«Авангард» подавлен? Что говорили игроки после поражения в финале
Омичи уступили в первом матче финала Кубка Гагарина (2:5).
Омичи уступили в первом матче финала Кубка Гагарина (2:5).
Очень жаль, что в Москве пасмурная погода, в субботу был пронизывающий ветер и всякие интересные люди, которые пришли посмотреть на финал, старались скорей пройти на стадион.
Руслан Берников, который год назад завершил карьеру после сезона в корейском клубе, рассказывал новости об Азии.
— Азиатскую хоккейную лигу решили сохранить еще на один сезон, — поделился он важной новостью. — Но у некоторых клубов нет денег. Точно снимутся японцы, не будет одного корейского клуба.
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Нормально! Мы зовем их в КХЛ, а у азиатов денег нет. Хотя бюджет требуется совсем маленький. Что же будет, если они отправятся по маршруту Астана — Новосибирск — Омск? Не доедут же. Побираться будут.
— Но к нашим ребятам интерес есть, — рассказывал Берников. — Роман Людучин, видимо, останется в там. Хотят снова видеть Александра Фролова.
— Как они не могут найти денег, если у них все там рядом? — не успокаивался я.
— Просто люди считают деньги, вот и не тратят их особо.
Берников работает тренером в независимой школе и поражается, что никак не может пробиться в профессиональный хоккей даже помощником тренера.
— Звоню знакомым, но все везде занято, везде свои штабы сформированы. Тяжело попасть в обойму, но я стараюсь.
К управляющему директору МХЛ Алексею Морозову у меня были вопросы по совсем другой теме, и он появился минут за тридцать до начала игры.
— Как же вы отказались от Василия Пономарева, — укорял я его. — Он же помог бы вашим «Крыльям» в турнире.
Морозов удивленно взглянул на меня.
— У Пономарева закончился юниорский контракт, — рассказал он. — Я видел новости про то, что Василий будет выступать за «Динамо», но это неправда. Сейчас он должен принять наше предложение или не принять его.
— И что будет?
— В любом случае права на этого хоккеиста за нами. Если не подпишет контракт, а
— А Александр Никишин, который на просмотре в «Сочи»? Он уже уезжает.
— Никишин понравился сочинцам, но мы бы хотели, чтобы год он провел в «Крыльях», хотя там возможны варианты.
Оба игрока талантливы, но в таких случаях мнение родителей имеет большой вес, а они считают своих детей звездами
— Вы в Инстаграме разместили видео, посвященное Билялетдинову. Переживаете за него?
— Просто
— Он ведь продолжит карьеру?
— Вряд ли. Зная его, я понимаю, что он ушел с тренерской работы окончательно.
Не исключено, что Алексей Морозов ошибается. Просто он знал другого Билялетдинова.
Приезжали
Из одной машины вышел Алексей Анисимов, главный арбитр КХЛ. Все вокруг замерли.
— Видели, что в
— А там так принято, — ответил он. — Кроме того, некоторые решения у арбитров за океаном продиктованы духом игры, есть даже специальный пункт по этому поводу. У нас все иначе.
Анисимов бы хотел, чтобы был пункт про «дух игры», тогда бы гол Андрея Стася даже бы не стали просматривать. Но другого выхода у судей не было, а когда на повторе стало ясно, что шайба попала в ногу форварда «Авангарда», то у них не было другого выхода.
— Глупое правило, — согласился после матча Тейлор Бек. — Но мы должны были играть иначе.
Я был уверен, что в
За два дня до финала у игроков команды из Балашихи был традиционный командный ужин, который проходит после каждого раунда и на последний пришла Ольга Бузова. Она опоздала, чем немного разозлила Боба Хартли. Но ведь все равно пришла.
Мне кажется, что это уже чересчур, хотя Бузова хотя бы следит за финалом, в отличие от некоторых тренеров КХЛ.
На улице расстроенных игроков «Авангарда» встречало не так много людей. Самым расстроенным выглядел Кирилл Петров, которому в этот день исполнилось 29 лет.
— Четыре года подряд я играю 13 апреля, и четыре года подряд моя команда проигрывает, — убивался он. — Но дело даже не в этом. Я своей игрой ужасно недоволен.
— Признайтесь честно, чья ошибка в первой шайбе? Вы сыграли плохо или Максим Чудионов отдал плохую передачу.
— Наверное,
— Не надо, — говорю. — Какой в этом смысл?
— А ничего не поделаешь, — махнул рукой Кирилл. — После таких матчей я все равно до
Председатель совета директоров клуба Александр Крылов от комментариев отказался, но пока он ждал машину, мы успели обменяться мнением. Его больше волновала отмененная шайба, а меня, честно говоря, общее состояние команды.
Вышел Денис Зернов.
— Вы, Денис… — начал я.
— Давайте завтра поговорим, — попросил он. — Ко мне родители приехали.
—
— Ага, — рассмеялся Зернов. — Позавидовал ему.
Вопросов больше не было. По такой игре вообще спрашивать
— Парни, вам есть что доказывать, — призывал либо Сергей Широков, либо Евгений Медведев. Я только слышал, а не видел.
В другой раз, видимо.
|Игорь Никитин
|Боб Хартли
|Илья Сорокин
|Игорь Бобков(Иван Налимов, Иван Налимов)
|02:00
|Андрей Светлаков
|08:05
|Алексей Марченко(Антон Слепышев, Михаил Григоренко)
|09:17
|Никита Нестеров
|09:17
|Денис Зернов
|11:42
|Алексей Емелин
|30:56
|Михаил Григоренко(Линден Вей, Илья Сорокин)
|33:18
|Артем Блажиевский
|33:27
|Сергей Шумаков(Коди Фрэнсон, Тэйлор Бек)
|34:03
|Алексей Емелин
|44:14
|Максим Шалунов
|47:19
|Михаил Григоренко(Линден Вей)
|50:09
|Линден Вей
|53:14
|Антон Слепышев
|54:56
|Виктор Столберг(Денис Зернов, Илья Михеев)
|56:21
|Евгений Медведев
|59:29
|Михаил Григоренко
|10
|Штрафное время
|8
|3
|Игра в большинстве
|4
|0
|Голы в большинстве
|2
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Сергей Беляев(Россия, Воскресенск)
|Главный судья
|Максим Сидоренко(Беларусь, Минск)