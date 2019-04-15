Ландер заменит в Уфе Кемппайнена? Топ-легионеры КХЛ без новых контрактов
«Барысу» и рижскому «Динамо» предстоит борьба за своих лидеров, а «Магнитка» собирает сливки.
«Барысу» и рижскому «Динамо» предстоит борьба за своих лидеров, а «Магнитка» собирает сливки.
Борьбу за Кубок Гагарина продолжают всего две команды, а остальные уже в отпуске и вовсю размышляют о следующем сезоне. В составе вылетевших из
Пол Постма («Ак Барс»), 30 лет
Статистика в регулярке: 57 игр, 28 (8+20) очков, «+20»
Статистика в плей-офф: 4 игры, 3 (2+1) очка, «-4».
Канадский защитник, пополнивший ряды «Ак Барса» прошлым летом, весь сезон провёл в первой паре обороны казанской команды. Постма не показал
Антон Ландер («Ак Барс»), 27 лет
Статистика в регулярке: 39 игр, 30 (10+20) очков, «+19»
Статистика в плей-офф: 4 игры, 2 (1+1) очка, «-6».
Ведущий центрфорвард казанцев провёл неоднозначный сезон. С одной стороны, его статистика по сравнению с прошлым чемпионатом упала, но с другой — Ландер
Иржи Секач («Ак Барс»), 26 лет
Статистика в регулярке: 60 игр, 47 (23+24) очков, «+14»
Статистика в плей-офф: 4 игры, 1 (1+0) очко, «-9».
Иржи ищет возможность подписать за океаном односторонний контракт, а предложение «Ак Барса», видимо, будет рассматриваться в последнюю очередь. Так что сохранить тройку Азеведу — Ландер — Секач в столице Татарстана будет весьма непросто.
Стефан Да Коста («Автомобилист»), 29 лет
Статистика в регулярке: 58 игр, 48 (22+26) очков, «+11»
Статистика в плей-офф: 8 игр, 3 (1+2) очка, «-1».
Француз отыграл очень качественный дебютный сезон в «Автомобилисте», но в
В «Автомобилисте» сейчас понемногу складывают картину на следующий сезон, переподписаны Якуб Коварж, Анатолий Голышев, ещё год контракта у Найджела Доуса. Вряд ли уральцы будут спешить с остальными легионерскими позициями, они наверняка хотят пощупать рынок, контуры которого пока не слишком ясны. Скорее всего, французский форвард покинет Екатеринбург, тем более что его акции высоко котируются в НХЛ.
Дэн Секстон («Автомобилист»), 31 год
Статистика в регулярке: 61 игра, 53 (25+28) очка, «+22»
Статистика в плей-офф: 9 игр, 8 (2+6) очков, «+1».
А вот у Секстона хорошие шансы остаться в «Автомобилисте». Дэн провёл классную регулярку, а в
Секстон не рвётся в НХЛ, понимает, что контракт в другом
Патрис Кормье («Барыс»), 28 лет
Статистика в регулярке: 56 игр, 40 (18+22) очков, «+21»
Статистика в плей-офф: 11 игр, 4 (1+3) очка, «-1».
В
«Барыс» наверняка хочет сохранить канадца в своих рядах, но к нему уже есть интерес со стороны больших клубов.
Мэттью Фрэттин («Барыс»), 31 год
Статистика в регулярке: 52 игры, 39 (17+22) очков, «+8»
Статистика в плей-офф: 12 игр, 11 (9+2) очков, «-3».
Фрэттин играл за «Барыс» ещё в начале прошлого сезона, затем сбежал от чудного руководства астанинцев в Швейцарию, но этим летом с удовольствием вернулся и показывал отличный хоккей, как в регулярке, так и в
Андре Петерссон («Барыс»), 28 лет
Статистика в регулярке: 51 игра, 45 (23+22) очков, «+23»
Статистика в плей-офф: 8 игр, 5 (3+2) очков, «+3».
Миниатюрный швед великолепно освоился в «Барысе» и провёл свой лучший регулярный чемпионат за время пребывания в КХЛ. Кажется, что Петерссону всё нравится в Астане, и у него есть неплохие шансы здесь остаться.
