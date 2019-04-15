Андронов вернулся в состав на второй матч финала Кубка Гагарина
МОСКВА, 15 апр — РИА Новости, Семён Галькевич. Капитан ЦСКА Сергей Андронов вошел в состав армейцев на второй матч финала
МОСКВА, 15 апр — РИА Новости, Семён Галькевич. Капитан ЦСКА Сергей Андронов вошел в состав армейцев на второй матч финала
ЦСКА в понедельник в Москве проведет второй матч финала Кубка Гагарина против «Авангарда». Москвичи ведут 1−0 в серии до четырех побед.
Андронов пропустил первый матч серии 13 апреля. В
Также в состав ЦСКА вошел форвард Максим Мамин, не сыграют в понедельник нападающие Грег Скотт и Александр Попов.