Андронов вернулся в состав на второй матч финала Кубка Гагарина

Источник: Спорт РИА Новости

ЦСКА в понедельник в Москве проведет второй матч финала Кубка Гагарина против «Авангарда». Москвичи ведут 1−0 в серии до четырех побед.

Андронов пропустил первый матч серии 13 апреля. В пресс-службе армейцев РИА Новости сообщили, что хоккеист не сыграл из-за микроповреждения.