Мэттью Майоне («Динамо» Рига), 28 лет
Статистика в регулярке: 58 игр, 46 (11+35) очков, «-12».
Линус Виделль («Динамо» Рига), 33 года
Статистика в регулярке: 49 игр, 48 (24+24) очков, «+7».
После Нового Года показатели обоих хоккеистов значительно упали, и в результате они не смогли помочь «Динамо» выйти в
Юусо Хиетанен («Динамо» Москва), 33 года
Статистика в регулярке: 55 игр, 19 (6+13) очков, «+7»
Статистика в плей-офф: 11 игр, 2 (1+1) очка, «+3».
Миико Койвисто («Динамо» Москва), 28 лет
Статистика в регулярке: 48 игр, 18 (3+15) очков, «+5»
Статистика в плей-офф: 6 игр, 2 (1+1), «-3».
Два опытных финских защитника провели неплохой сезон в московском «Динамо». Для Хиетанена он стал уже четвёртым в составе
Эрик О’Делл (ХК «Сочи»), 28 лет
Статистика в регулярке: 61 игра, 39 (22+17) очков, «+10»
Статистика в плей-офф: 5 игр, 2 (1+1) очка, «0».
Канадский форвард провёл три отличных сезона в «Сочи», и теперь, кажется, для него настало время идти на повышение. Форвардом интересуются в «Металлурге», где собрались практически полностью обновлять легионерскую бригаду, и нет сомнений, что у О’Делла получится в Магнитогорске. Канадец из числа тех форвардов, которые могут и сами себе создать момент, и помочь партнёру, такие нигде не пропадут.
Брэндон Козун («Локомотив»), 29 лет
Статистика в регулярке: 52 игры, 41 (19+22) очко, «+2»
Статистика в плей-офф: 9 игр, 6 (1+5) очков, «+4».
Но и это не предел для забивного канадца. Конечно, ещё есть шансы, что Брэндон останется в «Локомотиве», ведь непонятно, кто станет преемником Дмитрия Квартальнова. Но вряд ли в ярославском клубе с приходом нового специалиста изменится философия.
Йоонас Няттинен («Нефтехимик»), 28 лет
Статистика в регулярке: 54 игры, 28 (16+12) очков, «-7».
Юусо Пуустинен («Нефтехимик»), 31 год
Статистика в регулярке: 53 игры, 37 (20+17) очков, «-13».
Микаэль Руохомаа («Нефтехимик»), 30 лет
Статистика в регулярке: 49 игр, 33 (9+24) очка, «-3».
«Нефтехимик» в прошедшем сезоне сделал главную ставку на финских новобранцев, и поначалу звено лидеров нижнекамцев действительно тащало клуб на себе. Няттинен, Руохомаа и Пуустинен исправно набирали очки почти в каждом матче, а Юусо и вовсе
Йоонас Кемппайнен («Салават Юлаев»), 31 год
Статистика в регулярке: 59 игр, 33 (17+16) очка, «+7»
Статистика в плей-офф: 17 игр, 14 (10+4) очков, «+11».
Центрфорвард ведущего звена «Салавата» в минувшем сезоне был великолепен, так же, как и Умарк с Хартикайненом. Но Кемппайнен — очень партнёрозависимый хоккеист, и без своих звёздных партнёров, которые постоянно выводили Йоонаса на завершающий бросок, уровень Кемппайнена не так высок. Похоже, в Уфе сейчас как раз и проводят оценку по системе цена/качество. Финский нападающий остаётся единственным из легионеров «Салавата», кому не предложен контракт на следующий сезон, и неспроста слухи сватают в уфимский клуб Антона Ландера. Возможно, Йоонас повысил свои финансовые аппетиты, и в Уфе подумывают взять на его место более сильного индивидуально казанского шведа.
Эндрю Кэйлоф («Торпедо»), 27 лет
Статистика в регулярке: 58 игр, 41 (22+19) очко. «-3»
Статистика в плей-офф: 7 игр, 2 (0+2) очка, «-2».
Большие надежды возлагались на Кэйлофа. Канадец стал лучшим бомбардиром «Торпедо» в регулярке, но во второй половине чемпионата и в
Лев Лукин
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