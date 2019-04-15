ХК «Сибирь» назовет имя нового главного тренера в ближайшее время
МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Хоккейный клуб «Сибирь» объявит о назначении нового главного тренера в ближайшее время, сообщается на сайте новосибирской команды.
МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Хоккейный клуб «Сибирь» объявит о назначении нового главного тренера в ближайшее время, сообщается на сайте новосибирской команды.
«Сибирь» в сезоне-2018/19 не попала в
«В ближайшее время состоится назначение главного тренера и начнется формирование нового тренерского состава. Выражаем искреннюю благодарность специалистам за проделанную работу и желаем дальнейших успехов на благо развития хоккея», — говорится в заявлении клуба.