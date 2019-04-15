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09:41 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Самый результативный игрок «Адмирала» в сезоне продлил контракт с клубом

МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Нападающий Константин Глазачев подписал новое соглашение с «Адмиралом», сообщается на сайте хоккейной команды из Владивостока.

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Срок контракта с 34-летним форвардом рассчитан на один год. В сезоне-2018/19 Глазачев стал самым результативным игроком «Адмирала», набрав 28 очков (16 шайб и 12 результативных передач) в 54 матчах.

Во время загрузки произошла ошибка.

Глазачев выступает за «Адмирал» с сезона-2017/18. Ранее в КХЛ он защищал цвета казахстанского «Барыса», минского и московского «Динамо», магнитогорского «Металлурга», «Ак Барса» из Казани, санкт-петербургского СКА, новосибирской «Сибири», «Югры» из Ханты-Мансийска, и московского «Спартака».

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