был традиционный командный ужин, который проходит после каждого раунда и на последний пришла Ольга Бузова. Она опоздала, чем немного разозлила Боба Хартли. Но ведь все равно пришла.

Мне кажется, что это уже чересчур, хотя Бузова хотя бы следит за финалом, в отличие от некоторых тренеров КХЛ.

Крылов переживал из-за незасчитанной шайбы

На улице расстроенных игроков «Авангарда» встречало не так много людей. Самым расстроенным выглядел Кирилл Петров, которому в этот день исполнилось 29 лет.

— Четыре года подряд я играю 13 апреля, и четыре года подряд моя команда проигрывает, — убивался он. — Но дело даже не в этом. Я своей игрой ужасно недоволен.

— Признайтесь честно, чья ошибка в первой шайбе? Вы сыграли плохо или Максим Чудионов отдал плохую передачу.

— Наверное, все-таки я виноват. У меня была идея нормального продолжения атаки. Я видел, что Семенов ускорялся по центру. Хотел отдать ему, но меня накрыли и клюшка чуть дернулась. Можно было бы шайбу дальше по борту протолкнуть, на проброс, но я выбрал неправильное решение. Теперь буду переживать.

— Не надо, — говорю. — Какой в этом смысл?

— А ничего не поделаешь, — махнул рукой Кирилл. — После таких матчей я все равно до пяти-шести утра уснуть не могу, все переживаю. Главное, что тренер мне доверил, а я не показал, на что способен.

Председатель совета директоров клуба Александр Крылов от комментариев отказался, но пока он ждал машину, мы успели обменяться мнением. Его больше волновала отмененная шайба, а меня, честно говоря, общее состояние команды.

Вышел Денис Зернов.

— Вы, Денис… — начал я.

— Давайте завтра поговорим, — попросил он. — Ко мне родители приехали.

— Вопрос-то всего один, — говорю. — Вы с Никитой Нестеровым поссорились в первом периоде и-за того, что у него борода длинней?

— Ага, — рассмеялся Зернов. — Позавидовал ему.

Вопросов больше не было. По такой игре вообще спрашивать что-то странно. Там было все понятно. Хотя выходил «Авангард» на лед в другом настроении. Все подбадривали друг друга.

— Парни, вам есть что доказывать, — призывал либо Сергей Широков, либо Евгений Медведев. Я только слышал, а не видел.

В другой раз, видимо.

«День с Алексеем Шевченко»: ЦСКА летит к Кубку Гагарина
Во время загрузки произошла ошибка.
11:58 (мск)© Ньюстюб
ЦСКА
5:2
2:0, 1:1, 2:1
Авангард
Хоккей, КХЛ, Финал13.04.2019, 17:00 (МСК UTC+3)"ЦСКА Арена", 11040 зрителей
Главные тренеры
Игорь НикитинБоб Хартли
Вратари
Илья СорокинИгорь Бобков(Иван Налимов, Иван Налимов)
1-й период
02:00Андрей Светлаков
08:05Алексей Марченко(Антон Слепышев, Михаил Григоренко)
09:17Никита Нестеров
09:17Денис Зернов
11:42Алексей Емелин
2-й период
30:56Михаил Григоренко(Линден Вей, Илья Сорокин)
33:18Артем Блажиевский
33:27Сергей Шумаков(Коди Фрэнсон, Тэйлор Бек)
34:03Алексей Емелин
3-й период
44:14Максим Шалунов
47:19Михаил Григоренко(Линден Вей)
50:09Линден Вей
53:14Антон Слепышев
54:56Виктор Столберг(Денис Зернов, Илья Михеев)
56:21Евгений Медведев
59:29Михаил Григоренко
Статистика
10Штрафное время8
3Игра в большинстве4
0Голы в большинстве2
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяСергей Беляев(Россия, Воскресенск)
Главный судьяМаксим Сидоренко(Беларусь, Минск)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
ЦСКА
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