Текущие события
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
Авангард
Хоккей. НХЛ
16.04
Торонто Мэйпл Ливз
Бостон Брюинз
Хоккей. НХЛ
16.04
Каролина Харрикейнз
Вашингтон Кэпиталз
Хоккей. НХЛ
16.04
Даллас Старз
Нэшвилл Предаторз
Хоккей. НХЛ
16.04
Колорадо Эвеланш
Калгари Флэймз
Хоккей. НХЛ
05:00
Вегас Голден Найтс6
Сан-Хосе Шаркс3
Все события
Фоторепортажи
10Карпин переиграл «Спартак»
20ЦСКА победил «Авангард» в первом матче финала
18:53 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Андронов вернулся в состав на второй матч финала Кубка Гагарина

МОСКВА, 15 апр — РИА Новости, Семён Галькевич. Капитан ЦСКА Сергей Андронов вошел в состав армейцев на второй матч финала плей-офф КХЛ против омского «Авангарда».

Наверх
Источник: Спорт РИА Новости

ЦСКА в понедельник в Москве проведет второй матч финала Кубка Гагарина против «Авангарда». Москвичи ведут 1−0 в серии до четырех побед.

Андронов пропустил первый матч серии 13 апреля. В пресс-службе армейцев РИА Новости сообщили, что хоккеист не сыграл из-за микроповреждения.

Также в состав ЦСКА вошел форвард Максим Мамин, не сыграют в понедельник нападающие Грег Скотт и Александр Попов.

Авангард
НовостиМатчиСоставСтатистика
ЦСКА
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыПлей-оффСтатистика
 Уткин прокомментировал поступок спартаковца, сломавшего американцу нос
Избитый водитель объяснил, почему не принял 500 тысяч руб. от Мамаева
Лучше не стало: кто позорит «Спартак»
Великий норвежец попрощался с лыжами, устроив пьяную тусовку
Олимпиада ценой в карьеру: почему сломалась Липницкая
«Гламурные парни не хотят работать». Почему проигрывает «Тампа»
«Свидетели заблуждались»: когда рассудят Кокорина и Мамаева
Бьорндален призвал Логинова объясниться за допинг
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь