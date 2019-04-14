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13:46 (мск), источник: Vesti.kz

«Я счастлив в «Барысе». Даррен Диц — о сборной Казахстана, фанатах и Кевине Даллмэне

Защитник «Барыса» и сборной Казахстана Даррен Диц в интервью корреспонденту Vesti.kz рассказал о подготовке к дебюту в национальной команде, а также о важной роли Кевина Даллмэна.

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Источник: РИА "Новости"

25-летний игрок стал одной из главных фигур прощания «Барыса» с 11-м сезоном в КХЛ. Диц был капитаном одной из команд в мастер-шоу, а на автограф-сессии к нему собралась самая большая очередь.

— Это отличный момент. Наше общение с фанатами. Все было здорово, — поделился игрок, воодушевленный памятными подарками от личных фанатов.

— Вам предстоит дебют в сборной Казахстана. Расскажи об этом.
— Каждый день проходят в тяжелых тренировках. В тяжелой, но очень важной работе. Я чувствую себя отлично. Я готов к новому старту.

— Как относишься к тому, что после отличного сезона начали сватать то в одну команду, то в другую? И как относишься к популярности, которая обрушилась за последний год?
— Вокруг игроков часто ходят разговоры о переходах. Это была тактика «Авангарда» до плей-офф. Может быть, они хотели дистабилизировать ситуацию. Но это не то, на что бы я обращал внимание. У меня контракт с «Барысом» и мне нравится тут играть.

— Но, может быть, «Авангард», был готов платить больше или деньги не имеют значение?
— Это не так важно для меня. Самое важное, счастлив ли ты в команде, в которой ты играешь. Я тут счастлив.

— Не будет на ЧМ-2019 Кевина Даллмэна. На сколько важен такой игрок для сборной?
— Это не проблема. Было бы хорошо, если бы Кевин приехал и помог команде. Он отличный игрок. Все знают о роли Кевина в команде, о его лидерских способностях. Но порой в жизни бывают вещи, которые важнее хоккея. Мы сейчас должны поддержать Кевина в его семейной ситуации.

Напомним, «Барыс» завершил в борьбу в Кубке Гагарина, уступив в пяти встречах «Авангарду» из Омска. Что касается сборной Казахстана, то в мировом первенстве они стартуют матчем с Словенией. Матч пройдет на «Барыс-Арене» 29 апреля.

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