Самый результативный игрок «Адмирала» в сезоне продлил контракт с клубом
МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Нападающий Константин Глазачев подписал новое соглашение с «Адмиралом», сообщается на сайте хоккейной команды из Владивостока.
МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Нападающий Константин Глазачев подписал новое соглашение с «Адмиралом», сообщается на сайте хоккейной команды из Владивостока.
Срок контракта с 34-летним форвардом рассчитан на один год. В сезоне-2018/19 Глазачев стал самым результативным игроком «Адмирала», набрав 28 очков (16 шайб и 12 результативных передач) в 54 матчах.
Глазачев выступает за «Адмирал» с сезона-2017/18. Ранее в КХЛ он защищал цвета казахстанского «Барыса», минского и московского «Динамо», магнитогорского «Металлурга», «Ак Барса» из Казани,